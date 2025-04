Judíos y cristianos: dos caminos, una redención

Mientras muchos celebran la Pascua y otros cierran la festividad de Pesaj, el programa Judíos y Cristianos, conducido por Marcelo Aptekmann, se convierte en un puente entre tradiciones. No es un domingo cualquiera: las fechas sagradas del calendario judío y cristiano coinciden, y la propuesta del programa no puede ser más oportuna.

En esta emisión, Aptekamann relata una experiencia personal vivida en un encuentro virtual de diálogo teológico entre judíos y cristianos. Lejos de la superficialidad, lo que allí se debatió —y que hoy comparte al aire— abre una puerta a una lectura distinta de las Escrituras, una que busca comprender sin despojar, integrar sin imponer.

El protagonista de la noche previa fue el profesor Joel Ben Arié, quien desde Jerusalén ofreció una exposición que, según Aptekmann, marca un “cambio de paradigma”. La clave: repensar el rol de Jesús como un enviado a las tribus perdidas de la casa de Israel. Una interpretación que permite tender puentes entre los textos del Nuevo Testamento y las profecías del Tanaj, en particular las de Jeremías.

Ben Arié sugiere que la “nueva alianza” mencionada por Jesús durante la Última Cena no anula la antigua, sino que apunta a un pacto futuro con la casa de Israel, en línea con Jeremías 31. El paralelismo con el ritual judío del Seder —las cuatro copas de vino, el pan, los salmos— resuena en el relato evangélico, y con ello se traza una continuidad inesperada entre ambas celebraciones.

Pero el análisis no se detiene en lo litúrgico. El conductor del programa traza también un recorrido histórico sobre cómo el Imperio Romano habría sembrado la separación entre judaísmo y cristianismo, desde el impuesto fiscus judaicus hasta el olvido de textos como la Didajé. El resultado: una desjudaización progresiva del mensaje original de Jesús.

“Jesús no vino a fundar una nueva religión, sino a convocar al retorno”, dice Aptekmann, rescatando una visión que aún hoy encuentra resistencias. Para el cristianismo, la reconstrucción de Jerusalén puede no tener el peso teológico que sí tiene para el judaísmo. Pero en esa diferencia —precisamente ahí— puede nacer el verdadero diálogo: no en el consenso forzado, sino en el reconocimiento mutuo.

En un tiempo de polarizaciones, Judíos y Cristianos ofrece algo raro y valioso: una conversación sincera, una escucha activa, y la esperanza de que los caminos de la fe, aunque distintos, puedan encontrarse en la búsqueda de una redención compartida.

