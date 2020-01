Conmemoración de la Shoá en España

El especialista en actualidad internacional y profesor, Xavier Torrens, analizó como se dio la conmemoración de la Shoá en Europa y especialmente en España.

Torrens, expuso como el en España, recordar el holocausto no es tan simple y no se hace como se debe, ya que inicialmente depende de personas mas que partidos políticos.

“A diferencia de lo que observamos en Francia, en Holanda, en Alemania, en Suecia, me imagino que en la propia Argentina, o en Estados Unidos o en Canadá, es que en el caso español, durante la dictadura de Franco no hubo nunca ninguna referencia a este tema, como memoria histórica, como recuerdo”, manifestó Torrens y agregó que “obviamente no podías hacer memoria democrática en un sistema político que no era democrático”.

Sin embargo, Torrens destaca -para bien o para mal-, que esto acabo influyendo en los políticos “de todos los colores”: “Es decir, existe el mito falso de que no hay víctimas españolas del holocausto y esta es una de las cosas que deberían tener todos los ciudadanos, pero en principio todos los políticos, en su cabeza. Sí existen víctimas españolas del holocausto, y me refiero a víctimas judías”.

Torrens considera que en España no diferencian entre víctimas del holocausto y víctimas de los campos nazis, allí ve una confusión. “Esta distinción no la realizan en España la inmensa mayoría de personas ni tampoco sus políticos. ¿Por qué? Porque la palabra Holocausto se puede referir a uno y a lo sumo máximo, dos colectivos. Se refiere a un genocidio, y genocidio –existe un acuerdo en cualquier parte de mundo-, excepto los negativistas del holocausto, de que hubo un genocidio nazi del pueblo judío. Es decir, los nazis cometieron un genocidio contra el pueblo judío”.

Torrens señala que “puede aplicarse este concepto de genocidio al pueblo gitano también”. “Acá existe una discusión, dentro de la academia, discusión de términos científicos. Pero el resto de víctimas del nazismo fueron eso, víctimas del nazismo, victimas incluso en los campos nazis, pero no forman parte del concepto holocausto. Pues bien, esta es una primera confusión que ha llevado a una parte de políticos a, por ejemplo, diluir los actos de memoria democrática, recuerdo de las víctimas del holocausto a como si todas las víctimas de los campos nazis fueran víctimas del holocausto, y esto es un error muy grave. Porque ya no existe el concepto de genocidio, ya, digamos, que hay gente que no sabe diferenciar entre genocidio y exterminio. Dicho de forma muy breve, todos los genocidios son exterminios pero no todos los exterminios son genocidios”.

“Pues bien esta confusión puede tenerla un ciudadano corriente, pero no cabe duda que no se la puede permitir un político cuando tiene una responsabilidad institucional. Y esto es lo que viene sucediendo desde hace muchas décadas”, sentencia Torrens.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.