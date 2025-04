Diez años sin Elio Toaff, la conferencia

Cuál es el legado del rabino Elio Toaff diez años después de su muerte? De esto se hablará el martes por la tarde en Roma, en la Fundación Ernesta Besso de Venecia, en una conferencia en la que se declinará su legado espiritual, pero también se reflexionará sobre la experiencia de la lucha partidista, sobre su compromiso público y sobre su dimensión más íntima y familiar.

El rabino Gianfranco Di Segni, ex coordinador del Colegio Rabínico Italiano, tuvo el privilegio de entrar en contacto con cada uno de estos mundos. “El rabino Toaff estaba entre la gente, tenía una sonrisa y una palabra de consuelo para todos. Lo mismo me pasó a mí cuando murió mi padre Ruggero z.l., vicepresidente de lo que entonces se llamaba la Unión de Comunidades Judías Italianas (actual Ucei). Su legado moral también vive en estos gestos, no solo en su sabiduría”, dice Di Segni.

En los años de su formación en el Colegio, Di Segni supo apreciar ambas características. Tanto porque las conferencias del rabino Toaff “siempre fueron interesantes y estimulantes”, como por la atmósfera única que se creaba en esas reuniones. “En los últimos años estudiábamos a menudo en su casa, un pequeño grupo de estudiantes. Profundizamos en las letras, pero también escuchamos testimonios de la vida real y esos fueron quizás los momentos más atractivos. Fuimos unos privilegiados: el rabino repasó su historia y la de su padre Alfredo Sabato Toaff, otro gran rabino italiano, en algunas anécdotas, comparándonos con la experiencia de servicio en las Comunidades”. Los frescos de la vida cotidiana rabínica fueron decisivos en sus elecciones de estudio y carrera, enfatiza Di Segni. En esos encuentros, el rabino Toaff evocó también el período de la reconstrucción de la posguerra, período del que fue uno de los principales protagonistas, comenzando en Roma, en 1951, un magisterio destinado a la historia (ya había ejercido anteriormente en Ancona y Venecia).

Este es el tema del que hablará el rabino Di Segni en la conferencia de mañana, reconstruyendo las circunstancias de su llegada a la capital y el marco de su mandato. Inolvidables, añade, son también las historias referidas al período de persecución nazi-fascista. Mientras un joven Toaff participaba en la lucha por la Liberación en las filas de la Resistencia, partisano y judío, partisano y rabino, su padre, refugiado en la campiña toscana, honraba otra Liberación. Se acercaba Pésaj en esos días y Alfred Saturday Toaff no tenía vino ni Hagadá con él. “Así fue”, nos explicó su hijo Elio: a partir de uvas prensadas hizo vino y reescribió toda una Hagadá de memoria. Pequeñas, grandes anécdotas para pasar a la posteridad. De esta manera también, 10 años después, vive el legado de “un gran Maestro y hombre”.

Adán Smulevich

(En la imagen: el rabino Elio Toaff junto a su sucesor Riccardo Di Segni y el entonces jefe de Estado Carlo Azeglio Ciampi)

