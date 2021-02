Expertos rechazan la afirmación de Netanyahu de que Israel casi ‘ha terminado con COVID’

Los médicos y expertos en salud han estado vertiendo agua fría sobre la afirmación del primer ministro Benjamin Netanyahu de que Israel pronto podría “terminar con el COVID” debido al éxito de la campaña de vacunación.

“Esta es una declaración política, no profesional”, dijo a The Times of Israel el profesor Hagai Levine, epidemiólogo y ex director del sindicato de médicos de Israel.

El primer ministro elogia el éxito de la campaña de vacunación de Israel, que ahora ha dado al menos una inyección a más de 4 millones de personas, aproximadamente dos tercios de los ciudadanos elegibles. Netanyahu predice que este éxito pronto permitirá al país eliminar el COVID.

Netanyahu dijo el lunes en una entrevista: “Si esas 570.000 personas mayores de 50 años se vacunan, no solo será el último bloqueo, sino que habremos terminado con COVID, punto”.

Levine descartó la declaración como “no fáctica y exagerada”. Preguntó retóricamente: “¿Qué pasa con las personas menores de 50 años? ¿Qué pasa si hay nuevas variantes en el futuro contra las cuales la vacuna no brinda protección? ”

Hertz se hizo eco de la preocupación por los jóvenes no vacunados y sus variantes y calificó la afirmación de Netanyahu de “completamente falsa”.

Dijo: “Seguro que estaremos en mejor forma, pero todavía tendremos muchos niños y adultos jóvenes no vacunados, y todos ellos pueden estar infectados”. Hertz agregó: “La situación es mucho peor de lo que está tratando de pintar”.

El epidemiólogo de la Universidad Hebrea, el profesor Ronit Calderon-Margalit, calificó la predicción de Netanyahu como “inexacta” y comentó: “El virus seguirá circulando entre los adultos más jóvenes y los niños, algunos de los cuales se enfermarán gravemente, aunque las cifras serán menores”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.