“Hay otra esclavitud, que son los limites propios que nosotros mismos nos ponemos”

El rabino Shlomo Mizrahi, de la comunidad Or Mizrah, reflexionó acerca del significado particular y tal vez único que tendra este Pesaj, en el cual no podremos reunirnos a continuar con la tradición de compartir una reflexión con la totalidad de nuestras familias.

Para el rabino, existe un claro mensaje en esta festividad, que es la necesidad de quedarnos en nuestros hogares, solos o con nuestra familia nuclear, pero no será la primera vez:

“Este Pesaj tiene muchas similitudes con el primer Pesaj, con el Pesaj original. Por un lado, cuando surgieron las plagas de Egipto, una de ellas era que no se podía salir de la casa, si salías de la casa morías, el que se quedaba en casa vivía. Son cosas demasiado coincidentes, obviamente no es una coincidencia. Hay una diferencia grande, inmensa (entre la actualidad y aquel entonces), que es el concepto de libertad que hoy extendemos a todos los Pesaj que recordamos desde que tenemos uso de la memoria”.

Si bien celebramos nuestra libertad de la opresión egipcia, el rabino Mizrahi indica que precisamos de una libertad moral, en la cual podamos romper las cadenas de nuestros impulsos materialistas y enfocarnos nuevamente en lo esencial e infaltable,

“Hay otra clase de libertad muchísimo mas refinada, que es que hay cosas vitales y esenciales, y hay otras que no es que sean superfluas, sino que están en función de la vitalidad. En la era moderna nos hemos vuelto esclavos de aquellas cosas que no son vitales, que son funcionales a la vida, pero que las poníamos en primer termino, antes que las cosas esenciales como son los valores emocionales, los afectos, el amor al prójimo, esa sensación interna que muchas veces relegamos por ser esclavos”.

Este Pesaj, dice el rabino, nos “está demostrando algo, que durante muchos años no valoramos la vida y las cosas primordiales que tenemos, aquello que nos da todo, la esencia de la felicidad y de lo humano. No valoramos lo que es una verdadera amistad, una verdadera familia, y lo relegamos no de manera intencional sino como parte de nuestra esclavitud a los vicios que hoy en el mundo moderno llamamos lo ‘superficial'”.

