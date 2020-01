A 10 días del 75º aniversario de conmemoración del holocausto Argentina no definió si estará presente en Israel

El 23 de enero se han organizado conmemoraciones en Jerusalém, en el museo del holocausto Yad Vashem,

los líderes mundiales mas importantes conmemorarán la liberación por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945 y el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Por otro lado, el 27 de enero habrá otros actos de homenaje en Polonia.

Bajo el lema «Recordando el Holocausto, luchando contra el antisemitismo», organizado por la Fundación del Foro Mundial del Holocausto en cooperación con Yad Vashem, el Centro de Recordación del Holocausto Mundial, mandatarios políticos como Emmanuel Macron o Vladimir Putin, se haran presente en La plaza del gueto de Varsovia en Yad Vashem, Jerusalem.

Pero Argentina, tiene otra idea en mente. O al menos, por el momento no tiene ninguna, ya que los días pasan y no ha respondido la invitación que desde Israel ha llegado, para que alguno de sus dirigentes o el mismo Canciller, se haga presente.

Es sabido que en los próximos días, Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos (2007-2015), será oficializado como nuevo Embajador Argentino en Israel, sin embargo, mas allá de su presencia por el cargo en sí, el gobierno argentino, deberá responder a la brevedad la invitación y definir, en el caso de aceptarla, quien será el representante que concurrirá.

En información obtenida off the record por este medio, desde Cancillería, admitieron la demora en la decisión pero argumentaron que primero aguardan el nombramiento de Urribarri y posteriormente, siguiendo el camino protocolar, designaran a “una persona de arriba”. Ante la consulta de si es imposible que Felipe Solá, el mismo Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina, sea el que viaje, la respuesta fue que “aún no esta definido quien será”.

