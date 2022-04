Sobre la ayuda humanitaria israelí en Ucrania: “Nosotros ayudamos mucho más que la mayoría de los países que solo hablan”

Matty Zwaig, analista internacional y enviado de Israel a la frontera húngaro-ucraniana, dialogó con Radio Jai en Pensando las Noticias, sobre la labor humanitaria de Israel y la ayuda que provee a los refugiados del conflicto en Europa del Este.

“El Estado de Israel está haciendo un esfuerzo extraordinario para ayudar a todo aquel que quiera pasar”, destacó el funcionario, añadiendo: “Nosotros ayudamos mucho más que la mayoría de los países que solo hablan”.

Desarrolló que la ayuda proporcionada por el Estado de Israel se direcciona a tres categorías distintas de refugiados ucranianos: quienes cumplen los requisitos para hacer aliá, parientes de potenciales olim, y otros ucranianos que no califican a ninguno de las categorías anteriores. “Estamos hablando de cientos de miles de personas. Nosotros tenemos 1200 personas a nuestro cargo, y todos los días no paran de llegar”, resaltó agregando: “Estamos preparados tanto para recibir a 80 o 100 por día como para, 1000 o 1500 por día”.

Enormes cifras de ucranianos huyen de la guerra que azota a su país hacia Hungría, por medio de distintos puestos fronterizos: “Hay cinco pasajes diferentes para que los refugiados puedan pasar, de los cuales nosotros usamos tres. Uno por el que vienen más que nada en tren, uno por el que vienen en autobús, y un tercero por el que vienen a pie”. Al llegar, los migrantes son transferidos a un refugio, donde son proveídos de alimentos y medicinas, para luego ser transferidos a Budapest, donde son hospedados en tres hoteles a la espera de la aprobación de sus documentos para ser transportados finalmente a Israel.

Asimismo, explicó que a pesar de que muchas veces los migrantes no cuentan con la totalidad de los papeles necesarios para comprobar sus raíces judías, requisitadas para hacer aliá, la gran mayoría consigue la ciudadanía israelí. Explanó que hay solo “un pequeño porcentaje que no se le permite entrar como olé, pero es una minoría, más del 90% consigue hacerlo”. Además, incluso aquellos que no consiguen el status de olim, son trasladados a Israel en carácter de refugiados y provistos visas de turistas de tres meses de duración.

Por último lado, Zwaig remarcó que el perfil de los refugiados que escapan de Ucrania no es al que el público está acostumbrado, “del África, del hambre”, sino que es “gente bien comida, muchos con sus 4×4”. En la misma línea, desarrolló: “Uno habla con ellos y uno no ve heridas del cuerpo, uno ve que están heridos mentalmente, que están en shock, que los niños están tristes”. “Es algo que va a quedar en la mente de la gente por muchos años”, determinó.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

