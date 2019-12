Parashat Miketz: Shabat, Januca y el milagro

El milagro del frasco de aceite que celebramos en Januca a menudo ha sido visto como un símbolo del otro milagro celebrado en esta festividad: la inverosímil victoria de los judíos sobre los griegos y la restauración de la soberanía judía en Eretz Israel. Los Jashmonaim, que se negaron a rendirse a la opresión griega, y se apegaron obstinadamente a la observancia de la Torá y estaban dispuestos a luchar para preservarlo, corresponden a la única vasija de aceite puro que permaneció intacta cuando los griegos profanaron el Templo. Y así como esa pequeña cantidad de aceite puro demostró ser mucho más fuerte y más capaz de lo que parecía, de manera similar, la pequeña familia de Jashmonaim “puros” tuvo más éxito de lo esperado, produciendo una llama capaz de desterrar la oscuridad causada por la opresión griega.

Conmemoramos este milagro, por supuesto, con el encendido de las luces de Januca. La obligación básica, como enseña el Guemará (Shabat 21b), requiere encender una sola vela frente a cada hogar en cada una de las ocho noches de Januca. Esta vela única conmemora la única jarra de aceite, el pequeño núcleo de pureza que tiene la capacidad de brillar intensamente y superar la oscuridad. Al encender solo una vela, celebramos el poder milagroso dado al pequeño jarrito de la espiritualidad para triunfar sobre las fuerzas de la oscuridad y encender una llama que perdura para siempre.

Sí, de hecho, este es el significado simbólico de la obligación básica de la iluminación de la vela de Januca, entonces quizás nos preguntemos por qué Jaza¨l instituyó capas adicionales de obligación. La práctica común, por supuesto, según la codificación de Shulján Aruj (Oraj Jaim 671: 2), es seguir el estándar más alto mencionado por la Guemará – “mehadrín min hamehadrín” – que requiere el encendido de una luz adicional cada noche de Januca. ¿Cuál es el significado de estas velas adicionales? Si la única vela requerida por la mitzvá básica representa el potencial milagroso de una sola llama pequeña para iluminar mucho más allá de su capacidad natural, entonces ¿por qué socavaríamos este mensaje simbólico al encender velas adicionales?

La respuesta, tal vez, es que Jaza¨l quería advertirnos que no confiáramos ciegamente en el potencial sobrenatural de una sola vela cuando no era necesario. El estándar “mehadrín min hamehadrín” –que a veces parece pedante sin necesidad- enseña que, aunque creemos en el poder de una sola vela, debemos encender tantas velas como podamos. No podemos reducir intencionalmente nuestros estándares de compromiso religioso, sintiéndonos satisfechos con la única “vela”, con la pequeña cantidad de “luz” espiritual que producimos, y confiando en su capacidad para arder continuamente. Nuestra creencia en la capacidad de una sola jarra de aceite no debe permitirnos aceptar esa realidad como óptima. Debemos encender tantas luces como podamos, esforzarnos por elevarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y nuestras comunidades y trabajar para hacer brillar la luz de la Torá y las mitzvot lo más brillantes posible, en lugar de permitir el gran milagro de Januca para engañarnos y reducir nuestros estándares y sentirse seguros con la pequeña llama de una sola vela.

Fuente: Yerahmiel Barylka