“En mi dificultad con el idioma para entender el talmud, nació la idea de dar clases en español”

Yehoshua Benzadon es rabino y creó el “Proyecto Jabrutouch” para aprender del talmud en español. En diálogo con Radio Jai contó cómo funciona, cuál es el objetivo y sus planes a futuro.

“El talmud amplía las enseñanzas y las debate para al final fijar esas leyes en la eternidad, y así es como se guía hoy en día el pueblo judío”, comenzó Benzadon.

“Yo hice aliá desde España y me crie en una escuela religiosa en Israel. Pensaba en dedicarme a los negocios, pero hubo un cambio de rumbo y pensé que me gustaría quedarme dentro del judaísmo. Algo que me toco como una persona que llegó sin saber el idioma, fue la dificultad de entender el talmud, entonces sentí que era algo donde hacía falta poner énfasis y ser claro, para llegar a tocar a la gente, porque si ellos llegaran a entender lo que está escrito sentiría ese gran placer. Y así es como nació la idea de hacer clases en español, y con 20 años empecé a grabar clases y poco a poco llegamos a la gente”, contó Benzadon.

“Al tener un compañero de estudio es más fácil entender aquello que se está estudiando y ese es nuestro método. Nosotros encontramos la pareja de manera virtual. El programa sufrió actualizaciones hasta llegar de tener un compañero virtual al que solo escucha, a tener la opción de buscar a alguien que pueda sentarse a estudiar con la persona. No solo ofrecemos las clases grabadas, sino el servicio de hacer el “match” entre dos personas para que puedan juntarse a estudiar”.

Benzadon también contó sobre sus proyectos a futuro: “Nosotros estábamos con un nicho bastante amplio, pero creemos que ya lo acaparamos. Nos dirigíamos a personas con formación previa que necesitaban un poco de ayuda. Ahora nos dimos cuenta que tenemos un universo más grande, como los principiantes, entonces nos dimos cuenta que teníamos que adaptarnos y hacer nuevas clases para nuevos niveles y edades. Ese es nuestro proyecto a futuro”.

Con respecto a cómo hacen para sostenerse económicamente, Benzadon dijo que “hasta ahora se sostenía con nuestros libros impresos y grandes sponsors. Pero necesitábamos una manera novedosa para que la gente nos ayude. Nuestra innovación es darle el mérito a alguien que le da la posibilidad a otro de estudiar. El acceso a la aplicación es gratuito, entonces creamos una moneda de cambio y quien estudia puede donar para que otro pueda estudiar. Así se crea un circulo y es una retroalimentación entre quienes estudian”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.