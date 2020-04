“Israel realiza entre 7000 y 8000 test diarios de Coronavirus”

Julián Fridman emigró a Israel en el año 2018, y aparte del trabajo y sus estudios, es voluntario paramédico del Maguen David Adom. entrevistado por Radio Jai, contó la experiencia de la pandemia desde su lugar en las ambulancias de la organización.

“Es un voluntariado que combino con mis estudios y mi trabajo que arranqué a hacer antes del corona y con la situación de que en mi trabajó estoy licenciado sin goce de sueldo, tuve un rol más activo al entender que tenía este tiempo para en, vez de hacer dos turnos por mes en la ambulancia, hacer tres por semana o más si se puede, cuando se necesita gente”, explicó.

En relación a su observancia religiosa dijo:“Formo parte del grupo de la ortodoxia sionista, datí leumí, la religiosidad pegada con el sionismo. Yo llegue a Israel por ese lado, después de estar muchos años en Argentina dentro del marco reformista. Entendí, que al revés de lo que yo pensaba, muchísima gente ortodoxa o se alista en el ejército, o hace algo complementario que se llama ‘sheirut ezrají’ para los hombre, o ‘sheirut leumí’ para las mujeres, y por ejemplo, la mayoría de trabajadores y voluntarios en Maguen David Adom es ortodoxa”.

La llegada de una unidad del MDA debe generar sin duda revuelo en cada lugar donde se hacen presentes: “La pandemia se vive de una forma muy interesante porque quien no es portador del virus, cuando nosotros llegamos a una casa con la ambulancia y nos tenemos que poner el equipo, el traje biológico, el cobertor facial, los vecinos entran en pánico de salir y ver qué está pasando, quién está enfermo, y el enfermo entiende su situación y nos deja tratarlo de una manera mucho más tranquila y realmente confía en que nosotros lo vamos a derivar al mejor lugar y tener el mejor trato que nosotros le podemos dar mientras esté bajo nuestra tutela para que después, si dios quiere, pueda recuperarse y volver a estar en casa con su familia”.

“Nosotros, como Maguen David Adom, tenemos diferentes puestos que se armaron, que son puestos que uno va con el auto y se puede chequear, previo habiendo hecho una cita explicando los síntomas y si desde la central piensan que puede tener síntomas de corona, le envían un formulario, recibe un código QR y con ese código puede ir con el auto a uno de los puestos, no sale del auto, le hacen el chequeo y los resultados están en dos o tres días. Otra de las formas es que al reposan se quede en la casa y un voluntario o trabajador del MDA va y recolecta la muestra en la propia casa del paciente, eso es lo que pasa normalmente”, explicó Julián respecto de los procedimientos de acción en cada uno de los casos.

La pregunta es si en realidad la cuarentena está surtiendo efecto. “La cuarentena en Israel está dando un buen resultado, pero no podemos saber a ciencia cierta si todos los que están en quizás tienen o no, por lo cual no podemos saber bien la curvatura, pero por lo que vemos en el día a día pensamos que, en la medida que la gente lo cumpla, la cuarentena funciona, la realidad es que hay un descenso”, dijo Fridman.

Las dificultades económicas derivadas del aislamiento son evidentes, aún en una economía sólida. Julián contó que “en enero, antes de que empezara el corona, la desocupación en Israel era más o menos del 2%, y hoy en día la desocupación llegó al 27%. El problema es que el seguro del Estado fijó unas reglas para quienes podrían recibir una cierta cantidad de plata en este tiempo que salieron sin goce de sueldo y por ejemplo una de las reglas es que haya trabajado seis meses continuos, obviamente que haya aportado al Bituaj Leumí y que no tenga deudas”.

“Espero que para mayo empecemos a salir de la cuarentena, por lo menos acá en Israel. La situación en Argentina, yo creo que se va a complicar. Personalmente no creo en los número que se están dando, porque un país como Israel está haciendo entre 7000 y 8000 chequeos de corona al día, y sinceramente no creo que Argentina llegue a esa capacidad de chequeos, y teniendo en cuenta que tiene mucha más población”, argumentó respecto de las cifras de contagiados.

