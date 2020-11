Jánuca, el Vegetarianismo y los milagros en Boca Juniors

Beganó, en hebreo puede traducirse como “en su jardín” el jardín del Edén. La dieta en el Edén era vegana: Y D”s dijo:”Les doy todas hierbas de semilla sobre la faz de la tierra, y los árboles que producen fruto, para alimento.”(Gén 1:29). Aquí se tratan temas relevantes a la Tora, Judaismo y Vegetarianismo, salud, ecología, paz, espiritualidad y todos los beneficios de una dieta libre de sufrimiento animal como podemos vivir aquí y ahora, como en el paraíso.

Introducción de la festividad

Hace casi 2100 años, el imperio Heleno-Sirio dominaba sobre la tierra de Israel durante el periodo posterior a Alejandro Magno, y sucedieron 2 cosas, por un lado Los Griegos que solo creían en lo que se podía demostrar “racionalmente” prohibieron las practicas religiosas de los Judíos, incluyendo el estudio de Tora. El Shabat y la circuncisión, forzando a los Judíos a cometer practicas idolatras, y por otro algunos Judíos querían integrarse al mundo “moderno” helénico y también empezaron a creer solo en lo que se podía comprobar y a olvidar las “viejas y pasadas de moda” costumbres de sus ancestros .

Los gobernantes griegos creían que a través de la conquista de Jerusalem, y de la colocación del ídolo griego en el Templo, lograrían la destrucción definitiva de la resistencia espiritual de la pequeña Judea. Pero no fue así…

La primera rebelión

Matatiahu y sus cinco hijos —una familia de kohaním (Sacerdotes) — se alzaron como leones, reuniendo a personas valientes y justas, para ir a enfrentar a los enemigos de Di-s. Durante varios días libraron batalla, los pocos contra los muchos, los débiles contra los fuertes, los disconformes contra el imperio. Di-s puso en sus manos la victoria y vencieron al poderoso enemigo imperialista, liberando al país de los soldados de Antíoco.

Esto de por si es un gran milagro, los Macabeos eran un grupo de personas dedicadas al servicio de Di-s y no tenían ni preparación bélica ni estado físico como para ir a la batalla, su alimentación era completamente vegetariana y por el otro lado estaban los ejércitos del imperio dominante, sumamente profesionales y con armas modernas, muy superiores en número, entrenados para la batalla y con muchas de experiencia, pero a pesar de todas las desventajas los Macabeos (Los seguidores de la familia de Matatiahu) salieron a la batalla en nombre de Di-s y milagrosamente triunfaron. Pero como dijimos antes, no es ese el motivo del la celebración de los milagros, nuestros sabios nos enseñan que la muerte de ninguna criatura es motivo para festejar, también este tipo de victorias militares es algo de alguna manera “común” en la historia de los Judíos, desde la salida de Egipto y la conquista de Cannaan hasta las batallas del moderno Estado de Israel, pasando por diversas luchas y resistencias durante la historia, que aunque no siempre terminaron en victorias, si dejaron una profunda enseñanza a nuestros enemigos de turno quienes pensaban que la victoria militar solo seria un tramite, algunos ejemplos pueden ser las rebeliones contra el imperio romano de Masada y Gamla, el levantamiento del gueto de Varsovia de 1943, cuando los rebeldes liderados por Mordejai Anilievich, alienados, con armamento muy rudimentario y casi sin ayuda ni de los polacos ni del resto del mundo, resistieron el poderoso ejercito nazi durante un mes.

Nuestros sabios sostenían que no existe motivo para enorgullecernos por la victoria militar y es por eso que los pensadores judíos han dedicado más energías y tiempo al interrogante: ¿Cuál es la idea de Jánuca?

El milagro que celebramos en Jánuca no es principalmente la victoria militar o física, sino la espiritual que se manifiesta con los milagros ocurridos luego de la liberación del templo:

Llegaron al atrio del Beit HaMikdash, purificaron y reconstruyeron el altar que había sido profanado. Pero cuando quisieron encender la Menorá, vieron que todo el templo había sido impurificado y no había aceite apto para poder encenderla.

Aquí es cuando ocurre otro gran milagro de Jánuca, encontraron una vasija con aceite sellado por los sacerdotes y que no había sido profanado, en la vasija había aceite suficiente para que la Menorá arda por un solo día y producir mas aceite sagrado, demandaría por lo menos una semana más.

Otro milagro:

El aceite de la vasija que solo hubiese alcanzado para un solo día, ardió durante 8 días completos hasta que los sacerdotes pudieron producir más aceite para la Menorá. Restituyendo así la luz de la Toráh, la alegría y la confianza en Di-s, en todos los hogares de Israel donde residieran y para todas las generaciones venideras.

Ejemplos de algunos milagros en la historia general y reciente

Como ya dijimos antes, en Jánuca se abre un canal especial y muchísimos milagros se pueden observar. No siempre son tan evidentes como cuando cae mana del cielo o se dividen las aguas del mar. A veces, que una pareja que no podía tener hijos descubra que están esperando, o poder casarse a tiempo a pesar que hasta un día antes las circunstancias lo hacían imposible, o familiares que fueron separados durante el ultimo holocausto europeo y se reencuentran luego de 50 años o células de cáncer que desaparecen, o recibir justo el dinero que necesitaba para pagar una deuda o empezar un negocio de la nada o…

Estoy seguro que muchos de ustedes tendrán alguna anécdota de algo milagroso que les allá ocurrido en esos días. A continuación les voy a contar una pequeña anécdota que ocurrió que conozco:

Todavía no me sentía muy identificado con los valores judaicos. Durante gran parte de mi juventud me aleje mucho de la Toráh dejándome guiar por mis propios valores, sin embargo a partir de septiembre de 2001 lentamente retomé la senda del judaísmo. Para Jánuca del año 2002 todavía tenía algunas dudas, y un amigo me comentó que quería llevar una Janukiá (candelabro de Jánuca) a la cancha de Boca y me preguntó mi opinión. Con todas mis inseguridades le dije que no era una buena idea. Hay mucha gente en el mundo para la que cualquier excusa es buena para culpar a los judíos y que si Boca perdía o pasaba algo, se podía complicar nuestra situación, sin embargo, mi amigo Esteban siguió adelante con su idea y esto es lo que pasó según sus palabras:

Jánuca siempre fue la festividad que más disfrute, desde pequeño. La primera vez que fui a Israel fue en Jánuca y siempre grandes milagros en mi vida pasaron en Jánuca. Mi madre decía que yo era el regalo de Jánuca porque nací unos pocos días antes de Jánuca.

Se me ocurrió poner una Janukiá en la bombonera, sobre todo para educar a los judíos sobre la festividad y a los no judíos sobre la no discriminación en el fútbol.

El Rabino Yossi Baumgarten se entusiasmó con la idea y lo propuso dentro de Jabad Luvavitch y yo lo hice dentro de Boca. Muchas reuniones con los directivos, curiosamente los que se oponían eran los judíos de la dirección de Boca. Macri estuvo de acuerdo y organicé un encuentro entre el Rabino Tzvi Grunblatt, director de Jabad Lubavitch, y Mauricio Macri, presidente de Boca, en sus oficinas. El Rabino Tzvi le regaló una hermosa Janukiá y hablaron de moral, ética en los dirigentes y el deporte.

Yo le dije a Macri adelante del Rabino Tzvi: “Gracias por esta oportunidad y en el partido habrá ocho goles porque se jugaría el octavo día de Jánuca”. Todos sonrieron algo incrédulos y nada mas.

Fuimos unos días antes con el Rabino Yosi y le dimos un libro de Salmos a cada Jugador y también a Bianchi y un panfleto que explicaba las leyes de Bnei Noaj (Las 7 leyes dadas por Di-s para ser cumplidas por los no judíos). Le pedimos a Tevez que se saquen una foto antes del partido clásico contra independiente con la Janukiá. Él incentivo a sus compañeros para que posen para la foto.

Imprimimos 15 mil panfletos contra la discriminación en el fútbol que se repartieron al ingreso a la cancha.

La Janukiá que la preparó Leo Gorosito, con globos azules y amarillos, estaba allí en el medio de la cancha y la movimos para el partido. En el intervalo una vez que las porristas se habían retirado de la cancha, volvimos a poner la Janukia con el Rabino Zvi en el centro de la cancha y la voz del estadio dijo: “Jánuca es luz, Jánuca es alegría, Boca es luz , Boca es alegría, por un NO a la discriminación por un felíz Jánuca, Jánuca Sameaj!!!!!”

Previamente me reuní con la voz del estadio para trabajar con la entonación y demás y pusieron la canción Meshiaj, Meshiaj, Oih Oih oi !!!!!!!! Y la 12 bailaba con la canción. Fue muy lindo.

Antes de que termine el partido Mauricio Macri se va del palco oficial por motivos personales y yo le dije “NU!!!!!! hubo un milagro no???” Ocho goles, y el me dice que no fueron ocho fueron siete en total y no ocho, no hubo milagro. ( Boca ganaba 4 a 3 pero hubo otro gol cancelado). Bien, reímos y se fue.

Cuando él está saliendo del estacionamiento “bum”, otro gol de Boca.

Yo lo llamé al día siguiente por teléfono y le dije: “Hubo Milagro o no??? Ocho Goles y uno cancelado, nueve en total, las ocho velas de Jánuca y el Shamash, la vela que se usa solo para prender a las otras. Macri dijo que el milagro no fueron los ocho goles sino que yo supe de antemano que eso iba a pasar antes de que pasara, que ese era el Milagro. Yo le dije que eso es Jánuca, que de eso se trata, de milagros.

Lo bueno de todo esto es que el Rabino Tzvi salió en todos los medios de prensa que esperaban a Bianchi, quien estuvo de acuerdo en demorase para darle espacio al Rabino Tzvi, y el explicó acerca de Jánuca.

Luego recibí e-mail de judíos que no conozco que decían que gracias a lo que vieron en Boca comenzaron a interesarse más por Jánuca y por ende, de la religión en general y hubo uno de un ¨pibe¨ que le preguntó a los padres qué es eso de Jánuca y ellos le dijeron, “nosotros somos judíos, sabes?”.

Sé que, al año siguiente, paso lo mismo con una cantidad de goles equivalente al número de velas correspondientes al día en que se jugo el partido.

Creer o reventar!!!!!!!!

“Esteban”

Me gustaría agregar al relato de Esteban que el año posterior a poner la Janukiá, Boca tuvo una de las mejores rachas de su historia, ganó casi todos los partidos y campeonatos que jugó, incluyendo el torneo apertura, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. No se si fue por la Janukiá pero quién se anima a decir que no lo fue. Como dice Esteban, “creer o reventar”.

Les dejo ahora unas palabras del Profesor Richard Schwartz presidente de la JVNA, Judíos vegetarianos de Norte América, con la esperanza de que se produzca un milagro mucho mas grande, que se acabe el hambre en el mundo, que se acabe la violencia, que mejore la calidad y clima de nuestro planeta (o que no empeore tan rápido) que mejore la calidad de vida y salud de la población y otros beneficios que podemos lograr con una simple cambio en nuestra alimentación. ¿Parece un milagro imposible, no? Bueno, sigan leyendo y podrán BH” descubrir como contribuir a ese gran milagro.

Jánuca y vegetarianismo

Según Richard Schwartz muchas conexiones se pueden hacer entre vegetarianismo y la festividad judía de Jánuca.

+ Según el libro de los Macabeos, algunos Macabeos subsistieron comiendo plantas, ya que no podían conseguir carne casher.

+ La comida asociada con Jánuca – latkes (Comida típica judía parecida a croquetas de papa) y sufganiot (rosquillas fritas) son comidas vegetarianas, el aceite usado en su preparación nos recuerda el aceite usado en las Menorá (candelabro) en la reinaguración del templo luego de la victoria de los Macabeos.

+ Januca representa el triunfo de la disconformidad. Los Macabeos se aferraron a sus creencias más profundas en lugar de conformarse con el placer externo. Estuvieron dispuestos a decir: “Esto es lo mío, en esto creo, por esto estoy dispuesto a luchar y morir”. Hoy, los vegetarianos representamos la disconformidad. En tiempos en que la mayoría de la gente en los países ricos ven a los productos de animales como su alimento principal, cuando el número de Mc Donalds o lugares de comida chatarra crece por doquier a un ritmo sin precedentes. Cuando cualquier celebración involucra mayoritariamente productos animales, los vegetarianos nos resistimos e insistimos, hay una dieta mejor, más sana y más humana.

+ Jánuca representa la victoria de unos pocos, quienes practicaron las enseñanzas de Di-s, sobre los muchos, quienes actuaron de acuerdo a los valores de la sociedad en que vivían. Los vegetarianos de hoy somos una pequeña minoría en la mayoría de los países, pero creemos que, consistentemente con la dieta original ordenada por Di-s (Génesis 1:29), y con los mandatos religiosos de preservar la salud, tratar a los animales con compasión, cuidar el medio ambiente, preservar los recursos naturales, y compartir con quienes pasan hambre, el vegetarianismo es la dieta más consistente con los valores judíos.

+ Jánuca conmemora el milagro del aceite que era suficiente para mantener encendido el candelabro por solo un día, pero milagrosamente duro encendida ocho. Una evolución hacia el vegetarianismo en el mundo podría ayudar a un milagro aun mayor: el final de la escandalosa hambruna mundial que resulta en un estimado de 20 millones de personas muertas por año, mientras mas de 1/3 del grano mundial es utilizado para alimentar animales destinados a su matanza.

+ Es interesante como la relación entre los 8 días que duró el aceite contra solo 1 día que debía durar, es la misma relación (8 a 1) que muchas veces se establece entre la cantidad de kilos de granos necesarios para aumentar un kilo el peso del ganado (se establece una relación de 16 a 1 para producir un kilo de carne). El milagro del aceite nos focaliza en el uso del combustible y otros recursos, y las dietas vegetarianas hacen que los recursos existentes duren mucho más, ya que mucha menos agua, combustible, tierra, pesticidas, fertilizante, y otros recursos agrícolas se requieren para las dietas basadas en vegetales que para las dietas centradas en animales.

+ Jánuca también conmemora la re-inauguración del Templo en Jerusalem luego de su profanación por los Greco-Sirios. La raíz hebrea de la palabra Jánuca significa inauguración. Hoy, una evolución hacia el vegetarianismo puede ser un factor importante en la re-inauguración y restauración del judaísmo, ya que mostraría que los valores judíos son relevantes en nuestra vida diaria, y apuntan a problemas actuales, como el hambre, la contaminación, la escasez de recursos, cambios globales de clima y grandes gastos en el “cuidado” de la salud.

+ Las velas se encienden durante cada noche de Jánuca, simbolizando un cambio desde la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza,. De acuerdo al profeta Isaías, el papel de los judíos es el de “Ser una luz para las naciones” (Isaías 42:6). El vegetarianismo puede ser una forma de agregar luz a la oscuridad de un mundo con mataderos, granjas-factorías, laboratorios de vivisección, corporaciones y muchos otros símbolos de opresión. Muy poca luz es necesaria para derrotar a la oscuridad mas profunda.

+ Jánuca conmemora la liberación de los judíos de los Greco-Sirios. Así también hoy, el vegetarianismo puede ser un paso hacia la liberación de los problemas modernos como el hambre, la contaminación y la escasez de recursos.

+ En el Shabat durante Jánuca, la porción profética indica que las dificultades pueden superarse “No por la voluntad o la fuerza, sino por mi espíritu, dice el señor de los ejércitos” (Zacarías 4:6). Hoy, los vegetarianos judíos argumentamos que el camino a un mundo mejor y menos violento, no es producido ejercitando nuestra fuerza sobre animales, sino aplicando el espíritu de Di-s, “Cuya misericordia se extiende por sobre todas las criaturas” (salmo 145:9).

+ La raíz hebrea de la palabra Jánuca también significa educación, los judíos vegetarianos creemos que si pudiésemos “educar” sobre la horrible realidad de las granjas-factorías y sobre los poderosos mandatos judíos sobre respecto de la salud, compasión hacia los animales, protección del medio ambiente, conservación de los recursos, y alimentar al hambriento, la mayoría de la gente consideraría seriamente modificar sus dietas y reducir drásticamente su consumo de carne o hacerse vegetarianos.

+ En el servicio matutino durante cada día de Jánuca, se recita la alabanza del “Halel”, los Salmos de alabanzas del 113 al 118. Durante el Shabat de Jánuca y cada Shabat del año, el servicio matutino tiene un rezo que comienza: “El alma de toda criatura alabará el nombre de Di-s”. Sin embargo, es muy difícil para los animales unirse a estas alabanzas de Di-s cuando solo en los Estados Unidos casi 10 billones de animales son asesinados anualmente por su carne, luego de pasar una vida de sufrimientos por el tratamiento cruel recibido en las granjas-factorías y criaderos y en su transporte hacia su destino final.

En vista de estas y otras conexiones, espero que los judíos acentúen sus celebraciones de esta hermosa festividad llena de significado espiritual de Jánuca haciendo de ella un tiempo para comenzar a esforzarse aun más en vivir a la altura de los mas altos valores morales y enseñanzas, inclinándose hacia una dieta vegetariana.

Por Richard H. Schwartz, Ph.D. (Professor Emeritus, College of Staten Island. 2800 Victory Boulevard, Staten Island, NY 10314. Author of Judaism and Vegetarianism, Judaism and Global Survival, and Mathematics and Global Survival. President of the Jewish Vegetarians of North America (JVNA)