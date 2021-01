Dios y la pandemia

Por Abrasha Rotenberg

Cuando estalló la pandemia y se impuso la cuarentena la asocié al diluvio bíblico. Soy un judío agnóstico pero también un frecuentador del Antiguo y del Nuevo Testamento. Algunas conductas del Padre Eterno me intrigan y desconciertan. Sus decisiones son a menudo intempestivas e irreversibles y sus malos humores intimidan. Si fuera creyente me preguntaría si el Altísimo está enfadado con la Humanidad y la castiga con el COVID-19 como lo hizo con el diluvio cuando decidió eliminar de la faz de la tierra a todos los seres vivos porque “la maldad de los hombres se había multiplicado” y Él estaba “arrepentido” de su creación. ¿Estará nuevamente arrepentido? Si así fuera, la elección de Noé como fundador de la nueva humanidad postdiluviana no fue acertada. Sus descendientes somos una prueba. Nunca entendí porque eligió como origen de una nueva humanidad a ese personaje que no abrió la boca cuando el Altísimo le anunció su decisión porque lo único que le importaba era sobrevivir con su familia y su ganado. La ira actual del Señor está justificada por la inconducta humana pero no temamos: el Todopoderoso prometió que “nunca más habrá un diluvio (o un castigo similar, supongo) que arrase la tierra”. ¿Cumplirá su promesa?

¿Y si nos quiere castigar como lo hizo con Sodoma, una ciudad perversa donde residía Lot, sobrino de Abraham, un personaje que no callaba como Noé? Abraham negoció hábilmente con un Todopoderoso dispuesto a perdonar a Sodoma si en la ciudad vivían cincuenta hombres justos. Tras un diálogo antológico, que debería servir de modelo, llegaron a un acuerdo tras una rebaja notable: si en Sodoma encontraba diez hombres justos la ciudad no sería destruida. Resultado: Sodoma fue destruida. Me pregunto ¿el Señor detendrá la pandemia si encuentra en el mundo diez hombres justos? ¿Existen en la Tierra diez hombres justos? La respuesta es una incógnita.

Confieso que otra incógnita me obsesiona: ¿y si el Todopoderoso proyecta castigarnos con diez plagas, como lo hizo en el pasado con Egipto y la pandemia es solo la primera? ¿Cómo serán las nueve restantes? A veces leer la Biblia aterra, incluso a los ateos.