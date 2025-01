Diálogo-Todas las dudas de los rabinos italianos

El 17 de enero se cumplen 36 años de la Jornada para la Profundización y el Desarrollo del Diálogo entre Católicos y Judíos. Establecido en 1989, se ha convertido en un punto de referencia para el enfrentamiento entre el mundo judío y las diferentes denominaciones cristianas, no solo católicas. Durante décadas, se ha visto como una oportunidad para discutir cuestiones teológicas, pero también para confrontar los prejuicios y superarlos.

Este año, sin embargo, como lo demuestra la nota de la Asamblea Rabínica Italiana (ARI) publicada a continuación, el contexto es muy diferente. El diálogo con el mundo católico, señala ARI, está viviendo un momento de “profunda crisis”. Una crisis ligada a la interpretación que los líderes de la Iglesia dan a los acontecimientos del 7 de octubre y a la guerra en Gaza, especialmente en relación con las repetidas acusaciones del Papa contra Israel por la gestión del conflicto contra Hamás. “¿Estáis seguros”, pregunta Ari a los líderes de la Iglesia, “de que la facilidad y la intensidad con la que sólo se ataca al Estado de Israel no reaviva una antigua herencia antijudía?”

Con motivo de la Jornada del Diálogo, nos gustaría hacer algunos comentarios sobre las condiciones de la relación judeo-cristiana.

Aunque hoy en día existen fructíferas relaciones de colaboración, especialmente a nivel local, entre las comunidades judías y católicas en Italia, creemos que el diálogo está viviendo un momento de profunda crisis y que esta crisis está determinada esencialmente por la actitud adoptada por una parte importante del mundo católico durante el último año, después de los trágicos acontecimientos del 7 de octubre de 2023.

Percibimos sobre todo dos fenómenos: la falta de empatía y la subestimación del resurgimiento del antisemitismo y el antijudaísmo.

Empecemos por el primer punto.

La Iglesia Católica ha expresado legítimamente una profunda empatía por la población palestina, una población que sin duda está viviendo una tragedia causada por una guerra que comenzó por iniciativa de Hamas el 7 de octubre de 2023, seguida de la reacción israelí, una tragedia que esperamos en nuestras oraciones termine lo antes posible.

Lo que parece que nos ha faltado es una empatía comparable hacia la población israelí, sometida a una terrible masacre el 7 de octubre, al secuestro de rehenes retenidos en condiciones atroces por Hamás, al continuo lanzamiento de misiles (unos 40.000 misiles y drones en total) sobre la población civil, que causó destrucción y masacres (por poner sólo un ejemplo los niños del campo de fútbol de Majdal Shams) y llevó a la evacuación de ambos países del Sur y el norte de Israel. Pero sobre todo hacia una población que vive un panorama aterrador, rodeada de enemigos que declaran explícitamente que quieren destruir lo que llaman una “entidad sionista”.

Es desconcertante que la amenaza que hoy no da de destruir por completo una nación (recordemos el reloj de Teherán que marcaría los últimos días de Israel) y que podría llevar al exterminio de millones de judíos no cause escándalo.

Sobre todo esto hemos escuchado muy poco de la voz del mundo católico y, en particular, de la voz del Pontífice que, neto de declaraciones genéricas de cercanía a las poblaciones y de oraciones por ellas, cuando quiso elevar el tono lo hizo casi exclusivamente con respecto a Israel.

Lo que no ha faltado, sin embargo, es la participación de las voces católicas, y en este caso también del Papa, en el proceso de demonización de Israel, acusado de genocidio, de todo tipo de crímenes, de matar deliberadamente a niños, de matar de hambre a la población civil. Acusaciones formuladas sin tener en cuenta ningún dato que contradiga esta reconstrucción de los hechos y sin poner de relieve las terribles responsabilidades de Hamás, que utiliza a los civiles como escudos humanos. Nos aplanamos en la propaganda partidista que a menudo tiene como fuente a las organizaciones terroristas.

Nos sorprende que no nos preocupemos por el peligro de estas posturas, que no nos preguntemos hasta qué punto todo esto puede resucitar monstruos que creíamos enterrados.

Recordemos la enseñanza del desprecio, a la que se refería Jules Isaac, que fue el punto de partida del diálogo judeo-católico. Este tipo de enseñanza se ha practicado a lo largo de gran parte de la historia del catolicismo. Los judíos, en un pasado no muy lejano, eran considerados deicidas, infanticidas, parásitos que chupaban la sangre de los inocentes, usureros que mataban de hambre y explotaban a los pobres.

¿Estás tan seguro de que todo esto no volverá a surgir?

¿Está seguro de que el Estado de Israel no es atacado por lo que es y representa, antes de lo que hace?

¿Está seguro de que la facilidad y la intensidad con la que sólo se ataca al Estado de Israel no reaviva una antigua herencia antijudía?

¿Está seguro de que es casualidad que solo se hagan referencias esporádicas a las innumerables masacres de las que son víctimas los seres humanos en este momento (por poner algunos ejemplos: Sudán del Sur, Siria, Etiopía, Nigeria, Libia, Yemen, etc.), mientras que lo que está sucediendo en Gaza se insiste a diario con expresiones vibrantes y directas?

¿Está seguro de que es normal que no haya la más mínima comprensión para un país que trata de luchar por su existencia, mientras que es parte de la tradición de la Iglesia tratar de comprender las razones de todos, incluso las menos defendibles?

¿Le parece normal que, si hemos de escuchar lo comunicado por los representantes iraníes (y que no ha sido desmentido), el Papa haya expresado una condena inequívoca del gobierno israelí en presencia de los representantes de Irán, es decir, de un país que lucha sin piedad contra cualquier forma de disidencia, donde en el último año se han ejecutado más de 900 condenas a muerte? y que la destrucción del Estado de Israel ha sido propuesta explícitamente durante más de 40 años?

No creemos que la Iglesia Católica sea antisemita, ni que los líderes de esta institución tan importante sean antisemitas. Creemos, sin embargo, que esta institución está subestimando el resurgimiento del antisemitismo y el antijudaísmo.

Un intelectual ruso de finales del siglo XIX, Pinsker, decía que el antisemitismo es una patología hereditaria. Precisamente por esta razón es extremadamente peligroso: es muy difícil luchar contra una enfermedad hereditaria, porque también resurge inesperadamente.

P.D. Hemos apreciado la postura del cardenal Zuppi sobre el vergonzoso episodio de Bolonia y su clara condena de todas las formas de antisemitismo. Estamos convencidos de que esta posición es compartida por muchos amigos del mundo católico, pero no creemos que esto sea suficiente, es necesario que haya una reflexión más articulada sobre lo que está sucediendo.

Consejo de Ari

(En la imagen, el presidente de la ARI, rabino Alfonso Arbib, y el arzobispo de Milán, Mario Delpini, durante un encuentro sobre el diálogo interreligioso en el Memorial de la Shoá en Milán)

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai