Rehén- Elkana Bohbot y el sueño de una heladería en Tel Aviv

El Festival Nova en Re’im fue el último proyecto musical de Elkana Bohbot, de 36 años. Después de toda una vida en la producción de conciertos, Elkana había decidido cambiar su vida y abrir una heladería en el corazón del mercado del Carmel, en Tel Aviv. La inauguración estaba programada una semana después del Festival Nova, el 7 de octubre de 2023, pero nunca sucedió. Durante 544 días, el pequeño espacio del mercado donde se iba a construir ha estado vacío. Los padres de Elkana están pagando la matrícula para mantener el alquiler, mientras que su hijo, que ha sido rehén de Hamas durante un año y medio.

Se suponía que el Nova era un paréntesis, un regreso a los orígenes con sus amigos de toda la vida, los gemelos Osher y Michael Vaknin. Los tres habían fundado en 2012 la compañía Mushroom Project, una de las más activas de la escena trance israelí. Elkana lo había abandonado, pero para ese suceso había optado por volver al lado de los gemelos. En la mañana del 7 de octubre, los tres estaban allí para dirigir el festival. Cuando comenzó el ataque, optaron por no huir, sino ayudar a la gente a ponerse a salvo.

Elkana conocía la zona, sabía cómo moverse, dijo su esposa Rivka. “Alguien desde un auto lo invitó a huir, él prefirió quedarse porque se sentía responsable. Quería salvar a la mayor cantidad de personas posible”. Pero los terroristas prevalecieron: Elkana fue secuestrado -un video lo muestra durante el secuestro, herido pero vivo- y sus amigos Osher y Michael fueron asesinados, junto con cientos de personas.

Durante meses, la familia no tuvo noticias. El testimonio de uno de los rehenes liberados en el acuerdo de enero les dio algunos datos: Elkana fue mantenida a decenas de metros bajo tierra, en una pequeña habitación, sin aire ni luz. Con otros rehenes compartió fragmentos de pita.

El viernes por la noche se organizó para recitar la bendición del sábado, usando agua en lugar de vino y un pedazo de tela en lugar de una kipá. Durante Yom Kippur ayunó. “Te echa de menos, pero aguanta”, comentó un ex rehén, con quien compartió la cárcel.

En su casa, en Mevasseret Zion, lo espera su hijo Ram, de tres años. En el jardín de infantes, el niño se hizo binoculares para mirar al cielo. “Escuchó que su padre regresará en helicóptero, como sucedió con los otros secuestrados liberados, por lo que siempre lo está buscando, con la esperanza de que aparezca en cualquier momento”, explicó su abuela Ruhama, la madre de Elkana.

A principios de marzo, Hamás publicó dos videos propagandísticos en los que aparecía Elkana. La segunda es la más angustiosa. El rehén aparece llorando, inclinado sobre el suelo, con la cara entre las manos. “¡Me estoy ahogando! Quiero salir. Por favor, ayúdame. Extraño a mi esposa, a mi hijo, a toda mi familia… Déjame salir de aquí. Al ver el video, su hermano Yaakov comentó: “Al principio te sientes abrumado de verlo después de tanto tiempo. Pero luego te das cuenta de que en realidad no es él. No es la persona que conoces. Ni su lenguaje corporal, ni su expresión, ni su energía. Las palabras no son suyas, aunque el cuerpo lo sea”.

Para Haaretz, Ruhama describió a su hijo como un “padre-hijo”. Todos los viernes llegaba a casa con un regalo para él y otro para el pequeño Ram. Siempre jugaban juntos. Elkana, añade su madre, “es un hombre con cabeza de padre y corazón de hijo”. En estos 544 días de cautiverio, continuó Ruhama, uno de sus pensamientos era la heladería. “Se preguntaba si el puesto de Tel Aviv seguía siendo suyo. Incluso si no lo es Podemos responderle directamente, nuestra respuesta es sí: nos encargamos de todo”.

Durante mucho tiempo, Rivka, ciudadana colombiana e israelí, ha guardado silencio. Le habían aconsejado que no hablara de la condición de su marido rehén, para protegerlo. Pero la exclusión de Elkana de la primera fase del acuerdo de enero la hizo cambiar de opinión. Ahora da entrevistas en todas partes, desde Israel hasta Colombia. Habló en la ONU y pidió al gobierno israelí un nuevo acuerdo para traer a su esposo a casa. Cuando vio el último video de Hamas, estaba en el auto con Ram. “Me detuve al costado de la carretera, comencé a mirar, miré los labios, las mejillas, los ojos hundidos de mi esposo y rompí a llorar. Mi hijo me preguntó: “¿Por qué lloras?” y yo respondí: “Un momento, Ram”, antes de explicar: “Mamá extraña a papá”. No pude mostrarle el video. Este no es mi esposo, es otra persona. No es el hombre que nos dejó el 6 de octubre con una sonrisa y el pelo rubio. Así es como mi hijo debería recordar a su padre. Lo queremos de vuelta”.

