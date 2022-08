El estrecho vínculo entre Javier Milei y el judaísmo

Javier Milei, diputado nacional por La Libertad Avanza, comentó a los oyentes de Radio Jai sobre su aproximación al judaísmo.

Refiriéndose a su primer acercamiento a la religión judía explicó: “Yo le daba clases a una persona que quería estudiar economía pero no quería tomarse el laburo de estudiar toda la carrera porque le parecía algo tedioso y quería aprender las cosas más fundamentales. [Por eso] le armé un programa de estudio simplificado para que tuviera acceso a los temas fundamentales de la economía”. En tales encuentros, lo que lo sorprendió particularmente es que “cuando venía a clases me hacía preguntas que eran muy impresionantes que a mi me dejaban pensando”, al punto de que lo dejaban deseando: “Ojalá yo me pudiera hacer esas preguntas a mi mismo”. Por ello, le preguntó a su estudiante: “Si vos no tenés estudios universitarios, ¿cómo es que se te ocurre hacerte estas preguntas que son fabulosa?, y el dijo que le era natural, porque a la mañana estudiaba para rabino y lo normal era preguntarse, cómo ante el texto tenés varios enfoques, y a partir de las distintas lecturas de ese mismo párrafo se hace una interpretación completamente elaborada y profunda que permite avanzar en el conocimiento”.

“Eso me generó mucho interés y me abrió al interés y después tuve la dicha de ir vinculando con más gente de la comunidad y así tuve más vínculo y empecé a profundizar y ahora tengo la dicha de ser amigo de un rabino, que es el rabino del templo de la calle Jorge Luis Borges [Templo AMIJAI], es una persona que quiero muchísimo, que le consulto regularmente. Son discusiones que de repente pueden demandar dos o tres horas y que para mi son muy gratificantes y me ayudan a crecer mucho y a entender las situaciones de una manera mucho más profunda”. “Me da mucha tranquilidad espiritual en un momento dónde recibo ataques constantes de la casta política”, resaltó.

Detalló que intenta mantenerse al tanto de las Parashot (porción de la Torah) de cada semana, resultando muy revelador que que los mensajes del texto bíblico coincidan justamente con las situaciones vividas por él en aquel momento. A modo de ejemplo, relató: “Cuando hice el primer sorteo de mi dieta, justo se dio en la Parashá que discutía la novena plaga de Egipto”, la oscuridad. Detalló que “cuando Moshé levanta los brazos queda iluminado el pueblo judío y los egipcios quedan en la oscuridad; y después de tres jornadas de estar en la oscuridad se terminan rindiendo”. Similarmente, según el entendimiento del diputado, “el sorteo de la dieta arrojó luz y sombra, y en la sombra quedó en la casta; porque demostró que un diputado gana mucho más de lo que gana el argentino promedio y el argentino mediano y demostró que ellos no llevan un nivel de vida acorde a esa dieta. Los puso en evidencia, y al ponerlos en evidencia insultaban, decían cosas de mí, hicieron movimientos para intentar destituirme del Congreso”.

Asimismo, resaltó su particular identificación con la festividad de Pesaj: “Recordar la salida de Egipto todo un día es un canto a la libertad, y a mi como liberal me genera una plenitud enorme”.

Por último, Milei destacó “yo siempre he sido una persona de fe, hay tres momentos en mi vida en los que el creador me ha marcado de una forma fuera de lo convencional que hacen que yo no me manifieste solo como creyente, sino que dé testimonio de mi fe”. Sin embargo, en su primera aproximación a la religión no consiguió el vínculo que logró generar en la actual: “Estudié durante catorce años en un colegio católico”, pero durante aquel tiempo “la gran mayoría de los que estudiamos vivíamos las clases de religión como una carga. No se estudia de la misma manera, lejos de generar interés, genera desinterés”.

Cerrando la entrevista, Javier Milei explicó que a pesar de su gran admiración por la figura de Moshé, del líder bíblico del pueblo judío, es demasiado considerar que cumple su rol para el contexto argentino. “Espero ser digno” declaró.

Escuche la entrevista completa a Javier Milei en Radio Jai.

Redacción Tomás Polakoff

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai