Jugador de la NFL se disculpó después de publicar mensajes antisemitas

DeSean Jackson, el jugador de los Philadelphia Eagles, se disculpó luego de publicar un mensaje antisemita sobre Adolf Hitler y su admiración por el líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, en las redes sociales.

Los Eagles respondieron llamando a los mensajes de Jackson “ofensivos, dañinos y absolutamente atroces” y dijeron que el equipo tomaría “medidas apropiadas”. El dueño del equipo y el gerente general son judíos.

La NFL emitió un comunicado condenando los comentarios de Jackson como “altamente inapropiados, ofensivos y divisivos, y contrastan con los valores de respeto, igualdad e inclusión de la NFL”. La liga ha estado en contacto con los Eagles para revisar el asunto.

Después de la polémica, Jackson publicó una disculpa en Instagram:

“Solo quiero extender una disculpa en mi nombre y por lo que defiendo porque nunca quiero desanimar a ninguna raza ni a ninguna persona. Definitivamente, mi publicación no estaba destinada a que cualquier persona, de cualquier raza, se sintiera mal, especialmente la comunidad judía. Lo que publiqué, definitivamente no quise decirlo en la medida en que ustedes lo tomaron. Ustedes saben que soy. Me disculpo y solo quiero que entiendan que nunca tuvo la intención de derrotar a ninguna raza o religión. Probablemente nunca debí haber publicado nada que Hitler hiciera, porque Hitler era una mala persona, y lo sé. Solo estaba tratando de elevar a los afroamericanos y la esclavitud e iluminar a mi gente. No lo hice. No pretendo dañar ni odiar a ninguna persona. Soy amor y lo extiendo todos los días “.

El jugador de la NFL, hizo una serie de publicaciones despectivas en las redes sociales, una de las cuales tenía una imagen de una página de un libro que incluía citas antisemitas que fueron falsamente atribuidas a Hitler. Jackson siguió con otra publicación, diciendo: “¡Cualquiera que sienta que odio hacia la comunidad judía tomó mi publicación de la manera equivocada, no tengo odio en mi corazón hacia nadie!! Igualdad Igualdad”.

Jackson también compartió dos publicaciones con imágenes y elogios de Farrakhan, la controvertida figura religiosa que una vez describió a Hitler como un gran hombre.

Los Eagles dijeron en un comunicado: “Hemos hablado con DeSean Jackson sobre sus publicaciones en las redes sociales. Independientemente de sus intenciones, los mensajes que compartió fueron ofensivos, dañinos y absolutamente atroces. No tienen lugar en nuestra sociedad, y la organización no los aprueba ni respalda de ninguna manera. Estamos decepcionados y reiteramos a DeSean la importancia de no solo disculparse, sino también utilizar su plataforma para tomar medidas y promover la unidad, la igualdad y el respeto. Continuaremos evaluando las circunstancias y tomaremos las medidas apropiadas”.

Para finalizar dijeron: “Nos tomamos estos asuntos muy en serio y estamos comprometidos a continuar teniendo conversaciones productivas y significativas con DeSean, así como con todos nuestros jugadores y personal, con el fin de educar, aprender y crecer”.

