5 tips de desarrollo mental en época de Coronavirus

Ilan Bresler desde Israel

Esta cuarentena mundial nos da la oportunidad de parar (no queda otra) y pensar si es asi como queríamos hacer nuestra vida. ¿queremos volver al mismo lugar que estábamos antes que empezó todo esto?

DEBEMOS darnos un tiempo en el día donde nos permitamos ver más allá de la preocupación que nos despierta este tiempo de cuarentena. Las preocupaciones son los mismos pensamientos que se nos aparecen en la cabeza durante todo el día, se crean dentro de nuestra cabeza y los dejamos dar vuelta por ahí en forma automática. Una vez al día, podemos darnos el lujo de dejarlos a un lado y pensar de otra manera, aunque sea un ratito, por elección.

El objetivo final es sentirse mejor. Y si pensar en las preocupaciones ayudaría en eso, entonces ¿por qué no nos sentimos mejor después de preocuparnos?

Lo que es muy importante saber es que todos tenemos la capacidad para manejar nuestro estado de ánimo. Por ejemplo: está comprobado científicamente que la posición de nuestro cuerpo sentados o parados influye en las reacciones químicas de nuestro cerebro que definen el estado de ánimo, y si cambiamos las posiciones corporales conscientemente, eso también influye al mismo nivel.

Eso quiere decir que si nos sentamos como reyes o nos paramos como campeones, nuestro cerebro va a entender que eso es lo que somos y va a darnos las ordenes de sentirnos mejor.

La idea es que con pensamientos más sanos, podremos analizar el presente y el futuro con la mente fría.

Entonces ¿Como se hace para pensar de otra manera?

Acá te quiero dar varios tips de como agilizar los pensamientos que nos dan vuelta por la cabeza.

1. Pensar ¿Qué hay de bueno en todo esto?

Una de las leyes de la naturaleza nos enseña que cada cosa que pasa por trágica que perezca, también tiene su lado positivo o de desarrollo. El universo empezó con una gran explosión. Pensar y escribir ¿que trajo de bueno este corona-virus? nos ayuda a entender el lado positivo, que siempre lo hay, de estos tiempos.

2. Definir el objetivo a cumplir

Debemos definir claramente que queremos lograr. Las preocupaciones son mas generales, las ocupaciones en cambio son especificas al objetivo que queremos llegar. Para eso es necesario tener claro el objetivo. Un objetivo especifico puede ser que es lo que nos llevará a salir sanamente, de salud y económica, de esta cuarentena.

3. Ser sistemático en las acciones.

Una vez que definimos el objetivo, debemos plantear las acciones que debemos hacer repetidamente para cumplirlo. Aconsejo seguir una agenda con las acciones. La agenda puede ser también para toda la familia, donde todo tiene lugar y tiempo determinado en esa agenda.

4. Estudiar y desarrollarse. Poner la atención en información que me hace crecer.

Si hasta ahora decíamos que no teníamos tiempo. Hoy es realmente una excusa. Recomiendo empezar leyendo biografías de personajes que admiran u otros que de la nada hicieron de su vida un legado. También leer libros online. Cientos de bibliotecas han puesto a disposición audios o libros digitales gratis. Cursos: Esta lleno de cursos gratis o de bajo precio para aprender lo que siempre les hubiera gustado saber y encontraban la excusa para no hacerlo, desde programas tecnológicos, cursos para manejar las redes sociales, cursos de ventas, hasta oficios varios y todos online.

5. Anotar ideas

Si a la noche hay alguna idea que no nos deja dormir, simplemente preparar un cuadernito con un lápiz y cuando venga la idea anotarla, aunque parezca tonta o imposible a la mañana, es un ejercicio que al final da sus frutos con la práctica.

6. Seguir a un entrenador o mentor que ayuda al desarrollo

No siempre podemos solos y si queremos llegar a un objetivo alto, siempre es bueno tener un empuje de afuera. Yo doy mi granito de arena con este grupo y sesiones personalizadas online. También hay mentores online que están dando de su tiempo gratis con videos en vivo para animar a su comunidad. El entrenamiento es la mejor forma que se conoce para cambiar hábitos viejos por hábitos que nos ayudan a mejorar nuestros resultados.