En Israel los servicios rabínicos también pagan impuestos

El tribunal dictaminó: las decenas de millones de la familia Abuhatzeira deben pagar impuestos

El Tribunal de Distrito de Tel Aviv ha determinado que los ingresos que ascienden a decenas de millones de shekels del rabino Baruj Abuhatzeira, el “Baba Baruj” y su hijo, el rabino Yehuda Abuhatzeira, por sus actividades rabínicas, deben pagar impuesto a las ganancias.

Los ingresos de la prestigiosa familia nunca fueron reportados a las Autoridades fiscales. Los rabinos no conservan registros sobre los cuantiosos regalos y donaciones que reciben. La familia se defendió aduciendo que son solo un ‘conducto’ para transferir los fondos a varias asociaciones, y que las sumas recibidas no pueden ser consideradas como ganancias por la prestación de un servicio, sino como liberalidades o obsequios que no representan ingresos en términos impositivos.

Los rabinos pertenecen a una conocida dinastía de rabinos, conocida como la familia Abuhatzeira. El “Baba Baruch” es el hijo del difunto rabino Israel Abuhatzeira, el “Baba Sali”.

El rabino Baruch Abuhatzeira apeló las liquidaciones de impuestos de los años 2003-2011 y su hijo, el rabino Yehuda, apeló las liquidaciones de impuestos de los años 2005-2011.

Además, la familia también recibió fondos por la venta de artículos religiosos que pertenecían a “Baba Sali”, así como de donaciones de personas que contribuyeron “voluntariamente y a su criterio” contra la recepción de las bendiciones del rabino Baruch Abuhatzeira, ya sea para recibir consejos o para permanecer en su presencia.

Según el fisco israelí, los depósitos en las cuentas bancarias totalizaron aproximadamente NIS 59 millones, y fueron recibidos como parte de la prestación de servicios religiosos por el rabino Baruch Abuhatzeira y deben reputarse ingresos por el ejercicio de un negocio. Por lo tanto, deben ser declarados a las autoridades fiscales. Asimismo, se mencionó que los recurrentes no llevan registros de los distintos ingresos y fondos que reciben.

