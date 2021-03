Walter Munk el ‘Einstein de la oceanografía’

Walter Heinrich Munk (19 de octubre de 1917 – 8 de febrero de 2019) fue un oceanógrafo físico estadounidense. Uno de los primeros científicos en llevar métodos estadísticos al análisis de datos oceanográficos, Munk se destaca por crear áreas de investigación fructíferas que continúan siendo exploradas. por otros científicos. El trabajo de Munk le valió muchos premios prestigiosos, incluida la Medalla Nacional de Ciencias, el Premio de Kioto y la incorporación a la Legión de Honor francesa.

Munk trabajó en una amplia gama de temas, incluidas las ondas superficiales, las implicaciones geofísicas de las variaciones en la rotación de la Tierra, las mareas, las ondas internas, la perforación del fondo del mar en las profundidades del océano, las mediciones acústicas de las propiedades del océano, el aumento del nivel del mar y el cambio climático. A partir de 1975, Munk y Carl Wunsch desarrollaron la tomografía acústica oceánica para aprovechar la facilidad con la que el sonido viaja en el océano y utilizar señales acústicas para medir la temperatura y la corriente a gran escala. En un experimento de 1991, Munk y sus colaboradores investigaron la capacidad del sonido submarino para propagarse desde el sur del Océano Índico a través de todas las cuencas oceánicas. El objetivo era medir la temperatura global del océano. El experimento fue criticado por grupos ambientalistas, quienes esperaban que las fuertes señales acústicas afectarían negativamente a la vida marina. Munk continuó desarrollando y defendiendo las mediciones acústicas del océano a lo largo de su carrera.

La carrera de Munk comenzó antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y terminó casi 80 años después con su muerte en 2019. La guerra interrumpió sus estudios de doctorado en la Institución de Oceanografía Scripps (Scripps) y lo llevó a participar en los esfuerzos de investigación militar de EE. UU. Munk y su asesor de doctorado Harald Sverdrup desarrollaron métodos para pronosticar las condiciones de las olas que se utilizaron para apoyar los desembarcos en la playa en todos los escenarios de la guerra. Estuvo involucrado en programas oceanográficos durante las pruebas de la bomba atómica en Bikini Atoll. Durante la mayor parte de su carrera, fue profesor de geofísica en Scripps en la Universidad de California en La Jolla. Además, Munk y su esposa Judy participaron activamente en el desarrollo del campus de Scripps y lo integraron con la nueva Universidad de California, San Diego. La carrera de Munk incluyó una serie de posiciones prestigiosas, incluida la de ser miembro del grupo de expertos JASON y ocupar la cátedra de Secretario de Marina / Jefe de Operaciones Navales de Oceanografía.

Temprana edad y educación

En 1917, Munk nació en una familia judía en Viena, Austria-Hungría.] Su padre, el Dr. Hans Munk, y su madre, Rega Brunner, se divorciaron cuando él tenía diez años. Su abuelo materno fue Lucian Brunner (1850-1914). , un destacado banquero y político austriaco. Su padrastro, el Dr. Rudolf Engelsberg, fue jefe del monopolio de las minas de sal del gobierno austriaco y miembro de los gobiernos austriacos del canciller Engelbert Dollfuss y del canciller Kurt Schuschnigg.

En 1932, Munk se desempeñaba mal en la escuela porque pasaba demasiado tiempo esquiando, por lo que su familia lo envió desde Austria a una escuela preparatoria para varones en el estado de Nueva York superior. Su familia imaginó una carrera para él en finanzas con un banco de Nueva York conectado. a la empresa familiar. Trabajó en la firma bancaria de la familia durante tres años y estudió en la Universidad de Columbia.

Munk odiaba la banca. En 1937, dejó la firma para asistir al Instituto de Tecnología de California (Caltech) en Pasadena. Mientras estaba en Caltech, tomó un trabajo de verano en 1939 en la Institución Scripps de Oceanografía (Scripps) en La Jolla, California. Munk obtuvo un B.S. en física aplicada en 1939 [y un M.S. en geofísica (bajo Beno Gutenberg en 1940 en Caltech. El trabajo de maestría se basó en datos oceanográficos recopilados en el Golfo de California por el oceanógrafo noruego Harald Sverdrup, entonces director de Scripps.

En 1939, Munk le pidió a Sverdrup que lo contratara como estudiante de doctorado. Sverdrup estuvo de acuerdo, aunque Munk lo recordó diciendo “No puedo pensar en un solo trabajo que estará disponible en los próximos diez años en oceanografía” Los estudios de Munk fueron interrumpidos por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Completó su doctorado en oceanografía en Scripps en la Universidad de California, Los Ángeles en 1947. Lo escribió en tres semanas y es la “tesis de Scripps más corta registrada”. Más tarde se dio cuenta de que su principal conclusión es incorrecta.

Actividades de guerra

En 1940, Munk se alistó en el Ejército de Estados Unidos. Esto fue inusual para un estudiante en Scripps: todos los demás se unieron a la Reserva Naval de los EE. UU. Después de servir 18 meses en Artillería de Campaña y las Tropas de Esquí, fue dado de baja a pedido de Sverdrup y Roger Revelle para que pudiera emprender investigaciones relacionadas con la defensa en Scripps. En diciembre de 1941, una semana antes del ataque japonés a Pearl Harbor, se unió a varios de sus colegas de Scripps en el Laboratorio de Radio y Sonido de la Marina de los EE. UU., Quienes durante seis años desarrollaron métodos relacionados con la guerra antisubmarina y anfibia. Esta investigación involucró acústica marina y finalmente lo llevó a su trabajo en tomografía acústica oceánica.

Predecir las condiciones de surf para los desembarcos aliados

En 1943, Munk y Sverdrup comenzaron a buscar una forma de predecir la altura de las olas de la superficie del océano. Los aliados se estaban preparando para un desembarco en el norte de África, donde dos de cada tres días las olas superan los seis pies. Los desembarcos prácticos en las playas de las Carolinas se suspendieron cuando las olas alcanzaron esta altura porque eran peligrosas para las personas y las lanchas de desembarco. Munk y Sverdrup encontraron una ley empírica que relacionaba la altura y el período de las olas con la velocidad y duración del viento y la distancia a la que llegaba. Los Aliados aplicaron este método en el teatro de guerra del Pacífico y la invasión de Normandía el Día D.

Los funcionarios en ese momento estimaron que estas predicciones salvaron muchas vidas. Munk comentó en 2009:

El desembarco de Normandía es famoso porque las condiciones meteorológicas eran muy malas y es posible que no se dé cuenta de que el general Eisenhower lo pospuso durante 24 horas debido a las condiciones de las olas. Y luego decidió, a pesar de que las condiciones no eran favorables, sería mejor entrar que perder el elemento sorpresa, que se habría perdido si esperaban el siguiente ciclo de mareas [en] dos semanas.

946, Estados Unidos probó dos armas nucleares de fisión (20 kilotones) en el atolón Bikini en el Pacífico ecuatorial en la Operación Crossroads. Munk ayudó a determinar las corrientes, la difusión y los intercambios de agua que afectan la contaminación por radiación de la segunda prueba, cuyo nombre en código es Baker. Seis años más tarde regresó al Pacífico ecuatorial para la prueba de 1952 de la primera arma nuclear de fusión (10 megatones) en el atolón Eniwetok, cuyo nombre en código era Ivy Mike, Roger Revelle, John Isaacs, y Munk habían iniciado un programa para monitorear la posibilidad de un gran tsunami generado por la prueba

Asociación posterior con el ejército

Munk siguió teniendo una estrecha asociación con el ejército en las últimas décadas. Fue uno de los primeros académicos en ser financiado por la Oficina de Investigación Naval, y obtuvo su última subvención de ellos cuando tenía 97 años. En 1968, se convirtió en miembro de JASON, un panel de científicos que asesoran al Pentágono, y él Continuó en ese cargo hasta el final de su vida, ocupó la cátedra de Secretario de Marina / Jefe de Operaciones Navales de Oceanografía desde 1985 hasta su muerte en 2019.

El Instituto de Geofísica y Física Planetaria en La Jolla

Después de recibir su doctorado en 1947, Munk fue contratado por Scripps como profesor asistente de geofísica. Se convirtió en profesor titular allí en 1954, [19] pero su nombramiento fue en el Instituto de Geofísica (IGP) de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). En 1955, Munk se tomó un año sabático en Cambridge, Inglaterra. Su experiencia en Cambridge llevó a la idea de iniciar una nueva sucursal de IGP en Scripps.

En el momento del regreso de Munk a Scripps, todavía estaba bajo la administración de UCLA, como lo había estado desde 1938. Se convirtió en parte de la Universidad de California, San Diego (UCSD) cuando se fundó ese campus en 1958. Revelle, su En ese momento, Munk estaba considerando ofertas para nuevos puestos en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Harvard, pero Revelle alentó a Munk a permanecer en La Jolla. en La Jolla coincidió con la creación del campus de UCSD.

El laboratorio IGPP se construyó entre 1959 y 1963 con fondos de la Universidad de California, la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de EE. UU., La Fundación Nacional de Ciencias y fundaciones privadas (después de que se agregó la física planetaria, IGP cambió su nombre a Instituto de Geofísica y Física Planetaria (IGPP). El edificio de secuoya fue diseñado por el arquitecto Lloyd Ruocco, en estrecha colaboración con Judith y Walter Munk. Los edificios de la IGPP se han convertido en el centro del campus de Scripps. Entre los primeros nombramientos de profesores estaban Carl Eckart, George Backus , Freeman Gilbert y John Miles. El eminente geofísico Sir Edward “Teddy” Bullard era un visitante habitual de la IGPP. En 1971, Cecil Green estableció una donación de $ 600,000 para apoyar a los académicos visitantes, ahora conocidos como Green Scholars. Munk se desempeñó como director de IGPP / LJ de 1962 a 1982.

A fines de la década de 1980, Judith y Walter Munk, y Sharyn y John Orcutt desarrollaron planes para una expansión de IGPP, en consulta con un arquitecto local, Fred Liebhardt. El Laboratorio Revelle se completó en 1993. En este momento, el edificio original de IGPP pasó a llamarse Laboratorio de Geofísica Walter y Judith Munk. En 1994, la rama Scripps de IGPP pasó a llamarse Instituto Cecil H. e Ida M. Green de Geofísica y Física Planetaria.

Investigación

La carrera de Munk en oceanografía y geofísica tocó temas dispares e innovadores. Un patrón del trabajo de Munk fue que iniciaría un tema completamente nuevo; hacer preguntas desafiantes y fundamentales sobre el tema y su significado más amplio; y luego, habiendo creado un subcampo de la ciencia completamente nuevo, pasar a otro tema nuevo.] Como Carl Wunsch, uno de los colaboradores frecuentes de Munk,

[Walter tiene] una habilidad a veces asombrosa para delinear la esencia —que había eludido a sus predecesores— de un problema central. Tiene la habilidad de definir un campo de una manera que requiere décadas de trabajo posterior de otros para desarrollarse por completo, mientras él mismo sigue adelante. Uno de sus temas expresados explícitamente es que es más importante hacer las preguntas correctas que dar las respuestas correctas.

Giros impulsados ​​por el viento

En 1948, Munk se tomó un año sabático para visitar Sverdrup en Oslo, Noruega, en su primera beca Guggenheim. Trabajó en el problema de la circulación oceánica impulsada por el viento y obtuvo la primera solución integral para corrientes basada en patrones de viento observados. Esto incluyó dos tipos de fricción: la fricción horizontal entre masas de agua que se mueven a diferentes velocidades o entre el agua y los bordes de la cuenca oceánica, y la fricción de un gradiente de velocidad vertical en la capa superior del océano (la capa de Ekman). los cinco giros oceánicos principales (en la foto), con corrientes rápidas y estrechas en el oeste que fluyen hacia los polos y corrientes más amplias y lentas en el este que fluyen lejos de los polos. Munk acuñó el término “giros oceánicos”, un término ahora ampliamente utilizado. Las corrientes pronosticadas para los límites occidentales (por ejemplo, para la Corriente del Golfo y la Corriente de Kuroshio) fueron aproximadamente la mitad de los valores aceptados en ese momento, pero aquellos que solo se consideraron el flujo más intenso y descuidaron un gran flujo de retorno. Las estimaciones posteriores coincidieron bien con las predicciones de Munk.

Rotación de la Tierra

En la década de 1950, Munk investigó irregularidades en la rotación de la Tierra: cambios en la duración del día (tasa de rotación de la Tierra) y cambios en el eje de rotación (como el bamboleo de Chandler, que tiene un período de aproximadamente 14 meses). Este último da lugar a una pequeña marea llamada marea polar. Aunque la comunidad científica conocía estas fluctuaciones, no tenía explicaciones adecuadas para ellas. Con Gordon J. F. MacDonald, Munk publicó The Rotation of the Earth: A Geophysical Discussion en 1960. Este libro analiza los efectos desde una perspectiva geofísica, más que astronómica. Muestra que las variaciones a corto plazo son causadas por el movimiento en la atmósfera, el océano, el agua subterránea y el interior de la Tierra, incluidas las mareas en el océano y la Tierra sólida. Durante períodos más largos (un siglo o más), la mayor influencia es la aceleración de la marea que hace que la Luna se aleje de la Tierra a unos cuatro centímetros por año. Esto ralentiza gradualmente la rotación de la Tierra, de modo que durante 500 millones de años la duración del día ha aumentado de 21 horas a 24. La monografía sigue siendo una referencia estándar.

Proyecto Mohole

En 1957, Munk y Harry Hess sugirieron la idea detrás del Proyecto Mohole: perforar la discontinuidad de Mohorovičić y obtener una muestra del manto de la Tierra. Si bien un proyecto de este tipo no era factible en tierra, la perforación en mar abierto sería más factible porque el manto está mucho más cerca del fondo del mar. Inicialmente dirigido por el grupo informal de científicos conocido como la Sociedad Miscelánea Estadounidense (AMSOC), un grupo que incluía a Hess, Maurice Ewing y Roger Revellet, el proyecto finalmente fue asumido por la National Science Foundation. Las perforaciones de prueba iniciales en el lecho marino dirigidas por Willard Bascom ocurrieron frente a la isla Guadalupe, México, en marzo y abril de 1961.Sin embargo, el proyecto fue mal administrado y aumentó en gastos después de que la constructora Brown and Root ganara el contrato para continuar el esfuerzo. Hacia fines de 1966, el Congreso suspendió el proyecto. Si bien el Proyecto Mohole no tuvo éxito, la idea y su innovadora fase inicial condujeron directamente al exitoso Programa de Perforación en Aguas Profundas de NSF para obtener núcleos de sedimentos.

Oleaje del océano

Munk utilizó R / P FLIP para medir las olas que viajan a través de las cuencas oceánicas.

A finales de la década de 1950, Munk volvió al estudio de las olas del océano. Gracias a su conocimiento de John Tukey, fue pionero en el uso de espectros de potencia para describir el comportamiento de las ondas. Este trabajo culminó con una expedición que dirigió en 1963 denominada “Waves Across the Pacific” para observar las olas generadas por las tormentas en el Océano Índico Sur. Tales olas viajaron hacia el norte por miles de millas a través del Océano Pacífico. Para rastrear la trayectoria y la descomposición de las olas, estableció estaciones de medición en islas y en el mar (en R / P FLIP) a lo largo de un gran círculo desde Nueva Zelanda hasta el atolón Palmyra y finalmente hasta Alaska. Munk y su familia pasaron casi todo 1963 en Samoa Americana para este experimento. Walter y Judith Munk colaboraron en la realización de una película para documentar el experimento. Los resultados muestran una pequeña disminución de la energía de las olas con la distancia recorrida. Este trabajo, junto con el trabajo en tiempo de guerra sobre el pronóstico de olas, condujo a la ciencia del pronóstico de olas, uno de los logros más conocidos de Munk. La investigación pionera de Munk sobre el pronóstico de olas fue reconocida en 2007 con un premio de Groundswell Society, una organización de defensa del surf.

mareas oceánicas

Entre 1965 y 1975, Munk se dedicó a las investigaciones de las mareas oceánicas, en parte motivado por sus efectos en la rotación de la Tierra. Los métodos modernos de series de tiempo y análisis espectral se aplicaron al análisis de mareas, lo que llevó a trabajar con David Cartwright en el desarrollo del “método de respuesta” del análisis de mareas. Con Frank Snodgrass, Munk desarrolló sensores de presión de las profundidades del océano que podrían usarse para proporcionar mareas datos lejos de cualquier tierra. [Un punto culminante de este trabajo fue el descubrimiento del anfidromo semidiurno a medio camino entre California y Hawai.

Ondas internas: el espectro Garrett-Munk

En el momento de la disertación de Munk para su maestría en 1939, las ondas internas se consideraban un fenómeno poco común.En la década de 1970, se publicaron extensas observaciones de la variabilidad de las ondas internas en los océanos en temperatura, salinidad y velocidad como funciones del tiempo, horizontal distancia y profundidad. Motivados por un artículo de 1958 de Owen Philips que describía una forma espectral universal para la varianza de las ondas de la superficie del océano como una función del número de ondas, Chris Garrett y Munk intentaron dar sentido a las observaciones postulando un espectro universal para las ondas internas.

Según Munk: 48 eligieron un espectro que podría factorizarse en función de la frecuencia multiplicada por una función del número de onda vertical. El espectro resultante, ahora llamado Espectro Garrett-Munk, es aproximadamente consistente con una gran cantidad de mediciones diversas que se habían obtenido sobre el océano global. El modelo evolucionó durante la década siguiente, denominada GM72, GM75, GM79, etc., según el año de publicación del modelo revisado. Aunque Munk esperaba que el modelo quedara rápidamente obsoleto, resultó ser un modelo universal que todavía se utiliza. Su universalidad se interpreta como un signo de procesos profundos que gobiernan la dinámica de las ondas internas, la turbulencia y la mezcla a gran escala. Klaus Hasselmann comentó en 2010, “… la publicación del espectro GM ha sido de hecho extremadamente fructífera para la oceanografía, tanto en el pasado como en la actualidad”.

Tomografía acústica oceánica

A partir de 1975, Munk y Carl Wunsch del Instituto de Tecnología de Massachusetts fueron pioneros en el desarrollo de la tomografía acústica del océano. Con Peter Worcester y Robert Spindel, Munk desarrolló el uso de la propagación del sonido, en particular los patrones de llegada del sonido y los tiempos de viaje, para inferir importantes información sobre la temperatura y la corriente a gran escala del océano. Este trabajo, junto con el trabajo de otros grupos, eventualmente motivó la “Prueba de Viabilidad de la Isla Heard” (HIFT) de 1991, para determinar si las señales acústicas creadas por el hombre podían transmitirse a distancias antípodas para medir el clima del océano. El experimento pasó a llamarse “el sonido que se escucha en todo el mundo”. Durante seis días en enero de 1991, las señales acústicas fueron transmitidas por fuentes de sonido bajadas desde el M / V Cory Chouest cerca de la isla Heard en el sur del Océano Índico. Estas señales viajaron a la mitad del mundo para ser recibidas en las costas este y oeste de los Estados Unidos, así como en muchas otras estaciones alrededor del mundo.

El seguimiento de este experimento fue el proyecto de termometría acústica del clima oceánico (ATOC) de 1996–2006 en el Océano Pacífico norte]. Tanto HIFT como ATOC engendraron una considerable controversia pública sobre los posibles efectos de los sonidos artificiales en los mamíferos marinos. las mediciones de una década obtenidas en el Pacífico Norte, se ha utilizado la termometría acústica para medir los cambios de temperatura de las capas superiores de las cuencas del Océano Ártico, que sigue siendo un área de interés activo. [También se ha utilizado la termometría acústica para determinar los cambios a temperaturas oceánicas a escala global utilizando datos de pulsos acústicos que viajan desde Australia a Bermudas.

La tomografía se ha convertido en un método valioso de observación de los océanos, que aprovecha las características de la propagación acústica de largo alcance para obtener mediciones sinópticas de la temperatura media del océano o la corriente. Las aplicaciones han incluido la medición de la formación de aguas profundas en el mar de Groenlandia en 1989, la medición de las mareas oceánicas y la estimación de la dinámica de mesoescala oceánica mediante la combinación de tomografía, altimetría satelital y datos in situ con modelos dinámicos oceánicos.

Munk abogó por las mediciones acústicas del océano durante gran parte de su carrera, como su Bakerian Lecture Acoustic Monitoring of Ocean Gyres de 1986, la monografía de 1995 Ocean Acoustic Tomography escrita con Worcester y Wunsch, y su conferencia del Premio Crafoord de 2010 The Sound of Climate Change.

Mareas y mezcla

En la década de 1990, Munk volvió al trabajo sobre el papel de las mareas en la producción de mezclas en el océano. En un artículo de 1966 “Abyssal Recipes”, Munk fue uno de los primeros en evaluar cuantitativamente la tasa de mezcla en el océano abisal para mantener los océanos estratificación. En ese momento, se pensaba que la energía de las mareas disponible para la mezcla se producía por procesos cerca de los límites del océano. De acuerdo con el teorema de Sandström (1908), sin la ocurrencia de una mezcla profunda, impulsada, por ejemplo, por mareas internas o turbulencias impulsadas por las mareas en regiones poco profundas, la mayor parte del océano se volvería frío y estancado, cubierto por una capa superficial delgada y cálida. La cuestión de la energía de las mareas disponible para la mezcla se volvió a despertar en la década de 1990 con el descubrimiento, mediante tomografía acústica y altimetría satelital, de mareas internas a gran escala que irradian energía desde la Cordillera Hawaiana hacia el interior del Océano Pacífico Norte. La energía de las mareas de la dispersión y la radiación de las olas internas a gran escala de las dorsales oceánicas fue significativa, por lo que podría generar una mezcla abisal.

El enigma de Munk

En su trabajo posterior, Munk se centró en la relación entre los cambios en la temperatura del océano, el nivel del mar y la transferencia de masa entre el hielo continental y el océano. Este trabajo describió lo que se conoció como “el enigma de Munk”, una gran discrepancia entre los tasa de aumento del nivel del mar y sus efectos esperados en la rotación de la Tierra.

PREMIOS

Munk fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 1956 y de la Royal Society of London en 1976. Fue becario Guggenheim (1948, 1953, 1962) [y Fulbright Fellow. Fue nombrado Científico del Año de California por el Museo de Ciencia e Industria de California en 1969. Munk pronunció la Conferencia Bakerian de 1986 en la Royal Society sobre Barcos desde el Espacio (artículo) y Monitoreo acústico de los giros oceánicos (conferencia). En julio de 2018, a la edad de 100 años, Munk fue nombrado Caballero de la Legión de Honor de Francia en reconocimiento a sus contribuciones a la oceanografía.

Entre los muchos otros premios y honores que recibió Munk se encuentran el Golden Plate Award de la American Academy of Achievement, la Arthur L. Day Medal de la Geological Society of America en 1965, la Sverdrup Gold Medal de la American Meteorological Society en 1966, el Gold Medalla de la Royal Astronomical Society en 1968, la primera Medalla Maurice Ewing de la Unión Geofísica Estadounidense y la Marina de los Estados Unidos en 1976, la Medalla Alexander Agassiz de la Academia Nacional de Ciencias en 1976, el Premio Capitán Robert Dexter Conrad de la Marina de los Estados Unidos en 1978, la Medalla Nacional de Ciencias en 1983, [la Medalla William Bowie de la Unión Geofísica Estadounidense en 1989, el Premio Vetlesen en 1993] el Premio de Kyoto en 1999, la primera Medalla Príncipe Alberto I en 2001 y el Premio Crafoord de la Real Academia Sueca de Ciencias en 2010 “por sus contribuciones pioneras y fundamentales a nuestra comprensión de la circulación oceánica, las mareas y las olas, y su papel en la dinámica de la Tierra”.

En 1993, Munk fue el primer receptor del premio Walter Munk otorgado “en reconocimiento a la investigación distinguida en oceanografía relacionada con el sonido y el mar. Este premio fue otorgado conjuntamente por la Sociedad de Oceanografía, la Oficina de Investigación Naval y el Departamento de Defensa de EE. UU. Oficina Oceanográfica Naval. El premio se retiró en 2018, y la Sociedad Oceanográfica “estableció la Medalla Walter Munk para abarcar una gama más amplia de temas de oceanografía física”.

Rayo del diablo de Munk.

Dos especies marinas llevan el nombre de Munk. Uno es Sirsoe munki, un gusano de aguas profundas. La otra es Mobula munkiana, también conocida como la raya del diablo de Munk, un pequeño pariente de las mantarrayas gigantes que viven en enormes cardúmenes y con una notable capacidad para saltar lejos del agua. Un documental de 2017, Spirit of Discovery (Documental), sigue a Munk en una expedición con el descubridor, su ex alumno Giuseppe Notarbartolo di Sciara, al Parque Nacional Cabo Pulmo en Baja México, el lugar donde la especie fue encontrada y descrita por primera vez.

Vida personal

Después de que la Alemania nazi anexara Austria en 1938, un evento conocido como Anschluss, Munk solicitó ser ciudadano de los Estados Unidos. En su primer intento, no pasó la prueba de ciudadanía al dar una respuesta demasiado detallada a una pregunta sobre la Constitución. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1939

Munk se casó con Martha Chapin a fines de la década de 1940. El matrimonio terminó en divorcio en 1953. El 20 de junio de 1953 se casó con Judith Horton. Fue una participante activa en Scripps durante décadas, donde contribuyó a la planificación del campus, la arquitectura y la renovación y reutilización de edificios históricos. Los Munk eran compañeros de viaje frecuentes. Judith murió en 2006. En 2011, Munk se casó con la líder comunitaria de La Jolla, Mary Coakley.

Munk siguió participando activamente en los esfuerzos científicos durante toda su vida, con publicaciones hasta 2016; cumplió 100 años en octubre de 2017; murió de neumonía el 8 de febrero de 2019 en La Jolla, California, a los 101 años.

