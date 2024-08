Días después del final de los Juegos Olímpicos de París un atleta es suspendido por apoyar a Hamás

Días después del final de los Juegos Olímpicos de París, un informe del canal de noticias N12 israelí, trae nuevamente a los juegos a la pantalla. Se trata del atleta olímpico Mohamed Abdullah Kounta, que participó en la selección francesa de atletismo en 4×400 (mixto y masculino) y que fue suspendido ayer miércoles por la Federación Francesa de Atletismo por orden del Ministro francés de Deportes.

Kounta es un atleta musulmán francés, que apoya claramente a Hamás y comparte a diario vídeos y publicaciones contra el Estado de Israel. Además, se expresa no sólo contra Israel y contra los judíos, sino también contra los cristianos.

Entre otras cosas escribió: “¡Oh creyentes! No toméis a judíos y cristianos como aliados, son aliados unos de otros. Y quien entre vosotros los tome como aliados se convierte en uno de ellos. No hay duda de que Alá no guía a los pecadores.”

En su perfil de X escribió: “Alá asestará a los sionistas y a sus seguidores los golpes más severos y terribles y ellos sufrirán para siempre”.

El informe dijo que también se presentó como prueba que durante los Juegos Olímpicos siguió con las publicaciones y el 1 de agosto compartió una publicación en su página X, en la que se ven dos fotografías de Sagi Muki, una con uniforme de judo y otra como soldado, en la que estaba escrito: “Olímpico israelí”. Los atletas son asesinos de niños.”

Quien intervino para la suspensión fue la ministra de Deportes de Francia, Amelia Odia-Castre , se enteró de las declaraciones y acciones del deportista. Luego manifestó en las redes:

“Gracias (a quienes plantearon el problema y se lo comunicaron) por su vigilancia ante los comentarios impactantes e inaceptables de Mohamed Abdullah Kounta. Me confirmó el presidente de la Federación Francesa de Atletismo. que suspendió al atleta y se dirigió al fiscal así como al comité disciplinario de la federación”.

Israeli Olympians are literal child-killers https://t.co/uZlE8Q3zUR — Ghada Sasa | غادة سعسع PhD(c) 🇵🇸 (@sasa_ghada) August 1, 2024

Después de la suspensión, escribió en su página X: “Pido disculpas sinceras si alguien se sintió ofendido. Estoy en contra del genocidio y de cualquier forma de racismo o injusticia, y no creo que necesite demostrar cuánto amo a mi país. Los presentes en el Stade de France podrán dar fe de ello. Soy francés, musulmán y estoy orgulloso. La gente disfrutó investigando mis tweets y sacando algunos de mis comentarios de contexto, lo que me hizo ganar una reputación de anti-blanco. -Francés, etc.

Merci @SwordOfSalomon et @karampatrick pour votre vigilance face aux propos aussi choquants qu’inadmissibles de M.A. Kounta.

Le Président de la @FFAthletisme m’a confirmé avoir suspendu l’athlète, saisi le Procureur de la République ainsi que la Commission de discipline de la… https://t.co/eCEqMADFBZ — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) August 14, 2024

JE SUIS FRANÇAIS, MUSULMAN ET FIER Des personnes se sont amusées à fouiller dans mes tweets et à sortir certains de mes propos de leur contexte, en me créant une réputation d’anti-blanc, d’anti-France, d’antisémite, et j’en passe. pic.twitter.com/Ieq96ecc5t — Muhammad Abdallah Kounta (@misryyy) August 14, 2024

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai