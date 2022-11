De” Irán a Tel Aviv en 400 segundos” : Medios iraníes publican amenaza de misil hipersónico en hebreo

Los medios iraníes replican una publicación de un semanario cercano a la Guardia Revolucionaria de Irán promocionando el nuevo “misil supersónico”.

Las publicaciones advierten que el nuevo misil hipersónico desarrollado por la República Islámica podría alcanzar a Israel en 400 segundos. El comandante aeroespacial del IRGC anunció que Irán ha adquirido un misil hipersónico, un misil que puede viajar de Teherán a Tel Aviv en 7 minutos.

El periódico se llama Sobh-e-Sadegh , es afiliado al IRGC, hace referencia a una carta enviada por Hassan Tehrani Moghaddam , el “padre” del programa de misiles de Irán, al líder supremo iraní Ali Khamenei , donde se refirió a la adquisición de un “misil súper rápido de respuesta rápida”.

“A más de una década del martirio de aquel ilustre y sus compañeros, uno de sus camaradas y familiares da a conocer la noticia que, como siempre, es motivo de alegría y orgullo para la nación y de sorpresa y temor para los enemigos.

Sardar Hajizadeh, el exitoso comandante de la Fuerza Aeroespacial del IRGC, al anunciar la adquisición de misiles hipersónicos por parte de nuestro país, estos sistemas han ingresado a las unidades operativas a solo unos años de la etapa conceptual y de prueba, y con este gran salto generacional entre los misiles iraníes, ahora el IRGC también ha logrado un producto tan estratégico como eficaz en el campo de batalla y la disuasión”.

Hajizadeh , Brigadier General del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dijo a los periodistas el jueves, que el sistema hipersónico es un “gran salto generacional” en el desarrollo de la tecnología de misiles.

“No creo que se encuentre ninguna tecnología durante 10 años capaz de contrarrestarlo”, dijo el general Hajizadeh, según la agencia oficial de noticias FARS de Irán .

Un misil hipersónico puede volar a más de cinco veces la velocidad del sonido ya altitudes más bajas que los misiles convencionales. También son maniobrables, lo que los hace más difíciles de rastrear para las unidades de defensa aérea.

El artículo escrito por Hamza Pariab, descrito como un “experto en defensa”, llamó al nuevo misil un “cambio de juego”, ya que puede evitar la mayoría de los sistemas de defensa antimisiles modernos. Destaca que el misil podría usarse para eliminar los sistemas de defensa de un país y abrir el camino para un lanzamiento masivo de drones y misiles y a los esfuerzos para desarrollar vehículos de lanzamiento de satélites que finalmente condujeron al reciente desarrollo del lanzador de satélites Qaem 100, según Sobh-e-Sadegh .

Quién es Hassan Moghaddam?

Hassan Tehrani Moghaddam fue un oficial militar iraní de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y diseñador del proyecto de misiles balísticos de Irán. Fue el jefe del Ejército de los Guardianes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Fundó el programa de misiles de largo alcance de Irán y buscó la experiencia y los diseños de planos de Corea del Norte para ayudar a desarrollar la tecnología de misiles de Irán. Diseñó los misiles Shahab, Ghadr y Sejjil con un alcance operativo de más de 1.000 a 2.000 kilómetros para apuntar a Israel.

Iran says it has developed a hypersonic missile that's capable of breaching air defence systems pic.twitter.com/4pZ60QIH5r

— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 10, 2022