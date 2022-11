La lucha en la élite política de la República Islámica de Irán

Por Himdad Mustafa *

Introducción

Las divisiones dentro del establishment iraní se han profundizado y se han vuelto más evidentes de lo que habían sido históricamente debido al actual levantamiento que se libra en todo Irán. Estas divisiones parecen existir incluso entre el clero iraní. Los reformistas condenan la respuesta violenta del gobierno, mientras que los conservadores exigen que los manifestantes sean «duramente castigados» y «sentenciados a muerte». (N. de R. “reformistas” se denominan a sí mismos el ala moderada heredera del mismo pensamiento islamista radical del Ayatollah Khomeini).

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha pedido repetidamente a las fuerzas políticas que se abstengan de acciones que puedan poner en riesgo la unidad y la integridad de Irán. En el pasado, Khamenei advirtió que «la bipolaridad es perjudicial para el país», y agregó que los «enemigos están esperando aprovechar cualquier polaridad o conflicto» entre las fuerzas políticas de Irán.[1]

Sin embargo, los recientes acontecimientos en el país han revelado una vez más la profundidad de la gran multipolaridad política dentro del establishment iraní. En un comentario en el periódico reformista Etemad, el ex portavoz del gobierno y miembro de larga data de la comunidad de inteligencia de Irán, Ali Rabiei, advirtió que Irán podría enfrentar «confrontaciones sangrientas», ya que el levantamiento del país ha estado en su apogeo durante casi dos meses.

Además, enfatizó que existe una creciente «presión» de los ultraconservadores iraníes «para interrumpir el papel de los grupos intermediarios» y monopolizar el poder. Rabiei también declaró: «La participación política de varios grupos y partidos políticos fue extremadamente limitada en dos elecciones consecutivas. Como resultado, las urnas perdieron su función de crear mediadores, que jugaron como intermediarios entre varias generaciones y sus demandas».[2]

El conflicto político entre las facciones reformistas y conservadoras dio forma a la política iraní durante casi dos décadas. Sin embargo, los conflictos actuales también están dentro de la facción conservadora que gobierna el país, enfrentando al régimen con una amenazante lucha interna.

Ultraconservadores Vs. Neoconservadores

Los comentarios contradictorios y a menudo incendiarios de los miembros del régimen ilustran la creciente desunión dentro del establishment iraní.

En una entrevista con el medio de comunicación patrocinado por el estado, Ettela’at, comentando sobre el hecho de que al menos el 50 por ciento de las mujeres iraníes no observan el código de vestimenta impuesto por el régimen, el asesor principal de Khamenei, Ali Larijani, declaró: «Cuando un comportamiento es tan frecuente en la sociedad, es incorrecto involucrar a la policía en un intento por frenar ese comportamiento».[3] Luego agregó que es necesario el «diálogo» con los manifestantes. [4]

Mientras tanto, Ebrahim Rezaei, miembro del Comité de Seguridad Nacional, dijo a la Agencia de Noticias Mehr: «Uno definitivamente no debe apaciguar a aquellos que han tomado las armas o se comportan violentamente contra el sistema y la nación o están relacionados con los servicios de seguridad extranjeros, porque el trato suave de estas personas y alborotadores es una traición a la seguridad del país y la nación».[5]

Por lo tanto, es posible notar que, dentro del campo conservador, hay dos corrientes principales de cómo abordar las protestas. De hecho, desde las elecciones de 2005 y el final de la era reformista de Irán (1997-2005), los conservadores iraníes se han dividido en dos grupos: extremistas de línea dura (ultraconservadores / conservadores tradicionales) y neoconservadores. Khamenei apoya a ambos lados, pero, sin duda, tiende a preferir a los intransigentes sobre los neoconservadores.

Los ultraconservadores son el partido más derechista de Irán: pueden definirse como «extrema derecha». Tienen un partido político llamado Jebha-ye paydari-e enqelab-e eslami («Frente de Estabilidad de la Revolución Islámica», también conocido como el partido Paydari). Los miembros del partido son predominantemente veteranos de la guerra Irán-Irak de la década de 1980 y, por lo tanto, su visión del mundo está moldeada por su experiencia en tiempos de guerra. Son extremadamente anti-Occidente, anti-Arabia Saudita y anti-Israel. Básicamente, el IRGC y el círculo íntimo de Khamenei pertenecen a esta facción.

El líder espiritual del Frente solía ser el ayatolá Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi, quien murió en 2021. Desde su muerte, el actual presidente Ebrahim Raisi y Saeed Jalili (apodado el «mártir viviente», después de perder la parte inferior de su pierna derecha luchando en la guerra Irán-Irak) son los líderes detrás de escena de este frente. Rechazan cualquier llamamiento a la reforma e insisten en una estricta observancia de la shari’a. Por ejemplo, establecieron la Policía Moral en 2005 para hacer cumplir estrictamente el código de vestimenta del régimen.

Por otro lado, los «neoconservadores» pueden definirse como «centristas-derechistas». Han adoptado algunas ideas «reformistas», como la necesidad de cambios en las regulaciones gubernamentales, pero sin hacer grandes cambios estructurales. Los neoconservadores comenzaron como un movimiento en 2005, como una «tercera vía» entre los conservadores reformistas y tradicionalistas de Irán (es decir, los ultraconservadores).

La rivalidad entre los neoconservadores y los ultraconservadores (también llamados peyorativamente «superrevolucionarios») en Irán ha sido evidente en las elecciones de la Asamblea de Expertos, el Ayuntamiento y el Parlamento (Majlis) desde mediados de la década de 2000, pero se ha vuelto más obvia e intensa durante los disturbios políticos actuales. De hecho, los neoconservadores han estado acusando a los ultraconservadores en el gobierno de Ebrahim Raisi de incompetencia e incapacidad para resolver la crisis actual.

Los planes de los neoconservadores para una «nueva gobernanza»

Los neoconservadores están liderados por Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán y ex comandante del IRGC, quien recientemente acusó a los ultraconservadores de «abrir la boca y decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa sin calcular las consecuencias de su comportamiento».[6]

El medio de comunicación con sede en Londres, Iran International mencionó que el círculo íntimo de Ghalibaf también ha dicho que los ultraconservadores están avivando las protestas en curso en el país con «sus posiciones y comportamiento de línea dura que han molestado a los iraníes de todos los ámbitos de la vida».[7]

Vale la pena señalar que Ghalibaf declaró recientemente que promovió la idea de establecer un «nuevo gobierno» y llevar a cabo reformas, basadas en nuevos planes que iniciarían cambios «innovadores» y «grandes» en todos los niveles del gobierno. Sin embargo, luego agregó: «Espero que la seguridad se restablezca completamente en el país pronto, para que los cambios legítimos y necesarios comiencen a establecer un nuevo gobierno en las áreas económica, social y política en el marco de la República Islámica».[8]

El hecho de que Ghalibaf considere posponer estas reformas hasta que «la seguridad esté completamente restaurada» (es decir, las protestas hayan terminado) puede indicar (como enfatizaron los reformistas) que no hay una voluntad real de implementar un «nuevo gobierno».

Sin embargo, el llamado de Ghalibaf a las reformas encontró varios partidarios entre los conservadores. Mohammad Saeed Ahadian, un periodista conservador relacionado por parentesco con el ayatolá Khamenei, enfatizó en la agencia de noticias Fars, afiliada al IRGC, que la situación reciente ha demostrado la necesidad de reformas urgentes en el país. Señaló que la propuesta de Ghalibaf para un «nuevo gobierno» se basa en las órdenes de Khamenei. [9] Además, el 10 de noviembre, Ahadian tuiteó que el plan de reforma de Ghalibaf fue bien recibido por las élites gobernantes del país. Sin embargo, dijo que la vaguedad existente de algunos puntos del plan llevó a los «superrevolucionarios» a encontrar una excusa para «destruir» la propuesta de reformas, como «lo hicieron antes» en el pasado.[10]

Iran International informó que el campo de Ghalibaf cree que, después de que terminen las protestas, el régimen no colapsará, sino que los neoconservadores tomarán el lugar de los ultraconservadores. «Los neoconservadores insisten en que una vez que el país deje atrás la actual ola de protestas en todo el país, todo estará listo para derrocar al Partido Paydari», escribió Iran International, y agregó que los neoconservadores quieren cambiar a todos los ministros que se cree que fueron impuestos por Saeed Jalili, el adversario político de Ghalibaf, en el gobierno de Raisi.[11]

Voces críticasde Qom

El 9 de noviembre, con el fin de reunir a los partidarios del régimen en torno a los ultraconservadores, el periódico Kayhan, que está financiado por el Líder Supremo de Irán, declaró: «Uno de los sueños y esperanzas de este movimiento es que en el futuro después de que la República Islámica sea derrocada, la homosexualidad será legalizada y difundida en Irán, el día después de la caída de la República Islámica será nada menos que el infierno».

Sin embargo, algunos clérigos han alzado sus voces críticas contra los ultraconservadores incluso en Qom, la capital religiosa de Irán. Por ejemplo, el 13 de noviembre, Hojatoleslam Mohammad Ali Ayazi, un prominente clérigo iraní en la ciudad culpó a los ultraconservadores por tomar duras posturas contra los manifestantes y enfatizó que «la objeción es un derecho humano». Luego agregó: «En los sistemas autocráticos, estigmatizan y denuncian a sus oponentes como irreligiosos, y luego usan este estigma como una excusa para tratar con dureza a sus oponentes».[12]

Dadas las crecientes críticas contra los ultraconservadores, algunos activistas iraníes en las redes sociales sugirieron que la declaración de Ghalibaf sobre la implementación de cambios legítimos, si la situación se calma, es un «mensaje claro» para la gente: la élite ha «aceptado la derrota y se está retirando», ofreciendo reformas.[13] De hecho, el periódico reformista Etemad sugirió que esta es una oportunidad de oro para los neoconservadores que pueden usar las protestas para atacar a los ultraconservadores por los problemas de Irán y tomar el control.[14]

Los reformistas piden referéndum y un sistema de «autorreforma»

Aparte de los conservadores y neoconservadores, la élite política de la república islámica se compone también de reformistas, que representan el «ala izquierda» de la política iraní. Se sabe que son «pragmáticos», quieren mejorar las relaciones regionales e internacionales de Irán y aliviar las restricciones dentro del país. Sin embargo, tanto los reformistas como los conservadores apoyan el sistema de gobierno de la República Islámica.

Históricamente, los reformistas fueron dirigidos por los ex presidentes Akbar Hashemi Rafsanjani y Mohammad Khatami. El Líder Supremo Khamenei logró purgar el gobierno de reformistas primero en 2005 con la elección de Mahmoud Ahmadinejad, seguido de la brutal represión contra los reformistas después del movimiento verde de 2009. También vale la pena señalar que la hija de Rafsanjani, Fátima, siempre afirmó que su padre no murió de muerte natural, como declaró el informe oficial en 2017. [15] Más recientemente, la otra hija de Rafsanjani, Faezeh, fue arrestada en Teherán por «incitar» a los disturbios en curso.[16]

Finalmente, en 2021, el propio Khamenei eliminó a todos los candidatos reformistas e incluso conservadores moderados a la presidencia para asegurar el éxito del actual presidente ultraconservador Ebrahim Raisi, en las elecciones de ese año. Los reformistas ahora están dirigidos por antiguos socios de Khatami y Rafsanjani.

El 9 de noviembre, mientras los ultraconservadores siguen apoyando la dura represión de las protestas, el Frente de Reforma de Irán, que fue fundado en marzo de 2021 por los asociados de Khatami y está formado por partidos del campo reformista de Irán, emitió una declaración pidiendo un referéndum y el fin inmediato de la violencia contra los manifestantes.

La declaración subrayó: «Las protestas son el resultado de muchos años de negación de los problemas del pueblo [por parte del gobierno] y la negativa a reconocerlos, además de ser el producto de problemas acumulados y no resueltos, como la humillación y la represión del pueblo. Desafortunadamente, a pesar de que ya han pasado 50 días [desde el comienzo de las protestas], todavía no hay signos de soluciones efectivas y realistas por parte de las instituciones gobernantes para las protestas actuales y el malestar social generalizado».

La declaración luego acusó al Ministerio de Inteligencia y a la Organización de Inteligencia del IRGC de no entender que lo que consideran «la solución» a la crisis actual es, en cambio, «el problema en sí» y la «causa raíz» de la crisis.

La declaración advirtió: «El colapso y la subversión amenazan a los regímenes que mantienen sus posiciones obstinadas contra las demandas de la sociedad, como el régimen de Ghadafi, o mostraron flexibilidad e iniciaron cambios cuando ya era demasiado tarde, como el régimen de Pahlavi». Por lo tanto, el Frente de Reforma de Irán sugirió iniciar «cambios y reformas endógenas» para satisfacer las «demandas del pueblo». «[Esta es] la mejor y al mismo tiempo la forma menos costosa de superar la crisis y evitar el descenso del país al abismo», evaluó el comunicado.[17]

Lo más importante es que la declaración del Frente de Reforma propuso la organización de un referéndum en el país, para traer «cambios inmediatos, valientes e innovadores» y abrir un «diálogo efectivo a escala nacional».

La declaración recomendó: «Esta primera acción es incluso posible apoyándose en el enfoque democrático de la Constitución actual y aplicándola en su totalidad, incluyendo… el Artículo 59 sobre la organización de un referéndum». Luego agregó: «Sin embargo, para crear reformas fundamentales y para resolver completamente los problemas relacionados con los procesos incorrectos en el país, parece que una medida efectiva es resolver las ambigüedades, fallas y contradicciones de la Constitución existente, en un ambiente pacífico, durante un proceso legal y basado en la sabiduría colectiva y la voluntad nacional de todos los iraníes».[18]

Azar Mansouri, secretaria general de la reformista Unión del Partido Popular Islámico de Irán, el principal partido reformista de Irán liderado por los ex asesores de Khatami, también manifestó en un tweet que la «falta de legitimidad política [del gobierno] es la amenaza más obvia para la seguridad nacional del país».[19]

Vale la pena señalar que, a fines de septiembre, pocos días después de la propagación de las protestas en todo el país, el Partido de la Unión Islámica del Pueblo de Irán pidió al gobierno iraní que «prepare los elementos legales necesarios para la derogación de la ley sobre el hijab obligatorio».[20][21]

Más recientemente, el propio Khatami declaró: «Derrocar [al régimen] no es posible ni deseable. Sin embargo, la continuación de la situación actual está ampliando los terrenos de un colapso social que podría ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, la solución menos costosa y más beneficiosa es el sistema de ‘autoreforma’ [es decir, promover reformas sociales, políticas y económicas sin desmantelar la república islámica]».[22]

Ultraconservadores Vs. Reformistas

El diario Javan del IRGC criticó duramente al Frente de Reforma por su declaración. En un artículo, Javan llamó al Frente de Reforma un movimiento político «oportunista» que intenta aprovechar la situación para sus propios intereses. Luego lo acusó de «cambiar la naturaleza» de los «disturbios», describiéndolos como simples «protestas». Javan criticó al movimiento político por acusar al gobierno de ser la fuente del levantamiento en el país mientras ignoraba el «origen extranjero» de la revuelta.[23]

Durante los últimos dos meses, el propio Khamenei ha dejado claro que quiere que los manifestantes sean castigados severamente, insistiendo en que el levantamiento es apoyado por los servicios extranjeros.

Según lo informado por Iran International, el comandante de las Fuerzas Terrestres del Ejército de la República Islámica, Kiumars Heydari, ha amenazado recientemente con respuestas más duras a los manifestantes -que definió como «moscas»- si Khamenei lo ordena.[24]

Los neoconservadores pueden establecer una alianza con los reformistas

Actualmente hay tres facciones dentro de la élite gobernante iraní con diferentes agendas y proponiendo diferentes políticas para superar la crisis actual. A pesar de que los tres quieren mantener vivo el régimen de la República Islámica, las protestas actuales muestran fuertes divisiones dentro de la élite política: los reformistas piden cambios estructurales en el sistema para otorgar a las personas una mayor libertad mediante la celebración de un referéndum; los ultraconservadores insisten en suprimir el levantamiento y mantener el statu quo; y los neoconservadores buscan reformas sin hacer cambios estructurales.

Esta polarización entre neoconservadores y ultraconservadores en el corazón del establishment gobernante, con solo una pequeña facción reformista, hace que la política iraní sea potencialmente explosiva, especialmente si una división dentro de la facción conservadora conduce a una lucha de poder, con los neoconservadores avanzando hacia el establecimiento de una alianza con los reformistas.

Sin embargo, las divisiones políticas dentro de las actuales élites gobernantes pueden no amenazar al régimen, ya que Khamenei y su círculo íntimo controlan el gobierno, a menos que las luchas políticas internas conduzcan a luchas militares internas. El IRGC bajo Khamenei, que se considera el «estado profundo» de Irán, continúa jugando un juego de suma cero, ya que considera que comprometerse con los manifestantes sería un signo de debilidad que será explotado por «el enemigo». También es poco probable que el gobierno de Raisi se embarque en un plan de reforma radical que altere estructuralmente el sistema.

Incluso si los conservadores avanzan hacia una mayor apertura, los clérigos conservadores arraigados intentarían reprimir los puntos de vista disidentes e imponer la ley sharia chiíta a los iraníes, siempre y cuando sigan siendo poderosos militar o políticamente. Además, Khamenei tiene que seguir apoyando a sus devotos ultraconservadores, particularmente al IRGC, si quiere seguir conservando su posición autoritaria y la herencia ideológica del régimen. Sin embargo, el descontento entre las facciones seguirá creciendo, haciendo que la situación política en el país sea más inestable.

Conclusión

Los medios internacionales y las declaraciones públicas de los funcionarios iraníes no ven que las protestas en Irán no son solo por la ley de hijab de Irán. Las protestas continuarán incluso si se llega a abolir esta ley; los manifestantes han dejado claro que su objetivo es derrocar al régimen. En particular, las minorías étnicas luchan por los derechos étnicos y humanos de los que han sido privadas durante más de un siglo.

Los manifestantes creen que el régimen iraní no se puede arreglar, por lo tanto, no quieren nada menos que un cambio de régimen. Esto queda claro por las consignas del levantamiento: «¡Reformista, o línea dura, se acabó!» «¡Muerte a todo el aparato de poder, muerte a la República Islámica» y «¡no queremos referendos, queremos un cambio de régimen!»

Por lo tanto, el pueblo, no el gobierno y no las facciones políticas, probablemente tendrá la última palabra en Irán esta vez. Hasta ahora, los manifestantes se han negado a retroceder a pesar de enfrentar una brutal represión. Puede tomar meses o años, pero es probable que los manifestantes continúen luchando hasta que derroquen al régimen de la República Islámica.

*Himdad Mustafa es un erudito kurdo y experto en asuntos kurdos e iraníes.

Traducción: Manuel Férez / Jorge Iacobsohn

Fuente: MEMRI

