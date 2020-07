“Sí no hay reformas estructurales, habrá que esperar hasta 2023 o 2024 para volver a los niveles previos a la pandemia”

Ivan Cachanosky, economista, analizó las consecuencias económicas de la pandemia y la cuarentena en Argentina.

Cachanosky señaló que “la situación está bastante complicada, quebraron una gran cantidad de empresas y se quedaron sin trabajo muchísimas personas” y subrayó: “A medida que se flexibilice la cuarentena, la economía se recuperará. Pero nos vamos a quedar ubicados muy por debajo de lo que eran los niveles pre-pandemia”.

El economista hizo hincapié en que “sí no hay reformas estructurales, habrá que esperar como mínimo hasta 2023 o 2024 para volver a los niveles previos al coronavirus” y manifestó: “La declaración de Alberto Fernández donde dice que no cree en los planes económicos es fuerte, pero cuando uno lo piensa en frió se da cuenta de que la Argentina hace rato que no tiene un plan económico. Siempre tenemos parches”.

“Argentina tiene que discutir de manera seria y madura cómo salir de la decadencia. Los parches no son la salida”, indicó Cachanosky y argumentó que “los planes suelen traer costos de corto plazo y beneficios a largo plazo, que no saben si lo van a terminar disfrutando el gobierno de turno. Hay una cuestión política de no tener un plan”.

“No me extrañaría que haubiera un cambio de ministros en el área de Economía”, concluyó el economista.