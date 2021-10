Israel trabaja para mejorar radares y defensas aéreas para enfrentar a Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel están trabajando para aumentar significativamente sus defensas aéreas, especialmente en el norte de Israel, a la luz de la creciente amenaza de los aviones no tripulados de fabricación iraní y de diseño iraní que han inundado Oriente Medio en los últimos años, según ha sabido The Times of Israel.

Dentro de dos años, las Fuerzas de Defensa de Israel pretenden tener una cobertura defensiva completa y permanente sobre el espacio aéreo del norte de Israel, con planes de ampliarla eventualmente a todo el país. En la actualidad, la Fuerza Aérea de Israel, encargada de defender los cielos de la nación, cuenta con una serie de sistemas fijos de defensa aérea en diversas partes del país, que se complementan con baterías móviles en momentos de mayor tensión o cuando se esperan ataques.

Además de las amenazas a las que se han enfrentado las defensas aéreas de Israel en el pasado —disparos de cohetes y misiles, aviones enemigos—, las FDI se ven ahora cada vez más obligadas a enfrentarse a vehículos aéreos no tripulados grandes y pequeños. La tecnología de los aviones no tripulados, que antes era dominio de las naciones, está cada vez más al alcance de los grupos terroristas.

Contrarrestar los ataques con drones es particularmente difícil, ya que los vehículos aéreos no tripulados son más difíciles de detectar que los aviones tripulados comparativamente más grandes, y vuelan a altitudes más bajas y con patrones de vuelo menos predecibles que los cohetes.

Funcionarios israelíes señalan el devastador ataque perpetrado en 2019 por Irán contra las instalaciones petrolíferas de Aramco en Arabia Saudita, realizado tanto con drones como con misiles de crucero, como una llamada de atención sobre la gravedad de la amenaza que suponen estas armas.

“Fue un ataque sofisticado que logró evadir tanto las defensas estadounidenses como las saudíes… Cualquiera que diga que no nos puede pasar a nosotros no es un profesional”, dijo entonces el general de división Aharon Haliva, ahora jefe de la Inteligencia Militar.

En los dos años transcurridos desde el ataque a Aramco, esta amenaza no ha hecho más que crecer, ya que Irán ha exportado aviones no tripulados a sus aliados hutíes en Yemen, a sus apoderados en Siria e Irak y al grupo terrorista Hezbolá en Líbano —la principal amenaza militar a la que se enfrentan las FDI—, además de suministrar diseños de vehículos aéreos no tripulados a Hamás y a los grupos terroristas de la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza. Algunos de estos aviones no tripulados tienen un alcance de miles de kilómetros y otros tienen capacidades de sigilo, algunas de las cuales Irán ha robado de los modelos estadounidenses.

Fotografía por satélite de una supuesta base iraní que, según el ministro de Defensa, Benny Gantz, se utiliza para entrenar a apoderados iraníes en el manejo de drones avanzados, el 12 de septiembre de 2021. (Ministerio de Defensa)

El mes pasado, el ministro de Defensa Benny Gantz reveló la ubicación de una base aérea iraní que, según él, se utiliza para entrenar a los apoderados regionales de Teherán para operar drones avanzados.

“Una de las herramientas significativas que Irán ha desarrollado para ayudar a sus apoderados es un conjunto de vehículos aéreos no tripulados que pueden viajar miles de kilómetros, y miles de ellos están repartidos por Yemen, Irak, Siria y Líbano”, dijo Gantz.

En mayo, Israel derribó uno de estos aviones no tripulados, que, según el entonces primer ministro Benjamin Netanyahu, había sido introducido en el espacio aéreo israelí por Irán desde Siria o Irak.

Para mejorar la capacidad militar de detección de drones, la IAF está adquiriendo más matrices de radar que se instalarán en el norte de Israel, según ha sabido The Times of Israel.

Un parque eólico cerca del kibutz Ein Zivan en los Altos del Golán (Flash90)

La mayor parte de la financiación para este esfuerzo ya ha sido asignada, y parte de ella —aproximadamente un cuarto de billón de shekels— proviene de un acuerdo que fue negociado a finales de 2019 entre los ministerios de Defensa, Energía y Finanzas. Ese acuerdo también aseguró la aprobación de los militares para la construcción de turbinas eólicas en los Altos del Golán. (Como esas turbinas interfieren en la recepción de los radares, el dinero debía destinarse a desarrollar soluciones tecnológicas para solucionar esos problemas).

Israel también ha introducido una serie de mejoras en el sistema de defensa antimisiles de corto alcance Cúpula de Hierro para que también pueda derribar drones, una innovación que se puso a prueba por primera vez durante el conflicto de mayo entre las FDI y los grupos terroristas en la Franja de Gaza, cuando la Cúpula de Hierro interceptó su primer dron. También se está trabajando para dotar de capacidades similares al sistema de defensa aérea de medio alcance David’s Sling.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai