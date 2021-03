15 consejos para hacer una gran limpieza de primavera en tu casa

Adopta un enfoque israelí para limpiar antes de Pésaj con los mejores consejos de profesionales del orden del país.

En Israel, la fiesta de Pésaj marca el comienzo de la primavera y los días se hacen más largos, el clima más agradable y en todo el país la gente enloquece limpiando sus casas.

Es que no solo hacen una limpieza de primavera sino que muchos también se adhieren al mandamiento de deshacerse de su casa del “jametz” o cualquier alimento con levadura.

El resultado es una revisión masiva de la que cualquiera solo se puede recuperar bebiendo las cuatro copas de vino necesarias en la noche del seder.

Por suerte, a los israelíes les encanta limpiar, lo cual es bueno si consideremos que vivimos en una tierra polvorienta y parcialmente desértica donde ninguna superficie permanece limpia durante más de un par de horas.

Para empezar a sentir el espíritu festivo, ISRAEL21c convocó a los ortodoxos y laicos más “limpios” para reunir sus mejores consejos para una exitosa limpieza de primavera sin estrés.

1. Saber lo que quieres lograr

A pesar de que a menudo la limpieza primaveral se junta con la de Pésaj, ambos eventos están bastante separados y no es necesario abordarlos al mismo tiempo.

“Creo que mucha gente confunde la limpieza de Pésaj con la de primavera”, afirmó la organizadora personal Rebekah Saltzman de Balagan Be Gone.

Para Saltzman, “mucha gente se estresa para poner brillante la casa” y piensan que tienen que limpiar sus candelabros, ventanas y todos los armarios de la casa. “Simplemente no es eso lo que hay que hacer”, indicó.

2. No guardar cosas que podrías usar una sola vez

“Hacer espacio en Pésaj es una buena oportunidad para evaluar lo que deseas mantener en tu hogar”, explicó Karen Furman, conocida como Klutter Koach.

Las especialista en orden dijo que todo se trata de analizar de forma detenida lo que hay que dejar en casa luego de en una pandemia mundial durante más de un año. “La gente cree que conservarán algo y lo usarán algún día. Si no se usó este año, probablemente no lo usará. Recomiendo hacer un inventario mental y ser honesto consigo mismo. ¿Qué usas todos los días? Pésaj es un buen momento para comprender que ese día no va a llegar nunca que pasárselo a otra persona es una gran opción”, analizó.

3. No procrastinar

¿Recuerdas esas labores del hogar que realmente no puedes soportar? ¿Te gusta limpiar las persianas, fregar el refrigerador y desengrasar el horno? Bueno, no puedes ni debes evitarlos para siempre.

“Ni bien puedas, haz las cosas que realmente odias hacer. Ponlas en tu lista de inmediato y no las dejes para el final”, aconsejó Furman.

4. No dejes que tus hijos se salgan con la suya

Este consejo proviene nada menos que de la celebridad Bar Refaeli, que recientemente usó Instagram para compartir sus mejores consejos para el hogar.

Aparentemente, en Israel incluso las supermodelos están afectadas por el virus de la limpieza.

Cuando se le preguntó cómo evitaba que sus tres hijos inundaran el salón con sus juguetes, respondió que les dice que lo que no vuelve a su lugar se tira a la basura. ¡Genial!

5. Haz que las máquinas trabajen para ti

“Encuentra formas de hacer que las máquinas que tienes trabajen un poco más para ti para que no tengas que ocuparse tan duro de todo. Lo mejor es administrar mejor tu tiempo”, contó Saltzman, que confesó que tiene un iRobot que funciona todas las noches cuando la familia duerme.

6. Ten cuidado con los malos detergentes

Assaf Barak es mi hermano menor suyo y la persona más ecológica que conozco. Él, nos recuerda que muchos productos de limpieza son dañinos para el medio ambiente y que se pueden cambiar fácilmente por jabones y detergentes más ecológicos.

De esa manera, mantendrá limpios tanto su hogar como al planeta.

Consejo: el vinagre puro puede realizar muchas tareas de limpieza.

7. La esponja mágica es indispensable

“Para limpiar mejor, la esponja mágica es crucial. Todo el mundo debería tener una”, expresó Furman. En mi experiencia personal, esa pequeña esponja puede limpiar de las paredes los dibujos de los niños pequeños y el vómito de los gatos, las marcas en los muebles, los lamparones de las mesas y todo lo demás.

¡Realmente es perfecta!

8. Haz una lista pero siéntese libre de deshacerte de ella

Phyllis Reich es una nueva inmigrante llegada de EEUU que se mudó aquí en medio de la pandemia. Entre las cosas que trajo consigo a Israel está la hoja de cálculo de Excel que usa para planificar su limpieza de Pésaj.

“Hago una lista expeditiva para ayudarme a que Pésaj no me abrume. Tengo un plan para poder abandonarla si quiero pero mientras está ahí para que pueda tener la información a mano”, describió.

9. Adáptate a las nuevas circunstancias

Aguantar la crisis del COVID-19, mudarte a un nuevo país o incluso simplemente celebrar Pésaj en un nuevo lugar podría llevarte a repensar acerca de cómo siempre has hecho las cosas.

“Acabamos de mudarnos a nuestro hogar. Está impecablemente limpio y nuevo. Sigo diciéndome a mí misma que no necesito limpiar las ventanas”, admitió Reich.

10. Debes hacer un poco cada día

Para que tu limpieza de primavera no sea una pesadilla absoluta, debes limpiar de forma constante durante todo el año.

“El hecho de que ayer hiciste un poco no significa que puedas parar. Es como lavar la ropa o los platos. Tienes que hacerlo todos los días”, señaló Furman.

11. Mantén un rociador a mano para tus mascotas.

Mi amiga Noa Swisa no solo es una persona increíblemente ordenada sino que también es la orgullosa dueña de un labrador llamado Shane y del gato Palacio.

Su mejor consejo para limpiar los desechos de sus queridas mascotas es tener a mano una botella de spray llena con una solución de vinagre y agua que ella usa para limpiar la baba, otros fluidos corporales y la suciedad animal sin tener que sacar las armas pesadas cada vez.

12. No salpiques agua por todas partes

Técnicamente hablando, este consejo va en contra de la forma de limpieza israelí. Para lavar los pisos -que nunca tienen alfombras de pared a pared- solemos hacer lo que se llama una “sponya”: inundamos nuestra casa con grandes cantidades de agua y jabón y luego la escurrimos hasta el desagüe más cercano.

Pero, como señala mi hermano, es un desperdicio enorme. En cambio, se sugiere trapear el piso para minimizar la cantidad de agua utilizada y lograr los mismos resultados aunque más amigables con los recursos del planeta.

13. No exageres con los productos de limpieza

Para mantener una casa bien limpia no necesitas usar una gran variedad de productos de limpieza. Por ejemplo, a Reich le gusta usar limpiadores multiusos como el jabón de Castilla para una variedad de tareas.

“No estoy segura de que haya una tarea que no aceptaría hacer. Pero esta es probablemente la gran diferencia: no hace falta tener muchas cosas para limpiar”, reconoció.

14. Trabaja de forma retrospectiva

Cuando se trata de la limpieza de Pésaj o la primaveral, puedes encontrarte con muchas cosas en tu lista de tareas así que asegúrate de tener claras tus prioridades y luego encuentra la manera de cumplirlas.

“Lo más importante es anotar cuáles son tus prioridades y trabajar desde el último día posible para que la limpieza se pueda terminar pronto y bien. Lo que sea que quieras hacer, escríbelo, ponlo en tu calendario y trabaja de forma retrospectiva” afirmó Saltzman.

15. Si solo tienes cinco minutos…

Bien, esto es mejor que una limpieza de primavera resuelta.

A veces te encuentras con solo cinco minutos antes de que los invitados lleguen y en ese escenario dramático las opiniones de nuestros colaboradores están divididas sobre qué hacer en tales casos, tal vez porque sus casas probablemente siempre están limpias.

Saltzman limpiaría rápidamente el baño. “Tener un baño limpio siempre es bueno si hay gente que está por llegar”, dijo.

Para Furman, todo pasa por la sala de estar. “Haría que mi salón se viera presentable. Quitaría todos los juguetes y la ropa sucia del sofá y los pondría, por ejemplo, en mi dormitorio, porque nadie iría allí. Nadie quiere entrar en lo que parece una zona de desastre”, describió.

Reich concordó: “Yo creo que lo más importante cuando entran invitados es no ver el desorden. Nadie va a pasar los dedos por la estantería para comprobar si hay polvo”, indicó.

Fuente: Israel 21C