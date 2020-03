El sistema de salud argentino y sus falencias en donde solo se perjudica el paciente

Natalio Steiner, docente y director del Periódico Judío Independiente “Comunidades” es padre de un joven con discapacidad físico mental y manifestó las complejidades que tiene desde el lado del sistema de salud, lo que le dificulta que su hijo pueda contar con los cuidados necesarios.

El hijo de Natalio tiene 28 años y su discapacidad físico mental severa de nacimiento le provocó una malformación congénita, que le ha causado retrasos madurativos muy importantes por lo que requiere asistencia para toda su vida.

Desde hace cuatro meses, la obra social OSPLAD, no le está pagando ni un solo peso a los prestadores que le brindan la asistencia elemental a su hijo, esto es, la mujer que lo acompaña de lunes a viernes ocho horas por día, el enfermero del fin de semana que lo asiste durante doce horas sábados y domingos, y el mismo enfermero que lo atiende en la escuela cinco horas por día de lunes a viernes. Por supuesto, la propia escuela que lo atiende hace varios años tampoco está recibiendo el pago. “Las murallas son terribles, son las que imponen la burocracia estatal las que hay que saltear”, se indigna Natalio.

Desde el lado de OSPLAD solo reciben indiferencia. “Pedí una reunión personal con el Presidente de la obra social. No la concedió. Me acerqué a la propia obra social para tratar de verlo y no me la concedió. Mi señora sí pudo cruzarlo, como hacen las madres que luchan por sus hijos como leonas, y este hombre prometió liberar aunque sea un pago”. De esto ya hace veinte días y aún no hay ni un solo pago efectuado. Paralelamente, Steiner inició acciones legales.

“Hay una mujer, una funcionaria pública que trabajó muy bien, sin embargo no hubo respuesta. Se hizo un reclamo por vía civil pero OSPLAD ni la contestó. Intimaba a la obra social a normalizar esta situación, bajo apercivimiento de pagar $1.000 pesos de multa por día. Ni siquiera se tomó la molestia de contestarlo y nos hicieron llegar a través de trascendidos planes falsos de pago”.

Finalmente, Natalio Steiner comenzará a realizar un amparo federal con el asesoramiento de una abogada especialista en discapacidad.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.