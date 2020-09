Cómo construir una Sucá

Durante cuarenta años, mientras nuestros antepasados atravesaron el desierto del Sinaí antes de su entrada en la Tierra Santa, milagrosas “nubes de gloria” los rodeaban y se cernían sobre ellos, protegiéndolos de los peligros y las incomodidades del desierto. Desde entonces, nos acordamos de la bondad de Di-s y reafirmamos nuestra confianza en Su providencia “viviendo” en una Sucá durante toda la fiesta de Sucot, del 15 al 22 del mes hebreo de Tishrei (en Israel, hasta el 21 solamente).

Una sucá es esencialmente una cabaña al aire libre que está cubierta de vegetación, conocida como sejaj. Pero hay muchas pautas y requisitos que se deben seguir en su construcción, y con respecto a la ubicación donde se erige, para que una sucá para ser considerada “kosher” —apta para su uso.

Hay excelentes sucas prefabricados disponibles en una variedad de tamaños, de muchos vendedores de Judaica. Si elige esta menos aventurera (y menos consumidora de tiempo) ruta, asegúrese de que la sucá viene con la debida certificación rabínica que cumple los requisitos sucá.

¿Dónde voy a construir mi Sucá?

Construya su sucá al aire libre, idealmente en un lugar que le resulte más accesible a su residencia. Los lugares más populares para la sucá incluyen: porches, patios, patios, jardines, balcones y tejados. Básicamente, cualquier lugar bajo el cielo abierto.

Un requisito importante es que no debe haber nada entre su sucá y el cielo abierto. Así que asegúrese de que no hay árboles, toldos o techos de cualquier tipo sobre su sucá.

¿Qué materiales necesito?

Si usted está construyendo su propia sucá, aquí están los materiales básicos que necesitará:

Las Paredes: Las paredes de una sucá pueden ser de cualquier material, siempre que sean lo suficientemente resistentes para no moverse con un viento normal. Usted puede utilizar paneles de madera o fibra de vidrio, tejidos impermeables sujetos a un bastidor de metal, etc. También puede utilizar las paredes ya existentes (es decir, las paredes exteriores de su casa, patio o en el garaje), como una o más de las paredes de su sucá. Una estructura existente que está sin techo o con techo desmontable también se puede convertir en una sucá cubriéndola con sejaj adecuado.

La Cubierta del Techo: La sucá debe ser cubierta con sejaj – materia prima vegetal sin terminar. Comúnmente los techos de la sucá son: cañas de bambú, ramas de hoja perenne, cañas, tallos de maíz, bandas estrechas (1×1 o 1×2) de madera sin terminar, o esteras especiales para sejaj.

Esteras de bambú, paja o materias vegetales se pueden utilizar sólo si se hacen con el fin de servir como una cubierta del techo.

El sejaj debe estar separado de su fuente de crecimiento —por lo tanto un enrejado vivo, o ramas todavía unidas al árbol, no se pueden utilizar.

Usted también necesita algunas vigas de madera rústica para construir una estructura sobre la que asentar el sejaj.

Iluminación: Si desea establecer un sistema de iluminación y su sucá se construye cerca de una toma de corriente, compre una bombilla con una cubierta de protección contra la lluvia y el cable eléctrico.

Sillas y Mesas: Recuerde, usted va a tomar todas sus comidas en la sucá durante la duración de la festividad. Además, es una mitzvá especial invitar a compartir su sucá.

Decoraciones: Muchas comunidades decoran la sucá con carteles de colores que representan temas de las festividades y de las vigas del sejaj cuelgan frutas frescas u otros ornamentos. (La costumbre de Jabad es no adornar la sucá, pues la sucá —la mitzvá — en si misma se considera un objeto de la mayor belleza.)

Las Dimensiones y Otros Requisitos

Las Paredes:

Una sucá debe tener al menos dos muros completos más parte de un tercer muro (la “parte” tiene que tener un mínimo de 8 cm. de ancho). Es preferible, sin embargo, que la sucá tenga cuatro paredes completas.

Las paredes deben ser de al menos 81,30 cm. de alto, y toda la estructura no podrá ser superior a 9 m. En longitud y ancho, una sucá no puede tener menos que 57 cm. por 57 cm. No hay límite de tamaño —en longitud y anchura – que una sucá puede tener.

El Sejaj

Debe haber bastante sejaj para dar sombra suficiente como para que en un brillante mediodía se vea más sombra que sol en el suelo de la sucá. El sejaj tiene que ser repartido de manera uniforme sobre toda la sucá de modo que no debería haber ninguna brecha más grande de 24 cm.

Todo lo que está apoyando directamente el sejaj no debe ser de materiales que no son aptos para ser utilizados como sejaj. Así, si el sejaj descansa directamente sobre las paredes de la sucá y las paredes no están hechas de madera, tiras de madera debe colocarse entre las paredes de la sucá y el sejaj. En sucas más grandes, donde se necesita un marco de vigas para sostener el sejaj, se debe utilizar postes de madera o bambú, no de metal. Tampoco puede ser atado el sejaj con alambre o sujetarse con cualquier objeto de metal.

Algunos detalles más:

Una sucá debe ser construida de nuevo cada año con el propósito de la mitzvá. Este requisito, sin embargo, sólo se aplica al sejaj (el revestimiento del techo de ramas o de bambú), ya que es el sejaj que hace de la sucá una sucá. Así, se puede mantener las paredes de pie durante todo el año, y colocar la cubierta del techo antes de la festividad. Si la sucá y sejaj han estado en pie durante todo el año, simplemente se puede levantar y reemplazar el sejaj, lo que permite que la sucá sea considerada como nueva.

Primero hay que levantar las paredes y sólo a continuación, coloque la cubierta del sejaj. Si el sejaj es colocado antes de que haya paredes en su lugar, el sejaj debe ser alzado y vuelto a poner.

Es mejor que una sucá tenga cuatro paredes sólidas (aparte de las puertas y ventanas). Sin embargo, en determinadas condiciones, las paredes incompletas calificarán de la siguiente manera:

1) Si hay una brecha entre la parte inferior de las paredes y el suelo, la parte inferior de las paredes debe estar a menos de 24 cm. del suelo.

2) Si las paredes son de 81 cm. de alto, el techo puede ser más alto (hasta la altura máxima de 9 m. de la tierra), siempre y cuando las paredes estén por debajo de la cubierta.

3) Puede haber lagunas de espacio vacío en las paredes, siempre y cuando éstas sean menores de 24 cm. de ancho. (Así, una valla de listones horizontales o verticales se puede utilizar, siempre y cuando los espacios entre los listones están a menos de 24 cm.)

4) El sejaj debe ser colocado en la sucá por un judío —uno que está obligado a sentarse en la sucá.