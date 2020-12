Navidad en Tierra Santa

En Israel, aunque se trata de la Tierra en la que nació y vivió Jesús, las fiestas no se sienten si uno no se acerca a las ciudades Nazaret o Jerusalem, demás asentamientos o aldeas Árabes Cristianas o si no visita Belén en la Autoridad Palestina.

En Israel no es feriado y tanto mañana 24 como el 25 de Diciembre vamos al colegio o al trabajo normalmente -salvo los Cristianos-

Nosotros en casa no la festejamos y de verdad no la sentimos en la sociedad que nos rodea es mas, tuve que revisar cuando es Nochebuena, si hoy, mañana o pasado porque no lo sabia y quise saberlo porque se que para muchos de ustedes es una fecha muy importante .

Aclaraciones para entender mejor el video:

– Israelíes somos todos los ciudadanos y no precisamente los Judíos: hay israelíes Judíos, Cristianos, Musulmanes, etc.

– El calendario israelí se refiere al calendario civil o gregoriano y no al Hebreo. El calendario oficial de Israel es el Hebreo pero la gente que no es religiosa (el 80% de los israelíes) se rige por el gregoriano.

– En Israel hay fiestas religiosas, fiestas Nacionales y acontecimientos culturales de otras religiones, creencias o culturas.

– Así como a los Judíos de la diáspora se les permite festejar sus fiestas, no acudir a colegios durante sus fiestas y en muchos lugares tampoco al trabajo, también en Israel los Cristianos son libres de comportarse como quieran en días de fiestas religiosas.