Occidente está a punto de firmar un pacto de rendición frente a Irán

Por Jacob Nagel

Todos los implicados en las conversaciones nucleares con Irán en Viena están “lanzando proclamas” antes de una inminente declaración formal, que aparentemente implicará una vuelta a una versión diluida y peor del acuerdo original de 2015, a pesar de que está claro para todos que volver al viejo acuerdo no es posible.

A pesar de todas las advertencias, parece que la delegación estadounidense encabezada por Robert Malley -tras la dimisión de tres de sus colegas de alto nivel, el principal de ellos Richard Nephew, por el alcance de las concesiones de EE.UU. a las demandas de los iraníes- ha convencido a las potencias mundiales para que den su consentimiento a un acuerdo extremadamente problemático que allanará un camino seguro para que Irán adquiera una bomba nuclear en los próximos años.

En el marco del acuerdo emergente, que se basará parcialmente en el acuerdo de 2015, no se han resuelto varios problemas fundamentales, que Israel ha destacado en múltiples ocasiones. Carece de cualquier mecanismo que obligue a los iraníes a entablar negociaciones adicionales sobre un acuerdo “a más largo plazo y más fuerte” antes de que expire el nuevo acuerdo, como prometió el presidente estadounidense Joe Biden que se insertaría. Un acuerdo a corto plazo en el que todas las restricciones impuestas al programa nuclear iraní expirarán pronto según el esquema del acuerdo original, que se basaba únicamente en la reciprocidad, y sin ninguna estipulación clara acordada por todas las partes sobre lo que ocurrirá si no se alcanza un nuevo acuerdo, no vale ni el papel en el que está escrito.

El acuerdo no bloquea todas las vías que pueden conducir a un arma nuclear, no aborda los agujeros que se identificaron en el acuerdo anterior, y ni siquiera da a las potencias mundiales la capacidad real de activar el mecanismo de reversión que les permitió en su momento reimponer sanciones (según el acuerdo original, este mecanismo expira en 2025).

El último punto de controversia que aparentemente puede o no abordarse en el nuevo acuerdo es el futuro de las investigaciones en curso del Organismo Atómico Internacional. Algunas de estas investigaciones fueron posibles gracias a los mecanismos de supervisión invasivos del acuerdo original, y otras pertenecen a las cuestiones abiertas de la investigación sobre las posibles dimensiones militares del programa nuclear iraní, que se cerró por error en el pasado y quedó al descubierto con la revelación de los archivos nucleares de Irán por parte de Israel. La falta de atención a esta importante cuestión disminuirá aún más el ya de por sí bajo estatus del OIEA y pondrá en duda la necesidad misma de su existencia. Parece que las partes están a punto de cerrar la investigación sobre el uranio y quizás también formulen una conclusión inteligente para los otros asuntos, o simplemente cedan por completo en ellos también.

Es importante recordar cómo respondió el difunto ex director general del OIEA, Yukiya Amano, cuando se le preguntó sobre la aplicación por parte de su organismo de la “Sección T”, la parte del acuerdo original que se refería a la supervisión de las actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas de armas. Por sus declaraciones quedó claro que entre bastidores los rusos y los estadounidenses habían acordado de antemano que no había intención ni capacidad de hacer cumplir esta sección y que el OIEA también era incapaz. Es ciertamente posible que esta vez también se estén preparando acuerdos secretos de este tipo.

Un intento insensato de basar la estabilidad del nuevo acuerdo en la reimposición de la supervisión total, sin prometer que se perseguirán y agotarán las conclusiones del régimen de supervisión anterior, sería simplemente ridículo.

También está claro que, a pesar de los esfuerzos del régimen iraní durante las actuales negociaciones para intensificar los ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y sus aliados en la región del Golfo Pérsico, no se ha hecho nada para hacer frente a esta agresión, incluido el lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance con ojivas de más de 500 kilogramos (unas 1.100 libras) por primera vez en décadas y contraviniendo todos los mecanismos internacionales de supervisión.

Parece que los legisladores estadounidenses no están dispuestos a dejar que Biden y sus enviados firmen este acuerdo sin advertirles a ellos y principalmente a los iraníes de sus futuras consecuencias. Doscientos congresistas republicanos publicaron una carta mordaz en la que afirman que, en 2024, después de las próximas elecciones presidenciales, una administración republicana no respetará el acuerdo y volverá a imponer todas las sanciones actualmente levantadas. Se supone que esta carta envía un mensaje al mundo de que volver a las andadas con Irán es una perspectiva precaria.

Sin embargo, el problema sigue siendo lo que ocurra a corto plazo. El restablecimiento del acuerdo original “blanqueará” todas las violaciones de Irán y los progresos que ha hecho con su programa nuclear, y al mismo tiempo le concederá cientos de miles de millones de dólares, le permitirá rehabilitar su economía y seguir financiando a sus apoderados terroristas.

Un libro que se publicó esta semana, del que son coautores este escritor y el Dr. Jonathan Schanzer, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, sobre el conflicto de Israel en Gaza en 2021, detalla por qué el acuerdo nuclear es peligroso y cómo los iraníes están detrás de casi todos los acontecimientos terroristas en Oriente Medio y en todo el mundo.

Parece que las voces y las presiones que se aplicaron esta semana, incluidas las de la importante delegación israelí que voló a Viena para explicar cómo el acuerdo emergente es problemático para todas las partes involucradas en las conversaciones, no lograron detener la loca carrera de los estadounidenses por alcanzar un acuerdo a toda costa. Los “débiles” europeos vuelven a doblegarse ante la presión estadounidense y los rusos y chinos se retuercen las manos alegremente.

En lugar de volver a imponer la máxima presión económica y construir una amenaza militar creíble, los estadounidenses están a punto de firmar un “acuerdo de rendición”. En cualquier caso, es importante no levantar el pie del acelerador incluso después de la firma del acuerdo, e instar a que se formule un plan para el “día después” que exija a Irán un precio claro y doloroso si no avanza rápidamente hacia un acuerdo “más fuerte y a más largo plazo”, que quizá bloquee su camino hacia un arma nuclear que cambie el mundo que nos rodea.

*El profesor Jacob Nagel, general de brigada (de la reserva), es ex asesor de seguridad nacional del primer ministro y miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Via: Israel Hayom

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai