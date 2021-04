La Cancillería Argentina se unió a las condolencias por la tragedia de Merón

Una estampida con motivo de Lag Baomer en el norte de Israel causó por lo menos 45 muertos y más de 100 heridos, varios de ellos “en estado crítico”, según informaron anoche medios israelíes.

“Contabilizamos 38 muertos en el lugar pero hay otros en el hospital”, declaró a AFP un portavoz de la Magen David Adom (MDA, equivalente israelí de la Cruz Roja). Por su parte, el hospital Ziv, uno de los centros a donde fueron trasladadas las víctimas, dijo haber contabilizado seis muertos, por lo que el balance provisional se eleva a 44 fallecidos.

Desde la cuenta oficial de Twitter de la Cancillería argentina publicaron sus condolencias por la tragedia de Merón ocurrida ayer por la noche.

“La República Argentina expresa sus condolencias al gobierno y pueblo del Estado de Israel por la tragedia ocurrida en el Monte Merón y desea una pronta recuperación a los heridos.”, se puede leer en el tweet.

A las condolencias de la Cancillería Argentina se sumaron Sergio Urribarri, embajador argentino en Israel, Mariano Caucino, ex embajador.

My thoughts are with those affected by the tragic events at Mount Meron, Israel. I wish all the injured soon recovery and send my condolences to those mourning the loss of loved ones.

— Mariano Caucino (@CaucinoMariano) April 30, 2021