El primer paso para que comiencen los vuelos directos a la Argentina

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, confirmó que un avión israelí sobrevoló el espacio aéreo de Sudán con destino a Israel, por primera vez desde que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se vieron vulneradas.

“El primer avión israelí voló ayer en el espacio aéreo de Sudán”, aseguró el primer ministro Netanyahu en la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías de Estados Unidos (The Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations).

El vuelo pudo realizarse después de que a principios de febrero, el primer ministro israelí y el líder del Consejo Soberano de Sudán, Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, se reunieran en Uganda para subsanar la relación. Durante el encuentro, al-Burhan le dijo a Netanyahu que su país permitiría a los aviones israelíes transitar el espacio aéreo sudanés, excepto a las aeronaves pertenecientes a la aerolínea El Al.

Netanyahu explicó: “Los mochileros israelíes viajan a Sudamérica para pasear allí, y ahora hemos reducido tres horas el tiempo de vuelo desde esa región. Ellos ya no tendrán que volar a España y bordear África. Ahora pueden viajar directo pasando por Sudán a Brasil o a Argentina. También pueden hacer una escala en otro país, como en Chad, con el que también hemos restablecido las relaciones”.

El primer vuelo israelí en transitar el espacio aereo de Sudán fue un avión comercial israelí que partió a principios de la semana pasada desde Israel hacia la República Democrática del Congo y regresó este fin de semana al aeropuerto Ben Gurión.

En el pasado, se ejecutaron vuelos con destino u origen israelí, que atravesaron el espacio aéreo sudanés. No obstante, éstas realizaron escalas en Omán y otros países para que los viajes no fueran considerados “israelíes” por las autoridades sudanesas.

“Estamos trabajando con algunos países africanos para que los vuelos tengan una ruta más corta de manera tal que se pueda volar directamente y ahorrar 4 horas en la ruta Israel-Argentina”, aseguró Benjamín Netanyahu al hacer públicas sus conversaciones con las autoridades de Sudán.

