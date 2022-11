Análisis: ¿Cuál es la fuente de la polarización extrema en Israel?

Alberto Spectorovsky, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Tel Aviv, y el Ingeniero Civil, Ernesto Schwartzer, analizaron en Radio Jai el escenario político existente en el Estado de Israel a horas de las quintas elecciones en poco más de tres años marcados por la inestabilidad política.

Los entrevistados difirieron fundamentalmente en el orígen de la polarización existente al interior del Estado judío que da orígen a la continua dificutlad para conformar una coalición de gobierno estable que logre prolongarse en el tiempo.

Según Spectorovsky, “las elecciones son sobre la figura de Netanyahu y punto”. El profesor descarta completamente la existencia de un clivaje ideológico inconciliable entre ambos bloques: “Si fuese una lucha a muerte por cual visión de país queremos sería muy fácil solucionarla incluso después del acto eleccionario”. Detalló que “Netanayhu perfectamente puede hacer coalición con mucha gente del bando anti-Netanyahu, no tiene por qué estar con Smotrich y el Partido Religioso Nacional […], le hace más problemas de lo que le resuelve”. Según tal análisis, la falta de concilio entre ambos bloques no sería responsabilidad del líder de la oposición sino del “el bando anti-Netanyahu que lo esquina por sus problemas judiciales, por su personalidad, porque definitivamente no lo quieren y porque prefieren que Netanyahu gane con Smotrich y con Ben Gvir [candidatos de extrema derecha] a que pueda hacer una coalición más potable con Gantz y Lapid”.

En contraste, Schwartzer considera que la división existente en la sociedad israelí se debe a un clivaje fundamentalmente ideológico basado en la disputa entre dos visiones opuestas de país. En aquel contexto, observa por un lado a “cuatro partidos que constituyen el llamado Majane Yehuda o Bloque Nacional, con una visión muy sionista”, y un ideal de Estado judío con un fuerte vínculo a lo religioso, y por otro lado a un bloque “anti todo lo que es clerical y lo que es judío”. Tal división ideológica, según el ingeniero, implicaría una completa imposibilidad de conciliación entre los bloques liderados por Netanyahu y por Yair Lapid.

