“Cristina sigue siendo un vientre infértil para crear liderazgos” – Jorge Giacobbe

Jorge Giacobbe, analista político y consultor en opinión pública, dialogó con Radio Jai en “Pensando las Noticias”. Expuso resultados de sus últimas encuestas en relación a las principales figuras del oficialismo y la oposición, desarrollando los roles que ocupa cada uno de ellos en el sistema político además de sus predicciones para las elecciones presidenciales del 2023.

Entre los datos encontrados, el entrevistado destaca que, “a Alberto lo respeta el 20% que también respeta a Cristina, es lo que tiene de imagen positiva” y en consecuencia es el porcentaje de los votantes que conforman su núcleo duro de apoyo. A esa porción de la sociedad se le suma “otro 10-15% […] de kirchneristas que siguen siendo kirchneristas porque prefieren esto por sobre Macri, pero que también están disgustados e incómodos” conformando el núcleo blando del Frente de Todos. Aquello suma un 30-35% de apoyo total, lo cual contrasta con un “65-70% de los argentinos [que] está absolutamente disgustado con este gobierno”.

En aquel contexto, es que surge lo que Giacobbe llama la “Fantasía Kirchnerista”, la idea oficialista de que “si repunta un poquito la economía, la gente va a entender que la culpa de todo la tiene el coronavirus y entonces van a repuntar en las elecciones”. Justamente a este asunto apuntó una de los ítems de su última encuesta, preguntando: “Si la situación económica mejorara un poco, ¿usted estaría dispuesto a votar al gobierno nacional en las elecciones del 2023?”. El entrevistado expuso que, 4% de los encuestados respondieron que su voto sería incondicional, sin importar posibles mejorías o retrocesos de la economía, y que un 21% afirmó “que lo votaría seguro” si se registra una mejora económica. Sin embargo, la encuesta demostró también la existencia de un “64% que no lo votaría de ninguna manera, aunque la situación mejorara”, y un 11% de indecisos, que respondieron que “quizás lo votarían”.

Tanto los resultados relacionados con percepción pública así como los de intensión de voto otorgan alrededor de un 35% de apoyo al oficialismo. A pesar de que aquello podría parecer un porcentaje del electorado demasiado pequeño como para conseguir una victoria electoral, el entrevistado advierte: “Con un 35% ojo, porque te metes en segunda vuelta”, lo cual aumentaría el porcentaje de votos del oficialismo, pudiendo generar disputas que se definan por pocos puntos de electorado. Sin embargo, el entrevistado sostuvo que la actitud de los indecisos sea probablemente en contra del gobierno, lo cual podría disminuir aquel 35%. Aquello se debe a que “la parte del electorado argentino que siempre fluctúa […] que vota siempre en función de con quien está enojado, y suele estar enojado con el último que gobernó porque la cagó. Esa gente va a tener una tendencia más opositora que oficialista”. Asimismo, en las próximas elecciones le jugará en contra al oficialismo el hecho de que, “Cristina sigue siendo un vientre infértil para crear liderazgos”, lo cual es claramente demostrado por el fracaso con Alberto Fernández.

Por otro lado, el entrevistado destacó que la incompetencia del gobierno se debe particularmente a que “estamos frente a un presidente metaopositor, es decir, opositor dentro del oficialismo, y frente a una vicepresidenta gerundio”, que se encuentra en un continuo e incompleto proceso de todo lo que se propone, sin conseguir ningún tipo de resultados:

“Que está siempre yéndose, pero nunca se va. Que está siempre asechando a un Alberto al cual nunca se come. Que está siempre uniendo a un peronismo que nunca está unido. Que está siempre construyendo un país que nunca termina de construir. Que está siempre destruyendo un movimiento que nunca termina de destruir. Que está siempre prometiendo cosas que finalmente no se materializan. Que está siempre revisando un pasado que la gente no lo quiere revisado. Que está siempre hablando de un presente, pero nunca construyendo un futuro.”

Del mismo modo, el rol de Alberto Fernández, según Jorge Giacobbe, habría sido claramente diseñado por la vicepresidenta, para el cumplimiento dos funciones particulares: “Poner una cara más amable para poder ganar las elecciones, porque Cristina asustaba, y la segunda, tener la culpa de todo”. De ese modo, el analista sostiene que Alberto Fernández pasará a la narrativa kirchnerista como el responsable absoluto de los fracasos de la actual administración: “Alberto va a integrar la lista de culpables históricos con los cuales el kirchnerismo explica el devenir de la Argentina”. En consecuencia, se va a sumar a la larga lista que ya integran “Macri, en los noventa Cavallo, Menem, el neoliberalismo, los militares, y si te vas más para atrás, Julio Argentino Roca, los masones, los templarios, los extraterrestres que construyeron las pirámides de Egipto, los reptilianos y demás”, afirmó a modo irónico el entrevistado. Aquella actitud propia del kirchnerismo, “es la característica del que está frustrado, del que le sale todo mal, no puede reconocer que le sale todo mal porque opera mal, y entonces le hecha la culpa a otro”, declaró el Giacobbe.

Por último, el analista se refirió a la oposición. Explicó que aquellos en el rol de opositores, sin importar de quienes se trate, siempre se encuentran en una posición ventajosa: “Siempre lo más intenso está del lado de la oposición, porque todos los oficialismos entran en crisis”. Aquello se debe, a que según desarrolló el entrevistado, “en Argentina gobiernan más los problemas estructurales que lo que gobiernan los presidentes […] Dentro de lo poco que gobiernan los presidentes, gobiernan más sus miedos que sus intenciones transformadoras”, de modo que, en lugar de seguir sus planes propuestos y su propia ideología, se encuentran reaccionando a las problemáticas sistémicas del país.

Habiendo desarrollado aquello, el analista prosiguió a diseccionar a las distintas figuras de la oposición, en especial a sus dos exponentes, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Expuso, que la gente entiende que “tienen atributos de identidad que son diferentes” por lo que los percibe como “herramientas diferentes” y por lo tanto con distintos usos. Por un lado, “la gente cree que Patricia Bullrich es la herramienta más potente para pegarle un martillazo en la cabeza a Cristina y para frenar[la]” mientras que, por otro, “creen que Horacio Rodríguez Larreta tiene la virtud de la buena gestión, aunque es blando respecto del kirchnerismo”. En consecuencia, la disputa entre ellos se definirá por la problemática percibida por la sociedad, la cual la impulsará a elegir la herramienta más apropiada para su solución: “Si la gente está muy asustada con una Cristina desbocada entonces en una de esas el agua le va a Patricia y si está es una situación triste en lo económico y todos consideramos que el kirchnerismo va a perder porque lo hizo mal y necesitamos a alguien de gestión, entonces en una de esas el agua le va a Rodríguez Larreta”.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai