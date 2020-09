Sacha Baron Cohen protagoniza una nueva película

El momento no podría ser más profético para la nueva película de Aaron Sorkin, “The Trial of the Chicago 7.”

La película del creador judío de “West Wing”, que llegará a Netflix el 16 de octubre, trata sobre la activista judía contra la guerra Abbie Hoffman , quien fue juzgada junto con otras seis por conspiración e incitación a disturbios por su papel en la 1968 protestas en la Convención Nacional Demócrata.

Hoffman es interpretado nada menos que por el actor judío Sacha Baron Cohen. Es su segundo papel dramático súper judío para el servicio de transmisión después de interpretar al espía israelí Eli Cohen en la miniserie de 2018 “ The Spy. ”

El primer avance de la película se estrenó esta semana, y gran parte de él se siente tan oportuno y familiar, incluso si describe eventos de hace más de 50 años.