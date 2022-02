‘Obligado por la ley’: el ex presidente del Tribunal Supremo sudafricano se disculpa por los comentarios a favor de Israel

‘Mogoeng Mogoeng se disculpó “incondicionalmente” por “participar en una controversia política”, sin mencionar explícitamente a Israel.

El ex presidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Mogoeng Mogoeng, se disculpó por sus comentarios en defensa de Israel, a pesar de haber dicho repetidamente que nunca lo haría, según publica un informe de Israel Mundial.

“Yo, Mogoeng Mogoeng, expresidente del Tribunal Supremo de la República de Sudáfrica, me disculpo incondicionalmente por involucrarme en una controversia política a través de mis declaraciones en el seminario en línea (seminario web) organizado por el Jerusalem Post el 23 de junio de 2020, en el que participé. ”, dijo el jueves en un comunicado.

“Ahora estoy obligado por la ley, la orden del panel de apelación legalmente constituido del comité de conducta judicial, a disculparme incondicionalmente en términos de la disculpa prescrita. Y debido a que no estoy por encima de la ley, por la presente me disculpo según lo ordenado”.

Sin embargo, durante el seminario web de junio de 2020, en una conversación con el rabino jefe sudafricano Warren Goldstein, Mogoeng dijo:

“Como cristiano, tengo la obligación de amar a Israel, de orar por [la] paz de Jerusalén, que en realidad significa la paz de Israel, y no puedo, como cristiano, hacer otra cosa que amar y orar por Israel, porque yo sé, el odio por Israel por mí y por mi nación, solo puede atraer maldiciones sin precedentes sobre nuestra nación”.

El grupo antiisraelí Africa4Palestine, la rama sudafricana del movimiento BDS, presentó una denuncia por los comentarios del presidente del tribunal, acusándolo de violar el código de conducta judicial.

El mes pasado, el Comité de Apelaciones de Conducta Judicial de Sudáfrica le dio a Mogoeng 10 días para presentar una “disculpa incondicional por involucrarse en una controversia política”.

“Respeto la ley. No desafiaré la ley. Pero si llega al punto en que me veo obligado a hacer lo abominable, o me veo obligado a rechazar a Dios, entonces preferiría estar sin dinero, sin ningún cargo. Nunca me negaré a obedecer al Señor”, dijo Mogoeng, quien se desempeñó como presidente del Tribunal Supremo hasta su retiro del cargo en octubre de 2021.

“Si llego al punto en que hay un juicio que dice: ‘Debes decir que odias a Israel y a los judíos’, preferiría dejar de ser presidente del Tribunal Supremo.

“Si llego al punto en que dicen: ‘Mogoeng, debes decir que odias a los palestinos y a Palestina’, preferiría dejar de ser presidente del Tribunal Supremo que hacerlo…

“No me disculparé por nada. No hay nada por lo que disculparse… No puedo disculparme por amar. No puedo disculparme por no albergar odio y amargura”.

