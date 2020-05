Cómo celebrar Yom Yerushalaim 2020

Israel se ha abierto, pero las reuniones públicas masivas aún no se encuentran permitidas. Entonces, ¿cómo podemos celebrar Iom Yerushalayim, el Día de Jerusalem? Celebramos juntos, lejos el uno del otro.

Aquí hay algunas tradiciones de Jerusalem y algunas formas en que puedes celebrar Yom Yerushalayim, ya sea en tu hogar en Israel o en tu hogar en la Diáspora.

Cantar canciones sobre Jerusalem

“Jerusalem of Gold” es una canción clásica hebrea, escrita en 1967. Cantar canciones que no entiendes es una excelente manera de celebrar Jerusalem. Es una hermosa tradición judía, ya que hace que las cosas sean más significativas.

Para obtener aún más significado, escribe tu propia canción sobre Jerusalem. No tengas miedo. Ninguna de las dos mil personas que llevan guitarras que he conocido en Jerusalem se ha rehuido de esto. No es complicado Te enseñaré los secretos. Toca cualquier acorde en la guitarra y di “Jerusalem”. Cualquier acorde está bien. Otras palabras que se pueden agregar son “paz”, “oro” y “ciudad de”. La forma en que organices esas palabras depende de ti. “Fluir con” también funciona, aunque es difícil encontrar algo que rime con “fluir”. Como haría cualquier cantante popular decente, asegúrese de enunciar la palabra “Jerusalem” correctamente, con énfasis en “lem”; de lo contrario, tu canción no tocará el corazón.

Servicios de Kotel en su hogar

Ora con mucho ruido de fondo. Eso te ayudará a sentirte como si estuvieras en el Kotel con sus 100 minyanim simultáneos.

Como habrás visto, en el Kotel se toman muy en serio el distanciamiento social, con áreas cerradas. Las nuevas áreas en cuarentena se han establecido para que las personas en grupos de cien personas estén a seis pies de distancia de otros grupos de cien o más personas.

Piedra de Jerusalem

No hay nada más significativo que caminar por las aceras de Jerusalem, hechas de su propia piedra. Un sentimiento de santidad que no se puede duplicar sin pisos resbaladizos. Para llevar esta sensación de vecindario de Jerusalén a su hogar, encuentre cualquier cocina con azulejos decentes, vierta agua sobre ella y camine en sus medias.

Bases del ejército

Visitar las bases del ejército y los bunkers que estuvieron activos durante la Guerra de los Seis Días es una hermosa manera de pasar las vacaciones. En cuarentena, puede revivir la experiencia del búnker en su sótano con transmisión en vivo y Amazon Prime.

FroYo

Traducido al inglés, esto significa frutas y dulces molidos en helado. Puede celebrar este yogur helado favorito de Jerusalem que sabe bien, yendo a un establecimiento de postres de crema helada decente. Estas vacaciones, finalmente puedes disfrutar sabiendo que te pondrás pesado.

Desfile con autos

Probablemente no haya desfiles a pie este año con banderas. En cambio, alinea autos en toda tu ciudad. Y este año, cuelga una verdadera bandera en tu auto. Las mini banderas son simplonas, si va a tener algo volando de su automóvil cuando abra su ventana, podría ser algo grande.

