Créditos muy ventajosos para jóvenes estudiantes

En una extensa nota con el economista Gastón Rossi, miembro del directorio del Banco Ciudad donde se analizó la grave crisis económica que atraviesa el país, el mismo comentó de una línea de créditos especial a tres años para jóvenes a una tasa fija de un 19%.

La idea es que estos préstamos puedan ser utilizados para cualquier necesidad que tengan los beneficiarios. Seguramente un notebook o mejor sus posibilidades de conectividad para tareas remotas, etc.

El especialista abordó los grandes problemas económicos que atraviesa el país producto de un permanente déficit fiscal, una inflación de las más altas del mundo, leyes laborales y tributarias que dificultan la actividad económica y otros componentes, que hacen que un país con las riquezas de la Argentina se encuentre sumido en una recurrente e interminable decadencia económica con su correlato en la realidad social de sus habitantes.

“Se requieren consensos para poder resolver los problemas” señaló. Bajar la inflación no es una tarea fácil por los desajustes que tenemos. Deberíamos intentar ir bajándola anualmente de manera constante., de un 50% que tenemos hoy a un 45% el año que viene y así sucesivamente. Una bajada abrupta podría traer otros inconvenientes que podrían ser muy complicados.

En relación a los créditos para los jóvenes esta es la información que brinda el banco y la aplicación a los mismos es simple y de respuesta ejecutiva.

Créditos para estudiantes

Buenos Aires, 3 de agosto de 2021. El Banco Ciudad amplía los destinatarios de los nuevos préstamos preferenciales para estudiantes universitarios y del nivel terciario, incorporando a quienes cursan postgrados, sin límite de edad, y también a los alumnos del último año del secundario. Los beneficiarios de esta línea de préstamos personales pueden ser o no clientes del banco y no deben presentar deudas en el sistema financiero a diciembre del 2020. El monto del crédito al que podrán acceder – hasta un máximo de $700.000 – dependerá de los ingresos demostrables y, quienes no los posean, podrán presentar un garante.

A través de esta propuesta crediticia se impulsa la bancarización de los jóvenes que inician sus carreras profesionales y se preparan para el ingreso al mercado laboral, brindándoles un préstamo que puede ser utilizado para amplios destinos, como ser el financiamiento de diversas necesidades de consumo o nuevos emprendimientos; y que les permite acceder a un monto de hasta $700.000, a un plazo de hasta 3 años, con una tasa fija promocional del 19% (TNA*).

Desde su lanzamiento, a mediados de julio, hubo más de 10.000 solicitudes online, que se realizan en forma simple y ágil a través de la web del Banco Ciudad:

https://www.bancociudad.com.ar/institucional/encuesta/prestamoA7254_tasa19

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA CREDITICIA PARA ESTUDIANTES

Beneficiarios: Monto Máximo Destino Plazo máximo TNA FIJA (*) Moneda Personas que sean estudiantes de carreras universitarias, terciarias, de Posgrado y del último año del nivel secundario, que no registren deuda vigente en la central de deudores del Banco Central a diciembre de 2020. ü Garante: en caso de no tener ingresos podrá presentar la figura de un garante. Hasta

$ 700.000 Atención de necesidades de tipo general. Hasta

36 meses 19% Pesos Ejemplo de Cuota Promedio cada $100.000: $3.800 (*) TNA: Tasa Nominal Anual.

