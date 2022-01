“En los próximos treinta días se define si Argentina está fuera del mundo o no, esto es gravísimo”

El presidente Alberto Fernández emprenderá en las próximas horas una gira clave que tendrá como puntos salientes encuentros con el presidente de China, Xi Jinping y en Rusia con Vladimir Putin.

El exembajador Diego Guelar, de vasta experiencia en China por su labor diplomática allí, analizó en Radio Jai las posibles motivaciones de la Argentina para este viaje, en esta relación que tiene nuestro país con el país asiático.

El primer dato para tener en cuenta es que somos uno de los 139 países que tiene una relación central socio comercial con China, que es el mayor mercado comprador, y Estados Unidos se encuentra en primer lugar; luego la Unión Europea, encabezada por Alemania, y le siguen Brasil, Chile y Uruguay. Por lo cual, “es una relación muy importante para la Argentina”. Este viaje, que el presidente Fernández tenía pendiente, debía hacerse, pero lo que ocurre es que este no sería el mejor momento para estar el 3 de febrero en Moscú y el 5 en Beijing: Hay una relación especialmente tensa con Estados Unidos, y en Rusia, como es de dominio público, un conflicto muy serio en Europa por lo que está pasando con Ucrania; y por otro lado, los Juegos Olímpicos que están siendo boicoteados y de los que no participarán ni Estados Unidos ni los principales países europeos. Así como no es el momento para esta gira, tampoco lo es para estar en Washington, donde estuvo el Canciller. “El momento es estar aquí, en la Argentina, acordando un programa multianual para la salida de la crisis”. Ese programa debe estar acordado con la oposición, aprobado por el Congreso, pero antes deberían explicárselos a los argentinos, luego a nuestros vecinos del Mercosur, y después a las grandes capitales, sea Washington, Beijing, Moscú o Bruselas.

“No hay una política exterior eficiente, si no hay una política del país”. Ningún país que esté sin rumbo como en este momento está la Argentina, con más del 50 por ciento de inflación, igual porcentaje de pobreza y con dos mil puntos de riesgo país, puede acceder al círculo virtuoso de créditos e inversiones. “Estamos en condiciones muy graves y nos hay posibilidades de que un país sin programa de salida, pueda tener política exterior”, lamentó.

Desestimó la conveniencia de este viaje del Presidente, Y opinó con humor: “Los viajes son como para agregar millas de viajero frecuente, no hay otro objetivo”. Los viajes no están mal, el problema es para qué se viaja. En la reciente visita del Canciller a Estados Unidos, lo primero que le preguntó el Secretario de Estado norteamericano fue sobre el programa. Y que esa misma pregunta se la haría Putin o Xi Jinping.

Durante la gira, el gobierno utilizará fotos, anuncios, declaraciones tendientes a impactar, pero “sustancialmente no podrá haber nada porque no hay programa”. Destacó la necesidad de trabajar en la Argentina, con los gobernadores, con los mejores equipos técnicos del gobierno y de la oposición, con independientes, y hasta con contratados del exterior, si fuera necesario, para tener un programa aprobado por el Congreso, que nos pueda dar una salida de ruta de la actual crisis.

“El mundo nos va a acompañar, nadie quiere el mal para la Argentina”. “El Fondo Monetario Internacional (FMI), tampoco es nuestro enemigo”, China es el tercer socio del Fondo después de Estados Unidos y Japón, y que luego siguen los países de Europa. “Allá están nuestros amigos esperando para ayudarnos”. Y respecto de lo que hablan de “exigencias del FMI”, ellas vienen de la realidad de nuestras necesidades y de la capacidad de resolución de problemas. Indicó Guelar que nos dieron en 2018 ese crédito hoy tan mentado, que él mismo gestionó el apoyo de China cuando era embajador, para que no cayéramos en default: “Ese crédito del FMI era para pagar deudas que no podíamos renovar porque los bancos ya no nos daban crédito”, reveló.

“Cuando la señora Cristina, ‘la verdadera jefa de este gobierno’, dice que no sabe dónde está el dinero, es mentira”, porque eso está debidamente documentado, “no se fugó”, sino que se usó para pagar deudas históricas que venían de gobiernos anteriores que veníamos arrastrando desde hacía cuarenta años.

Acerca del mensaje del gobierno sobre el uso indebido de los fondos, de que se haya fugado el dinero y demás, el diplomático opinó que, frente a la mentira, resta que la gente la crea o no, pero que la realidad es que este gobierno perdió en las elecciones de medio término, que hoy tiene solo un tres por ciento de apoyo, y que no tiene la capacidad de enfrentar esta crisis solo.

La mayoría de la gente quiere que esto se resuelva, que haya un programa de emergencia de unidad nacional, “que nos dejemos de joder” con rencillas individuales o apetencias personales, y nos pongamos a trabajar para ver cómo salimos de este lío. Es deber del gobierno explicar lo que pasa, es su responsabilidad porque por lo menos, hasta diciembre de 2023 deben seguir gobernando; y en vez de echar culpas, tiene que convocar, plantear ideas y también recibirlas de la oposición, para luego arribar a un programa.

Acerca de lo que parecería vivir en el “mundo del revés”, cuando se ve que en la comitiva presidencial está “el barón del conurbano” Mario Ishii, y el procurador Zannini, quien está reclamando que vengan a prestar declaración los funcionarios que estuvieron implicados en la concesión del crédito del FMI en 2018, Guelar coincidió en que están los valores trastocados. El mismo Alberto Fernández había manifestado ante la prensa que “estaba orgulloso” de haber procesado penalmente a Mauricio Macri y a los responsables del FMI por haber otorgado créditos a la Argentina.

No es que no se sabe dónde está el dinero, y “esa frase es una mentira repetida”. Con él se pagaron deudas de la Argentina, inclusive previas a la presidencia de Macri, (quien también se endeudó); y subrayó que eso se ve claramente en los balances del Banco Central, en los presupuestos de la Nación.

Sobre si hay posibilidad de que la Argentina pueda algún día salir de esta situación, Guelar citó como ejemplo lo que ocurre en Chile, donde acaba de haber una elección muy importante, un cambio de signo político, de un gobierno de derecha se pasó a uno de izquierda, sin embargo, el presidente nombra ministro de Hacienda al que fue hasta ahora, presidente del Banco Central: “hay continuidad”, destacó. Y dijo que algo similar ocurrió en Uruguay. “Continuidad o cambio es una consigna electoral doméstica”, sostuvo. Y explicó que el que está gobernando y quiere seguir haciéndolo opina que es buena la continuidad, y el que quiere acceder opta por el cambio.

Sin embargo, precisó que, en materia de la integración de Argentina al mundo, el único término es “continuidad”, y los dos conceptos conviven de verdad. Eso permite, como en el caso que Chile, que este pueda seguir siendo Chile, gobierne Piñera o gobierne Boric. Nosotros hemos perdido esa brújula en la Argentina y tenemos que recuperarla, Argentina es una sola, los compromisos de Argentina son los mismos, gobierne quien gobierne, explicó. Y, cuando le costó afrontar los compromisos al expresidente Macri, no podía decir que la deuda no era de él; por lo cual, al único que podía recurrir era al Fondo Monetario, a una cooperativa de la que somos miembros, como accionistas muy minoritarios, a quien le teníamos que pedir un salvataje, como en su momento lo hizo Grecia o Portugal.

Por ello, opina el analista, que nos plantee el Procurador, un hombre tan vinculado a la Vicepresidenta esta responsabilidad criminal de nuestros socios a los que teóricamente les estamos pidiendo nuevamente ayuda, resulta inexplicable. Y sentenció: “En los próximos treinta días se define si la Argentina está fuera del mundo o no, esto es gravísimo”. La gente ya se da cuenta, se vio en las elecciones, el único que no lo ve es el gobierno.

El mundo es uno solo, China y Estados Unidos están en el FMI, no hay un mundo de China y un mundo del Fondo. Esa idea de que nos vamos del Fondo y de que China y Rusia nos van a ayudar, eso se piensa acá, no pasa ni en Moscú ni en Beijing. Incluso hay una declaración del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, con fuerte vinculación con China, miembro de la Cámpora, familiar de Cristina que afirma que “es una fantasía pensar que China es otra cosa”, que no hay una alternativa al Fondo. Y remarca Guelar: el Fondo somos todos, incluyendo a la Argentina, una suerte de cooperativa, puesta al servicio de los países en crisis; que ahora nos toca a nosotros. Y, eso de que es el enemigo, no cabe; el enemigo somos nosotros mismos, por los líos en los que nos hemos metido y nuestra incapacidad de resolver nuestros problemas: No tenemos enemigos externos que estén conspirando contra la Argentina.

Y concluyó: “Por supuesto que viajar es importante, pero se debe llevar una propuesta y nosotros poder saber por ejemplo lo que hizo nuestro Canciller en Washington o lo que hará nuestro Presidente en su gira”.

Redacción gentileza de la Profesora Cita Litvak

