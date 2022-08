“No hay que votar nunca más a mesías absurdos y analfabetos” – Marcelo Gioffre

Radio Jai conversó con el periodista Marcelo Gioffre en el agónico vericueto que es la actual política argentina y sus posibles implicancias.

“Cristina no es ni republicana, ni democrática, ni liberal, condiciones elementales que aseguran que un país pueda salir adelante”, sentenció Marcelo Gioffre. “No es republicana porque no responde a la división de poderes, no es democrática, pues no respeta ningún voto lejano a sus referencias, y no es liberal ya que desentiende al individuo y al mercado”.

Planteó los eventos actuales como históricos, el momento donde finalmente las consecuencias del peronismo, el kirchnerismo y la corrupción desenfrenada alcanzaran la consciencia colectiva de la población argentina.

Con todo respeto a la investidura sería bueno el presidente esté al tanto que se determinó que #Nisman fue asesinado en el marco de la denuncia que formuló contra la vicepresidenta y otros.

"Nisman se suicidó y espero que Luciani no haga lo mismo" es #gravísimo y una #Amenaza pic.twitter.com/GiA5agqmSZ — Radio Jai (@fmjai) August 25, 2022

El momento donde el mismísimo presidente, que hace tres años participó en la marcha de reclamo de justicia ante el homicidio del fiscal Nisman, afirmó descarada y amenazantemente el “suicidio” y su “preocupación” porque el Fiscal Luciani no recurra al mismo camino.

“Este doloroso purgatorio la Argentina lo necesita, para que se advierta que no hay que votar nunca más a mesías absurdos y analfabetos”

