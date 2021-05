Aumento del 80% de actos antisemitas en EE.UU. por difusión de desinformación

Secure Community Network, la organización oficial de seguridad y protección que asesora a las comunidades judías de Estados Unidos sobre asuntos de seguridad, dijo que registró un aumento del 80% en los actos antisemitas en el último mes en medio de la guerra de 11 días de Israel con Hamas.

Según la organización, fue la difusión de desinformación en las redes sociales durante y desde el comienzo de la escalada de cohetes que intercalaron Hamas y el ejército de las FDI.

Michael Masters, es el director ejecutivo de la organización, y según sus registros “puede haber actores extranjeros que difunden información y desinformación, a menudo vinculados a tropos antisemitas”, dijo el martes en una entrevista se “Estamos viendo un aumento claro en los llamados a la violencia contra la comunidad judía y un aumento de los ataques de violencia”.

“Ningún estadounidense debería ser víctima de su fe; agradeció la oportunidad de ser entrevistado por Don Lemon conductor del Don Lemon Tonight como representante de Secure Community Network (SCN), organización que asesora en seguridad y protección de la comunidad judía en América del Norte, para discutir del preocupante aumento de actos antisemitas y violencia en el último mes, relacionado con las tensiones en Gaza, y la urgente necesidad de detenerlo.

Masters enumeró algunos de los incidentes antisemitas: “Actos de vandalismo desde Oregón a Virginia, profanaciones de sinagogas desde Illinois a Arizona, informes de personas a las que se les arrojaron botellas, parques infantiles cubiertos con esvásticas en Nueva York y Tennessee”.

“Pensé que iba a morir” dijo Joseph Borgen, un judío de Nueva York que detalló el asalto de la mafia pro Palestina en el periódico The Times of Israel. Joseph fue golpeado mientras vestía una kipá cuando se dirigía a un mitin pro-Israel. ‘Nunca pensé que tendría que preocuparme de que mi religión o etnia sea un problema en Nueva York’

