Insólito testimonio de Lagomarsino: “Hagamos que Gendarmería acepte una revisión en su pericia”

En una entrevista televisiva, Diego Lagomarsino, quien le entregó el arma a Alberto Nisman, se mostró en línea con la estrategia del Gobierno, que días atrás anunció que pedirá una auditoría externa.

Diego Lagomarsino, el técnico informático procesado como partícipe necesario en el homicidio de Alberto Nisman, pidió este miércoles que “Gendarmería de una vez acepte una revisión” en su pericia, la cual concluyó que al fiscal lo asesinaron, lo cual lo alinea con la estrategia del gobierno de Alberto Fernández de pedir una auditoría externa sobre ese informe.

A cinco años de la muerte del fiscal, Lagomarsino dio un extenso reportaje al canal Todo Noticias y consideró que “si lo que hizo Gendarmería es tan científicamente correcto, tiene la propiedad de ser verificable” y agregó que si no se acepta una revisión es “porque algo raro hay atrás”.

Asimismo, se mostró confiado en un eventual juicio oral y aseguró que “en un país normal es obvio” que sería declarado absuelto en la causa.

Cuando le preguntaron si él cree que a Nisman lo asesinaron, dijo: “No lo digo yo, lo dice la Policía Federal. ¿Escucharon a alguien hablar del informe de Policía Federal? Todos hablan del cuerpo médico forense, que son médicos que dicen que hay un cuerpo en tal estado y en tal condición, pero no pueden determinar cómo llegó a esa condición, eso lo hacen los peritos criminalísticos. ¿Y qué dicen los criminalistas? Que Nisman estaba parado frente al espejo”.

“La pericia de Gendarmería no matchea ni siquiera con la que hizo la querella en 2015, que dijo que era una sola persona, que Alberto tenía el arma en la mano y que él disparó”, añadió.

Además, Lagormasino se quejó de que “hay mucha mentira en toda esta causa” y afirmó que “pasaron dos gobiernos totalmente opuestos y ninguno encontró un papelito que diga que yo era de los servicios de inteligencia”.

Si bien aclaró que no tuvo ningún contacto con funcionarios, el pedido de Lagormasino coincide con la intención del Gobierno de disponer una “revisión técnico-administrativa” de la pericia de Gendarmería, de acuerdo a lo manifestado días atrás por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

“Si no se sabe cómo fue, si no se sabe si Gendarmería, la Policía o el cuerpo médico tienen razón o no, ¿por qué no los juntamos a todos y que ellos decidan qué pasó? ¿Por qué hay tanto miedo que a la junta de Gendarmería la verifiquen?”, dijo Lagomarsino.

Otras frases destacadas del reportaje

“Soy alguien a quien le cagaron la vida hace cinco años, no solo a mí sino a mi familia también. Me acusan de cosas ajenas a que le haya dado el arma al propio Alberto Nisman a pedido suyo. La vida devastada, mis viejos devastados y yo no tengo otra que seguir dando pelea”.”Yo siempre trabajé de lo mismo, en sistemas, dando soporte, siempre ligado a la informática”.

“No era una relación de amistad, eso que quede claro. Alberto era un jefe mío, tenía mucho poder sobre mí”.

“Alberto me metió en problemas cuando me pidió el arma. Yo me hago cargo de que le di un arma a Alberto, pero hacerme cargo que yo fui parte de un plan y de los servicios, eso no”.

“¿Cuál es la necesidad de hablar de irregularidades cuando los peritos de la querella, de la defensa, incluso de Gendarmería nacional, dicen que se cumplió con los protocolos en el ingreso al baño?”.

“Llegar a la verdad depende de la voluntad de los que tienen que investigar. En los primeros seis meses de investigación está casi todo, sumando las pericias”.

Fuente: Clarin