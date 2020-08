“Según los expertos libaneses e internacionales, la explosión fue un accidente”

Pasó una semana de la explosión en el puerto de Beirut que dejó al menos 160 muertos, más de 6 mil heridos y miles de casas destruidas dejando a muchos sin hogar. Por ahora siguen las dudas sobre el incidente. Ely Karmon, investigador experto en terrorismo y miembro del Instituto Internacional contra el Terrorismo, analizó en Radio Jai qué se sabe sobre el hecho y cómo continúan las investigaciones.

“Todo empezó en 2013 cuando una fábrica de nitrato de amonio de Georgia envió un carguero de 2750 tonelada hacia Mozambique. Es una sustancia muy explosiva. La misma llegó al puerto de Beirut y como no tenían suficiente dinero para continuar el viaje, las autoridades de Beirut confiscaron la carga y después de algunas semanas la enviaron a un hangar. Desde ese período el material se encuentra ahí”.

“Según las informaciones, al dueño del buque se le pago un millón de dólares. No se sabe por qué no se envió la carga y luego se resolvió que debería estar en Beirut. Durante seis años, la aduana, la seguridad del puerto y los jueces no hicieron nada. Lo que sabemos es que el primer ministro y el presidente, recibieron una carta el 20 de julio indicando que hay una presencia de esta cantidad enorme de explosivos peligrosos. El presidente dijo que dio orden de terminar con ese problema, pero no verificó qué paso. No es claro si por esa decisión, hubo trabajos en la zona cerca del hangar y luego produjo la explosión”, explicó Karmon.

“En la declaración del secretario general de Hezbolláh, después de 72 horas de silencio, dijo que el grupo no tuvo nada que ver con la carga de amonio ni con el puerto de Beirut. Se sabe que desde algunos años, Hezbolláh está controlando el puerto a través del jefe de seguridad de la organización. Ellos utilizaban el puerto para contrabando de armas y narcóticos”.

Sobre si la explosión fue accidental o causada, el investigador dijo que “según los expertos libaneses y externos, esto fue un accidente. Las cadenas de televisión que trabajan para Hezbolláh, horas después de la explosión, publicaron que esto no fue terrorismo sino un accidente. Ellos sabían desde el principio que había un problema y no era el terrorismo. La cuestión para el mundo es quién fue el responsable de decidir que esta carga debe estar en Beirut por tantos años”.

“Tal vez durante este tiempo tomaron parte de la carga para usarlo en otros lados. Como se sabe, a partir del 2011, Hezbolláh transfirió enormes cantidades de amonio al Reino Unido, Chipre, Tailandia y Alemania. Las autoridades, luego de recibir información del Mossad, encontraron esta sustancia tan sensible. Ellos saben muy bien cómo utilizar y prepararon precursores de explosivos para atentados. Todo es una operación muy compleja de Hezbolláh y la Guardia Revolucionaria de Irán para preparar atentados. Se puede pensar que Hezbolláh, que controla gran parte de la actividad en el puerto, sabía que existe este material y utilizó una parte”, dijo Karmon.

Con respecto a las tensiones en la frontera norte de Israel con Hezbolláh, el experto dijo que “en el caso de la tensión con Israel, no hay posibilidad para Hezbolláh de hacer una acción contra militares israelíes en la frontera. Seria un gran error. El problema de Hezbolláh es en el interior del país ya que hay una ola de resistencia y de rabia contra Hezbolláh en las grandes manifestaciones que quieren que la comunidad internacional haga todo para desarmar a Hezbolláh. El grupo controla el gobierno de Diab. Ya hay dimisiones de todo el gobierno, se espera la renuncia de todo el parlamento y habrá elecciones. En estas nuevas elecciones hay una posibilidad de alianzas contra Hezbolláh”, finalizó.

