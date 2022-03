El 28 de febrero de 1898 nació, en Nueva York, Małka Opiekun.

Antes de que el lector comience a devanarse los sesos tratando de recordar a quien se refiere esta columna, le vamos a aclarar que se trata de una de las actrices que marcaron la cumbre del teatro en idish, pues seguramente oyó a sus padres, o a sus bobes y zeides hablar de Molly Picon.

Hija de los inmigrantes judíos polacos Clara (de soltera Ostrow), una amante de vestuario, y Louis Opiekun, un fabricante de camisas. Opiekun es un nombre en polaco que significa “guardián” o “cuidador”. Más tarde, su apellido artístico fue cambiado a Picon. La familia se mudó a Filadelfia, Pensilvania , cuando ella tenía tres años. Su carrera comenzó a los seis años, como actriz infantil, en el teatro en yiddish. En 1912, debutó en el Arch Street Theatre en Filadelfia y se convirtió en una estrella del Yiddish Theatre District , actuando en obras durante siete años. Picon era tan popular en la década de 1920 que muchos programas adoptaron su nombre en el título. En 1931, abrió el Molly Picon Theatre.

Apareció en muchas películas, comenzando con en el cine mudo. Sus primeras películas se realizaron en Europa; entre las primeras, en lengua yiddish estuvo East and West , filmada en Viena en 1923, que muestra el choque de las culturas judías del Nuevo y del Viejo Mundo. Interpreta a una hija nacida en Estados Unidos que viaja con su padre de regreso a Galicia en Europa Central y Oriental. Su esposo Jacob Kalich interpretó a uno de sus parientes cercanos. La imagen más famosa de Picon, Yidl Mitn Fidl (1936), fue filmada en locaciones de Polonia y la muestra vistiendo ropa masculina durante la mayor parte de la película. La historia trata sobre una niña y su padre que se ven obligados por la pobreza a emprender el camino como músicos ambulantes. Por su seguridad, se disfraza de niño, lo que se vuelve un inconveniente cuando se enamora de uno de los otros músicos de la compañía. Otra de sus películas, Mamele, también fue rodada en Polonia.

En 1934, Picon tuvo un programa de radio con una comedia musical: The Molly Picon Program , transmitido en la ciudad de Nueva York por WMCA. En 1938, protagonizó otro programa de radio en WMCA: Te doy mi vida, que combinó música y episodios dramáticos que pretendían ser la historia de su vida. Dos años más tarde, protagonizó Molly Picon’s Parade , un programa de variedades en WMCA. Hizo su debut en inglés en 1940. En Broadway protagonizó el musical de Jerry Herman, Milk and Honey en 1961. En 1966, abandonó el desastroso Chu Chem durante los avances en Filadelfia y la exhibición del espectáculo concluyó antes de llegar a Broadway. Tuvo un pequeño papel en la película La ciudad desnuda, de 1948, como la mujer que dirigía un quiosco y una fuente de refrescos hacia el clímax de la película. Su primer papel anglofónico importante en el cine fue en la versión cinematográfica de Come Blow Your Horn (1963), con Frank Sinatra . Uno de sus papeles cinematográficos más conocidos fue el de Yente the Matchmaker en la adaptación cinematográfica de 1971 del éxito de Broadway Fiddler on the Roof . Apareció como Molly Gordon en un episodio de la CBS ‘s Gomer Pyle, USMC y tuvo un papel recurrente como la señora Bronson en el NBC comedia policial ¿dónde estás? . En la comedia For Pete’s Sake (1974), apareció como una señora mayor (“Mrs. Cherry”) que arregla un período desastroso para Barbra Streisand en un trabajo como prostituta. Más tarde tuvo papeles en televisión en la telenovela Somerset y apareció en algunos episodios de The Facts of Life como la abuela de Natalie. El último papel de Picon fue como la madre de Roger Moore en apariciones especiales en las comedias Cannonball Run y su secuela Cannonball Run II en 1981 y 1984, respectivamente.

Picon escribió So Laugh a Little (1962), una biografía sobre su familia. En 1980, publicó su autobiografía, ¡Molly!

En sus más de ochenta años de actuación ayudó a presentar el teatro yiddish a una audiencia estadounidense más amplia y capturó una visión humorística y conmovedora de la vida del shtetl. Su personalidad encantadora y su talento teatral provocaron risas y lágrimas en el público. Actuó en giras por los Estados Unidos y Europa y protagonizó películas en yiddish y de Hollywood.

La diminuta superestrella del teatro y la pantalla en yiddish, a lo largo de sus ochenta años de actuación, tuvo un enorme impacto sobre la cultura judía en Europa e Israel, así como en América. Hasta bien entrados los cuarenta, su personaje típico era un niño adorable pero astuto de la calle, capaz de ejecutar paradas de cabeza, saltos mortales, volteretas y acrobacias voladoras mientras cantaba, bailaba y tocaba todo tipo de instrumentos musicales. . La mayoría de las obras de Picon fueron escritas, producidas y dirigidas por su esposo, Jacob Kalich, quien a veces también actuaba.

Cuando nació la hermana menor de Molly, Helen, su padre se fue de casa. Su madre llevó a las dos niñas y a su propia madre a Filadelfia y las apoyó a todas con vestuario teatral. Molly estaba actuando desde los cinco años, cuando ganó cinco dólares en un concurso de talentos (y recolectó dos dólares más cantando para los pasajeros del tranvía en el camino). Pasó muchas noches de su juventud y adolescencia haciendo rutinas de canto y baile en teatros. Aunque le encantaba la escuela, el cansancio la alcanzó y dejó la escuela secundaria a los dieciséis años.

Una compañía itinerante de vodevil que se hacía llamar Four Seasons llevó a Molly a la carretera en la parte de “Winter”. Durante el apogeo de la epidemia de influenza, la compañía se encontró en Boston, donde todos los teatros de vodevil habían sido cerrados por temor al contagio. Solo la Gran Ópera de Boston permaneció disponible. Su manager era Jacob Kalich –“Yonkel”–, un culto inmigrante polaco que había dejado la escuela rabínica por una carrera en el teatro; él y Molly se enamoraron. Se casaron en junio de 1919, ella con un vestido hecho por su madre con un telón de teatro.

En 1920, Molly dio a luz a una niña que nació muerta y le dijeron que nunca podría tener hijos. Sin embargo, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la pareja satisfizo con creces su anhelo al criar a cuatro hijos adolescentes en Europa e Israel.

Con su marido decidió que deberían ir de gira por Europa, para absorber la cultura yiddish y mejorar el acento de Molly, que era menos que auténtico. En Viena hizo varias películas: la primera, Das Judenmadel (La niña judía, 1921); Ost und West (Oeste y Este, 1923), en la que Picon interpreta a un niño estadounidense luchador (con guantes de boxeo) que no respeta las viejas costumbres europeas: Es la primera película en yiddish (aunque muda) que ha sobrevivido.

La pareja tocó en Kishnev, Lemberg, Jassy, Bucarest, Londres y París, presentando a Molly casi siempre como una marimacho travesti. Cuando regresaron a Nueva York a finales de los años 20, se mudaron al Second Avenue Theatre con Yonkele (“Little Yonkel”), Tzipke,Shmendrik (“Loser”), Gypsy Girl , Molly Dolly , Little Devil , Raizele , Oy is Dus A Madel (“What a Girl!”) y The Circus Girl . El negocio floreció y compraron una casa en Mahopac, Nueva York, a la que llamaron “Chez Schmendrik”.

Kalich puso todo su dinero en el mercado de valores y perdió la mayor parte en el colapso de 1929, para gran angustia de su esposa. Pero surgió la oportunidad de comprar el Second Avenue Theatre en 1930; lo rebautizó como Teatro Molly Picon y pronto recuperó todas sus pérdidas.

Picon y Kalich regresaron a Europa a finales de los años 30, justo cuando el antisemitismo estaba en su peligroso auge, para hacer el musical Yidl Mit’n Fidl (1937) bajo la dirección de Joseph Green en Varsovia. Le pagaron una suma récord de $ 10,000 interpretando a una niña de doce años que se viste como un niño para poder viajar sin ser molestada con una banda de músicos. Mamele (1938), otro jugueteo musical de Picón, fue la última película judía que fue rodada en Polonia.

Hizo su debut en Broadway en 1940 con sesenta y tres funciones de Morning Star . Para los críticos, la novedad de que hablara en inglés oscurecía la novedad de que interpretara, por una vez, a una matrona. Dos años más tarde presentó otra primicia: Yiddish en Broadway en un musical con su propia letra, Oy Is Dus a Leben!, que consideró su “mayor éxito moral y financiero”. Incluso el teatro donde se presentaba, en la calle 59 y la Séptima Avenida, el que llevaba su nombre.

Estaba aportando una nueva madurez y profundidad a sus actuaciones, lo que tuvo un efecto adverso en su matrimonio, ya que Yonkel siempre la había visto, de hecho dependía de ella, como la valiente niña de doce años. Pasaron por una breve separación, pero volvieron a estar juntos en mejores condiciones.

Durante la Segunda Guerra Mundial cantó en los campos de refugiados de Canadá y en el circuito de la USO para las tropas en formación en Estados Unidos. Tan pronto como los alemanes se rindieron, ella y Kalich regresaron a Polonia y fueron los primeros artistas en recorrer los campamentos de personas desplazadas. En 1954 visitaron Israel, donde cantó en yiddish para la Knesset.

En 1961 volvió a Broadway dando volteretas (a los sesenta y tres años) en el musical de Jerry Herman, Milk and Honey , y fue nominada al premio Tony® a la mejor actriz. Al año siguiente, Picon comenzó a diversificarse para interpretar papeles de diferentes etnias; ella fue la Sra. Bronson en tres episodios de la televisión Car 54, Where Are You? y apareció en Londres en A Majority of One (1962). En su primera película en inglés, Come Blow Your Horn (1963), interpretó a la madre italiana de Frank Sinatra, por la que obtuvo una nominación al Oscar®. En 1971 interpretó uno de sus papeles más recordados como Yente the Matchmaker en Fiddler on the Roof .

Jacob Kalich enfermó de cáncer en 1972 y, como escribió Molly en su autobiografía: “Rechacé todas las ofertas y tomé un nuevo papel: Florence Nightingale”. Su recuperación temporal le permitió protagonizar con Barbra Streisand la película For Pete’s Sake de 1974, pero su esposo tuvo una recaída y murió en 1975.

Kalich y Picon habían escrito juntos más de cien canciones y sketches durante su larga colaboración, incluida “The Radio Girl”, “The Jolly Orphan”, “Oy Is Das a Leben”, “Abi Gezunt”, “Sadie Is a Lady”, “Mazel Tov, Molly” y “The Kosher Widow”.

Picon realizó giras con su espectáculo unipersonal ( ¡Hola, Molly! ) hasta los ochenta hasta que se lo impidió primero un caso leve de parálisis de Bell y luego por un empeoramiento de la enfermedad de Alzheimer. Murió a los 93 años y está enterrada en la sección Teatro Yiddish del Cementerio Mount Hebron en Flushing, Nueva York.

Recibió muchos honores: un Premio al Logro Creativo de las Artes Escénicas de B’nai B’rith (1980); elección al Salón de la Fama de Broadway (1981); un “Goldie” por los logros de su vida en el Congreso de Cultura Judía (1985). Publicó dos memorias, So Laugh a Little (1962), un tributo a su madre y abuela, y Molly! Una autobiografía (1980). Lila Perl ha escrito una breve biografía para jóvenes, Molly Picon: a Gift of Laughter (1990).

En su introducción a la Autobiografía de Picon , Helen Hayes recordó: “[Molly] me dijo: ‘La gente me ha llamado la Helen Hayes judía.

Molly Picon falleció el 5 de abril de 1992

