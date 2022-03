Empresas Militares y Seguridad Privadas

En la columna de hoy, voy a abordar el tema de las empresas militares privadas, algunas de las cuales han alcanzado trascendencia pública por sus acciones, en muchos casos extremadamente violentas, en distintos escenarios y constituyen una remake de las tropas mercenarias de otras épocas.

Pues bien, se denominan empresas militares privadas o empresas proveedoras de servicios de defensa, a aquellos grupos o compañías privadas que ofrecen servicios y asesoramiento de carácter militar, pero también se las cataloga de grupos mercenarios o más genéricamente, industria militar privada, pero veamos como surgieron las actuales EMP.

En la Antigüedad y el Medioevo, la utilización de mercenarios era una práctica común, la red de derechos y deberes que conformaban el Feudalismo contemplaban la Leva, un período de 40 días al año en el que tanto artesanos y campesinos debían prestar funciones militares para el señor feudal, pero más tarde, pagaron para conmutar el servicio militar, y con ese dinero, el señor feudal contrata a mercenarios.

Ya en el Siglo XVI, con la implementación de la pólvora, es decir el uso de armas de fuego, es necesaria la obligación de tecnificar a los ejércitos y surgen así cuerpos especiales, cuyo costo de manutención y equipamiento es afrontado por los primeros monarcas absolutos, hacedores de los modernos Estado-Nación, y con la firma de la Paz de Wesfalia en 1648, pone prácticamente fin al uso de mercenarios, y los conflictos armados los libran los ejércitos nacionales, a lo que se suma la creación de institutos militares para la formación de oficiales.

Con la Revolución Francesa y la concepción de ciudadanía y sentimiento nacional, en 1793, se instituye la Leva en masa, es decir, el Servicio Militar, una medida que es copiada por otros Estados.

También surge la necesidad de dar un marco de legalidad al conflicto armado para hacerlo más “civilizado” y disminuir o delimitar los daños sobre la población civil, lo que se institucionaliza a través de Acuerdos y Tratados que codifique la guerra y que constituyen los antecedentes del Derecho Internacional Humanitario.

Tanto durante la 1ra. como en la 2da. GM, la totalidad de los recursos de los Estados se pusieron al servicio del esfuerzo bélico, la Guerra Total ya no era algo teórico sino una realidad.

A partir de 1945, se aprecia la tendencia de reducción del número de efectivos en las FF.AA., por un lado y por el otro, el impacto de la ciencia y la tecnología en el campo armamentístico profundiza aquella reducción para el final de la Guerra Fría.

Tras el conflicto Bipolar, en el orden internacional emergente, según el ex Asesor en Seguridad del Pte Carter, el realista Zbigniev Brzezinsky, en su Teoría del Pragmatismo Funcional, dice que se conjugan dos circunstancias, 1) la tendencia a las reivindicaciones identitarias de algunas etnias sojuzgadas por la Ideología y que ahora tienen aspiraciones políticas y son factor de conflictos de baja intensidad o LIC, y 2) una Economía Mundial que exige la conformación de complejos Transnacionales y Supranacionales que afectan las soberanías nacionales.

Estos LIC trascienden las fronteras de los Estados, lo que constituyen una Amenaza a la Seguridad Internacional, y esto deriva en intervenciones militares lideradas por las principales Potencias, con el auspicio de la ONU en la mayoría de los casos, y se traduce en la necesidad de aumentar los contingentes, lo que a su vez obliga, a que ciertas tareas sean deslindadas en actores privados, las Empresas Militares Privadas o EMP, que en principio son destinadas a tareas de apoyo y logística, pero luego, se amplia su accionar en áreas de otros servicios hasta llegar a participar directamente en operaciones de combate.

En si, estas EMP pueden brindar entrenamiento a fuerzas armadas o policiales locales, o como protección a mandatarios, empresarios o otra VIP, seguridad a infraestructuras y transporte de todo tipo de recursos o personas, pero en caso que el contratista sea utilizado como fuerza de combate en un conflicto armado, será considerado “Combatiente Ilegal” según el Derecho Internacional, y no le asisten los derechos del que gozan el personal militar de un Estado beligerante, según las Convenciones y Tratados vigentes.

Entre las principales EMP a nivel global, encontramos al Grupo Wagner, Academi (antes Blackwater), Triple Canopy, G4S y COSG, veamos la primera:

GRUPO WAGNER: en el 2013, el Cuerpo Eslavo, una EMP con domicilio registrado en Hong Kong, llevó a cabo una operación mercenaria fallida en el marco de la guerra civil siria, sus fundadores fueron Vadim Gusev y Yevgeny Sidorov, ambos rusos, quienes antes habían sido empleados de otra EMP, la MORAN SEGURITY GROUP, quienes fueron encarcelados en el 2014, pero el resto de los mercenarios fueron liberados, entre estos, Dmitri Utkin, un Tte.Cnel. de la Inteligencia Militar rusa, aunque de origen ucraniano, y que junto a otros miembros del grupo MORAN, crea una nueva empresa, la WAGNER GROUP, denominada así en honor al compositor alemán y por su admiración por el nazismo y el III Reich.

Sin embargo, el verdadero dueño de la WAGNER y su responsable financista es el empresario ruso Yevgeny Prigozhin, (a) El chef de Putin, quién también es el dueño de la AGENCIA DE INVESTIGACION DE INTERNET, la granja de Trolls de San Petersburgo, que interfirieron en la campaña presidencial de los EE.UU. en el 2016.

Utkin, es el responsable militar operativo y también goza de la amistad de Putin, y en el 2016 fue condecorado en el Kremlin con la Medalla Orden al Coraje, por sus servicios en el conflicto separatista en la región del Donbás, lo que evidencia que WAGNER es el ejército privado de Putin, un activo de Moscú.

Donde opera la WAGNER GROUP?, está presente a nivel global en donde Rusia tiene intereses y objetivos geopolíticos, así podemos señalar, Sudán, Mozambique, Madagascar, Nicaragua, Venezuela y algo más conocida sus actividades en República Centroafricana, Siria, Libia y Ucrania.

En República Centroafricana, posee un complejo de entrenamiento y base de operaciones de 40 hectáreas, además de brindar la custodia personal del Pte. Faustin Touadera y también opera contra fuerzas opositoras, sin olvidar que realiza tareas de inteligencia sobre la situación general del país para Moscú, lo que posibilita a Rusia firmar Acuerdos de Suministros de Armas, envío de Asesores Militares y Cooperación Militar entre el gobierno local y el Kremlin, beneficiándose con la explotación de RR.NN., en particular estratégicos, como así también reducir la influencia de Francia en su ex colonia.

En Siria, es innegable que el rol de Moscú apoyando a Bashar al Assad, ha sido importantísima para mantenerlo en el poder, gracias a la intervención militar rusa y también en el campo informático y la diplomacia, sin olvidar el uso de Mercenarios, en su mayoría de la WAGNER y también de otros grupos militares privados subsidiados por la empresa de Prigozhin, que en la actualidad brindan servicios de seguridad y protección de empresas privadas y mixtas rusas abocadas a la explotación de RR.NN., en particular hidrocarburos, como la firma KAPITAL.

Con respecto a Libia, éste es quizás hasta el estallido del conflicto ucraniano, el teatro de operaciones con mayor presencia de la WAGNER, tanto en cantidad de efectivos como en calidad logística. Recordemos, que tras la caída y el asesinato de Muhammad Khadafi, se creó un vacío de poder y desde entonces está sumergido el país en una guerra civil que enfrenta al gobierno del Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli y reconocido por gran parte de la Comunidad Internacional, entre ellos la U.E. y los EE.UU., y apoyado por Turquía, y por otro lado, el Ejército Nacional Libio, liderado por el Gral. Jalifa Haftar, con sede en Bengasi, apoyado por Rusia, donde la WAGNER contaría con 2.500 operativos, vehículos blindados, artillería pesada y sistemas antiaéreos SA22, e incluso aviones de combate Mig29 y SU24 y de transporte IL76, esto demuestra que para Moscú, Libia es un bastión estratégico, no sólo por el petróleo, sino también por su proyección en el Mediterráneo Oriental, sin olvidar la cercanía a la U.E., a sólo algo más de 340 km y una de las principales rutas de la migración forzosa a Europa.

Respecto al conflicto ucraniano, ya mencioné la actuación de la WAGNER desde el 2014 en la región separatista de Donbás, participando en la actualidad en la invasión rusa, en particular en el frente Este y Sur, y a la que se sumaron mercenarios chechenos.

Pero el Kremlin tiene un doble discurso, en el 2018, la Duma, votó a favor de ilegalizar los grupos militares privados, sin embargo, el Pte. Putin ha declarado públicamente, que mientras no violen la legislación rusa, tienen todo el derecho a trabajar y perseguir intereses comerciales en cualquier lugar del mundo.

Pero esta tolerancia es funcional, pues de esta manera puede ejercer control sobre las estructuras de estas empresa privadas, ya que están integradas a la fiscalización del Ministerio de Defensa y de la GRU o Inteligencia Militar, lo que demuestra el rol principal de la WAGNER GROUP para que Moscú intervenga militarmente de manera encubierta o no oficial, con los costos que supone una intervención militar de sus FF.AA. y evadiendo responsabilidades políticas internacionales.

Además de la WAGNER, las otras EMP más importantes a nivel global son:

a) ACADEMI ( antes BLACKWATER), fundada en 1997 en Colorado, EE.UU., por Dean Prince y Al Clark, que en sus inicios entrenó unidades especiales del Cuerpo de Marines tras el ataque terrorista al navío USS COLE en Yemen, y para el 2002 varios cientos de sus operativos comenzaron actuar en Afganistán, y luego del 2003 lo hicieron en Irak, donde trascendió su presencia tras el secuestro y asesinato de cuatro de sus operativos en Faluya en el 2004 y tres años después, en el 2007 se responsabilizó a la empresa por el asesinato de 17 civiles y las detenciones extrajudiciales y torturas, en operaciones e instalaciones de la CIA, lo que llevó, pese a la cobertura de inmunidad concedida por el Ejecutivo estadounidense, a cambiar en el 2009 el nombre original BLACK WATER por el actual ACADEMI.

b) TRIPLE CANOPY, especializada en gestión de riesgos, apoyo a misiones y servicios de seguridad, fundada en el 2003 por Matt Mann y Tom Katis, cuenta con 5.000 operativos, ex policías, ex Rangers y ex Seals. También participó en Irak desde el 2004 y en el 2010 fue contratada como seguridad en operaciones de Ayuda Humanitaria en Haití, como así también trabajó en el Golfo de Adén en operaciones anti piratería, sin olvidar que lo hace en la frontera con Méjico.

c) G4S SECURE SOLUTIONS, es una multinacional británica con sede en Crawley, R.U. y es la mayor empresa de seguridad del mundo por sus ingresos y opera en unos 125 países, fue fundada en el 2004 con la fusión de la británica SECURICOR y la danesa GROUP 4FALCK, y proporciona servicios de seguridad, servicios jurídicos, seguridad de tesorería y transporte de valores, y en Inglaterra y Gales gestiona siete prisiones, además de seguridad en aeropuertos.

d) COSG o GRUPO DE SEGURIDAD DE ULTRAMAR DE CHINA, fue fundada en el 2015 en Hong Kong, su objetivo es garantizar la seguridad y protección de las inversiones chinas en zonas críticas a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda, el mega proyecto de infraestructura comercial, y por lo tanto esta presente en 50 países y ofrece protección armada a las empresas del gigante asiático en lugares conflictivos y sus operativos son ex integrantes de fuerzas especiales, no sólo de China. En la Argentina, inició sus actividades en junio del 2019, de acuerdo a sus aporte en la AFIP, bajo el nombre de COSG S.A., con domicilio legal en CABA y cuyo directorio está constituido por tres personas de nacionalidad china, ejerciendo una de ellas, con DNI argentino y vinculado al rubro de los supermercados, la presidencia de la sociedad. El porque de la instalación de esta filial de la COSG en nuestro país, pueden ser variadas, como ser, derivación de los Acuerdos Bilaterales firmados a partir del 2013, entre el que se encuentra el acuerdo para el establecimiento de la Base de Investigación Espacial en la provincia de Neuquén que terminó de construirse en el 2017, dos años antes de la llegada de COSG, también estaría vinculada a brindar protección especializada a las inversiones chinas, constituyendo un polo laboral para personal con experiencia militar y/o policial. Al margen de la COSG, en China hay registradas 4.000 empresas de seguridad con más de 4,3 millones de empleados, y unas 20 de las mismas trabajan fuera de China con más de 3.200 operativos, tal como, OVERSEAS SECURITY GUARDIANS y HUA ZHONG AN GROUP, incluso hay algunas que emplean expertos en seguridad occidentales como OVER SEGURITY SERVICE, con sede en el Reino Unido o FRONTIER SERVICE GROUP, subsidiaria del grupo CHINA INTERNATIONAL TRUST INVESTMENT CORPORATION o CITIC, uno de los mayores conglomerados empresariales de China.

Como se puede apreciar, en la actualidad el avance y la utilización de EMP, se puede interpretar que lesionan el principio del Monopolio del Uso de la Fuerza que es inherente al Estado, pues más allá de los servicios que ofrecen en situaciones bélicas, también lo hace donde el Estado está ausente o es ineficiente o corrupto.

Ahora bien, en el 2001 se sometió a la firma y ratificación el Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y Entrenamiento de Mercenarios, que entró en vigencia el 20 de octubre de ese año, a la que han adherido 46 Estados, y en el que se da una definición de Mercenario:

• quien es reclutado especialmente en el país o en el extranjero para luchar en un conflicto armado

• motivado para participar en el conflicto por la obtención de una ganancia privada que una de las partes en el conflicto o en su nombre promete como compensación material, sustancialmente superior a la paga de los combatientes con rango y de las FF.AA.

• no ser nacional de las partes en conflicto, ni residente en un territorio controlado por una de las partes

• no ser miembro de las FF.AA. de una de las partes en conflicto

• no ser enviado oficial por un Estado ajeno al conflicto como miembro de sus FF.AA.

• también es mercenario quien es reclutado para: a) derrocar un gobierno o socavar el orden constitucional, b) socavar la integridad territorial de un Estado y c) no debe ser miembro de las FF.AA. del Estado en cuyo territorio se realicen estos actos.

Además de esta Convención, debemos tomar en cuenta los Convenios de Ginebra, que son 4 tratados y 3 protocolos adicionales, que establecen estándares legales internacionales para el trato humanitario en los conflictos bélicos.

Generalmente, cuando se hace alusión a esta Convención, es en referencia a los acuerdos de 1949 negociados tras la 2da. GM, y que actualizaron los dos tratados de 1929 y que en síntesis, definen los Derechos básicos de los prisioneros de guerra, civiles o militares, y fueron ratificados en su totalidad o con reservas por 196 países.

En este caso, los combatientes ilegales o mercenarios no gozan de los derechos inherentes a los prisioneros de guerra.

También es relevante conocer el llamado Documento Montreux, que es un Acuerdo entre los Estados signantes del mismo que se relaciona con las obligaciones respecto a las Empresas Militares y de Seguridad Privadas, en zonas de conflictos armados y que fue ratificado por las partes en septiembre del 2008 en Montreux, Suiza, y enumeran unas 70 recomendaciones para ser efectivizadas por los Estados, como, verificar el historial de las empresas, examinar los procedimientos utilizados por las mismas, investigar al personal, las normativas para el enjuiciamiento cuando se produzcan infracciones legales y garantizar el cumplimiento y capacitación del personal en los alcances del Derecho Internacional Humanitario y DD.HH..-

Finalizando la columna de hoy, creo que para un Estado las ventajas emergentes de la contratación de una EMP son varias, desde el plano internacional, lo que implica eludir responsabilidades y las sanciones, hasta en el ámbito interno evitando costes políticos y económicos, por esto es preocupante esta “Feudalización”, la vuelta de ejércitos privados, no sólo contratados por Estados sino también por actores privados transnacionales, lo que constituye un serio desafío a la Seguridad Internacional y un retroceso en el campo del Derecho Internacional Público, en particular, el Humanitario, ya que parece imponerse aquello que “el fin justifica los medios”, Maquiavelo.

