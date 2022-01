Cómo un cuidador descubrió el cementerio judío secreto de Plymouth

Es un día soleado en Plymouth Hoe y todo parece normal, pero aquellos con ojos agudos pueden ver a un hombre con una expresión muy determinada, cortando la maleza.

Obsérvelo mientras trabaja y vea su alegría cuando encuentra lo que ha estado buscando: una gran puerta negra descuidada pero inconfundible, una puerta que pronto conducirá a algunas historias increíbles…

En 2007 se publicó un anuncio en el periódico local . para un cuidador a tiempo parcial. Tenía muy pocos detalles pero, sin embargo, llamó la atención del hombre local, Jerry Sibley, quien se había retirado recientemente del ejército. Solicitó, y solo más tarde descubrió que era para cuidar la sinagoga de Plymouth. Un edificio que data de 1762: la sinagoga Ashkenazi más antigua en uso regular en el mundo de habla inglesa.

Consiguió el trabajo y, aunque él mismo no era judío, se involucró cada vez más con su historia, y por qué se había producido la vacante cuando ocurrió. Después de la Segunda Guerra Mundial, la afiliación se redujo drásticamente, principalmente debido al cierre de la base naval de la ciudad y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Además, las iniciativas de planificación urbana habían derribado las casas locales, por lo que ya no era fácil vivir a poca distancia de la sinagoga.

La comunidad más pequeña ya no podía permitirse el lujo de mantener a un rabino. Como resultado, la sinagoga se enfrentaba a un cierre inminente, a pesar de ser un edificio catalogado. Afortunadamente, las fortunas se revirtieron lentamente a medida que personas de diferentes partes del Reino Unido comenzaron a ver la belleza de Plymouth y a establecerse en la ciudad. Se incorporaron nuevos miembros y era necesario cuidar el edificio.

Un día, después de que Jerry Sibley estuvo en el trabajo, escuchó un mensaje en el contestador. Era de un residente local que se quejaba de que los árboles crecidos del cementerio judío estaban afectando la calidad de su línea telefónica. Jerry fue a mirar, pero no pudo ver casas cercanas ni ningún árbol desaliñado evidente. El residente no había dejado nombre ni número de contacto. Sibley sabía que el cementerio de la sinagoga actual databa de 1850. Se preguntó si podría haber uno más antiguo cerca.

Después de investigar un poco, encontró una referencia a un cementerio judío en Lambhay Hill, justo al lado del famoso Plymouth Hoe, pero no pudo encontrar nada. Fue solo cuando examinó Google Maps que vio una rama poco conocida de la colina, y en el medio una pequeña mancha verde. Cuando se acercó, solo pudo distinguir un par de lápidas.

Fue entonces cuando fue a cortar la maleza y encontró la puerta. Molesto, estaba cerrado. De vuelta en la sinagoga, Jerry preguntó y le dieron una caja de llaves casi olvidada. Afortunadamente, uno de ellos funcionó y la puerta se abrió para revelar una jungla de vegetación, intercalada con lápidas.

“Fue un momento increíble”, dice Jerry. “Todo parecía un jardín salvaje y debido a que la colina frente a la puerta había sido construida, había una gran caída delante de mí: ¡había entrado al nivel de las ramas de los árboles!”

Los voluntarios ayudaron a cortar la maleza y, finalmente, se revelaron las piedras, lo que demuestra que los primeros entierros datan de 1744. Hoy en día, ahora se reconoce como el cementerio judío más antiguo de Gran Bretaña fuera de Londres y tiene su propio estado catalogado de Grado II.

¿Quiénes son las personas enterradas? A principios del siglo XVIII, los judíos que llegaban a Plymouth eran en su mayoría inmigrantes de Ámsterdam, que tenían la intención de utilizar la ciudad como trampolín para emigrar a Estados Unidos. Cuando vieron los prósperos muelles navales y la necesidad de orfebres, sastres y otras habilidades, muchos decidieron quedarse, y así comenzó la comunidad.

En ese momento, si un miembro moría fuera de Londres, el cadáver se enviaba a la capital para su entierro, pero si la muerte ocurría demasiado lejos, era aceptable enterrar el cuerpo en el jardín de un compañero judío. Una mujer judía local, Sarah Sherrenbeck, permitió que tales entierros se llevaran a cabo en su tierra y finalmente, en 1745, se la dio a la congregación hebrea. Cuando se arrendó ese territorio contiguo lleno y cuando también se sobrepoblaron, se compró una nueva parcela, que ahora es el sitio actual del cementerio en Gifford Place, Jerry investigó un poco sobre las vidas de las personas enterradas en Lamhay Hill, lo que le dio un vistazo Vida judía e historia social general.

Ya conocía a Derek Frood y Ruth Mitchell de Ripple, la compañía de teatro local, y juntos investigaron más a fondo a través de libros y documentos de los archivos de la sinagoga y periódicos antiguos. Luego, las familias se pusieron en contacto, queriendo saber más sobre sus antepasados ​​y el resultado fue una guía de audio, representando la vida de los enterrados. Ahora, los visitantes en días preestablecidos pueden caminar por el cementerio, ponerse auriculares y participar en historias fascinantes.

Estos van desde detalles de una pelea fuera de los muros del cementerio en 1787 y cómo se manejó, o la fortuna del relojero Aron Nathan, quien atravesó tiempos difíciles, incapaz de mantener a su esposa y siete hijos y teniendo que apelar a la sinagoga para fondos. Luego encuentra un nuevo trabajo como Ward Constable en Devon y sus perspectivas mejoran aún más cuando sus buenas obras dan como resultado que lo asciendan al puesto bien remunerado de Superintendente de la Guardia.

La última historia del audio se refiere a Barney, el gato de Jerry, muy querido por todos los visitantes de la sinagoga de Catherine Street. Cuando Barney falleció, Jerry habló con el Comité sobre la posibilidad de que él también descanse allí. Hubo una larga discusión, ya que está prohibido enterrar animales en un cementerio judío, pero finalmente se encontró un terreno justo a la entrada, donde podría ser enterrado sin molestar a nadie.

La gira de audio fue un gran éxito y se presentó tanto en BBC Spotlight como en Radio Devon. Esto significó que 400 personas asistieron a la primera gira de un día designado. Como comentó Derek Frood: “Realmente pareció sorprender a todos, curiosamente, especialmente a las personas no judías que habían vivido en Plymouth toda su vida. Un participante dijo ‘qué joya absoluta de la historia social. No puedo creer que he vivido aquí 62 años y acabo de descubrir este lugar’.

“Lo que también fue extraordinario fue que conocí a una persona viva, una anciana, que tenía un recuerdo de su abuela describiendo un cortejo fúnebre con caballos que salía del cementerio. Era un vínculo vivo real con el pasado”.

Entonces, se decidió hacerlo de nuevo, esta vez para el cementerio actual de Gifford Place. Como explicó Ruth Mitchell, “En nuestro primer recorrido por el cementerio, creamos audios en primera persona, como si la gente nos hablara desde más allá de la tumba. Esta vez, con parientes vivos, recopilamos historias de amigos y familiares de los fallecidos y, debido a la covid, significó en gran medida hablar con ellos por Zoom.

“También ha desencadenado recuerdos de otras personas y tal vez agreguemos más historias en una fecha posterior. También fue bueno porque enviamos los detalles de las historias a cada uno de los participantes y compartieron recuerdos y como todos tenían una edad similar, todos conocían a los padres de los demás.

Una de estas entrevistas de Zoom fue con Valerie Miller, quien habló sobre sus padres, el Dr. Mordechai y Betty Gordon, y la pequeña tumba que tiene a su hermana Freya, que vivió solo un día.

Otra trama es la de Jacob Nathan Brock, nacido en 1867, el popular gerente de una pista de patinaje local. Parece que fuera un personaje real, encargado de montar todo tipo de eventos con gente disfrazada así como concursos con ganado como premio. ¡Una niña fue a la pista a patinar y volvió a casa con un cerdo bajo el brazo!

Estos dos recorridos por el cementerio complementan cualquier visita a la sinagoga. El sencillo edificio alberga una hermosa arca barroca, hecha en los Países Bajos, y reensamblada in situ, mientras que la influencia naval se refleja en la bimah, que fue hecha por constructores de barcos locales y se parece notablemente a un barco.

El hecho de que el edificio se mantenga en pie es un poco milagroso, ya que durante la Segunda Guerra Mundial Plymouth fue la ciudad más bombardeada del Reino Unido. Muy pocos edificios sobrevivieron.

Las fiestas escolares y los turistas ahora realizan recorridos regulares conducidos por Jerry Sibley, quien ahora se conoce como el custodio del shul. Olvídese del Mayflower y del hecho de que los Padres Peregrinos se fueron de aquí para ir a Estados Unidos, en Trip Advisor, recorrer el shul es ahora la cosa número uno que los visitantes pueden ver mientras están en Plymouth.

Las próximas visitas planificadas al cementerio a ambos sitios con las pistas de audio serán en mayo de 2022 durante el mes del Festival de Plymouth.

Para una muestra de las entrevistas de Ripple: soundcloud.com/ripple-theatre/sets Para obtener más información, comuníquese con Jerry Sibley, correo electrónico: [email protected]

