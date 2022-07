“El riesgo país y la inflación de Rusia y Ucrania, que están en guerra, son inferiores a las de Argentina” – Ponce

Miguel Ponce, economista e ingeniero, comentó a los oyentes de Radio Jai sobre las adversidades enfrentadas por la economía argentina en el contexto global y local.

Comenzando por el frente exterior, desarrolló que “el referente máximo del órgano de energía de las Naciones Unidas, anunció que estamos entrando, y vamos a vivir la crisis energética global más grande de la historia”. Se trata de una “crisis energética mundial nunca vista, vamos a una desaceleración global, que puede desembocar en una recepción que a nosotros también nos pega”, detalló

En segundo lugar, destacó que “Uruguay acaba de aprobar la decisión de negociar un tratado de libre comercio con China”. Aquello se enmarca en un contexto mayor de tratados de levantamiento de las restricciones comerciales en la región, entre los que también se incluye un acuerdo actualmente en negociaciones entre Brasil y México. En aquel contexto, la Argentina queda aislada comercialmente: “Lo que no se entiende acá en argentina es que libre comercio no es sinónimo de neoliberalismo, y si no entendemos esto vamos a seguir siendo parias sin identidad”.

Por otra parte, en cuanto a las problemáticas originadas al interior del país, destacó que “el INDEC va a dar a conocer la inflación de junio”. A pesar de que “el gobierno venía apostando que continúe el descenso, recordemos que en mayo la inflación fue de 5,1%, [en junio] va a estar más arriba de ese valor acercándose a 5,5% o 5,6%”.

En aquel contexto, “se va a reunir el directorio del Banco Central y va a fijar una nueva tasa de interés”. Por ello, se generan expectativas en torno a la tasa que se definirá, “si la va a mantener o la va a posicionar por encima de la inflación como acordó con el Fondo Monetario”. Aquello se debe a que mayores tasas de interés implican a una reducción de la producción pero una mayor ofensiva contra la tendencia inflacionaria y menores tasas tienen el efecto opuesto, siendo unas y otras beneficiosas o perjudiciales para distintos sectores de la economía.

Por otro lado, se refirió a la problemática vinculada con el gran desdoblamiento del tipo de cambio. Destacó la “necesidad de que se reduzca esta cantidad de dólares […] ya que básicamente se podría hacer un desdoblamiento del mercado cambiario en un dólar oficial, un dólar comercial y un dólar turístico”. Desarrolló que el establecimiento de recargos extras, como en el denominado dólar tarjeta, tienen objetivos opuestos a los impactos que genera. Mientras que tales medidas están destinadas “esencialmente a tratar de evitar una balanza deficitaria turística, es precisamente lo que se está produciendo por esto”.

“Las evaluaciones estadísticas dicen que están entrando el doble de turistas que los turistas argentinos que salen al exterior” debido a que a consecuencia del retraso del tipo de cambio “para nosotros es caro ir al exterior y para los extranjeros es barato venir a la Argentina”. Aquello revela una paradoja: “¿Por qué es deficitaria la balanza en términos de divisas, cuando es más gente la que llega que la que se va?”. Ponce explanó que la razón detrás de aquello es que mientras los argentinos en el exterior pagan haciendo uso del dólar tarjeta, en la Argentina “el 99% de los turistas, cambian sus dólares no en el mercado oficial”.

Por último, Ponce se refirió a la errada política llevada a cabo por el gobierno en el ámbito de las relaciones internacionales: “No podes ir a Rusia una semana antes de la guerra y después pedirle a Biden que te ayude en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional”. Remarcó que “es imprescindible desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y económicos”.

“Cuesta pensar que nos demos tantos tiros en los pies como nos estamos dando, sin que esto esté emparentado con la mala praxis”, declaró. Ilustró aquello al contrastar que “el riesgo país y la inflación de Rusia y Ucrania, que están en guerra, son inferiores a las de Argentina”. Lamentó que “ya veníamos en decadencia, pero lo que nadie puede negar es que aceleramos esa decadencia” y “la dirigencia argentina de todos sus signos es copartícipe y corresponsable” de la situación del país.

Redacción Tomás Polakoff

