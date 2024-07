Atentado a la AMIA: el Gobierno presentó el proyecto de juicio en ausencia para juzgar a los iraníes involucrados

“El procedimiento que implementamos es justo y simple”, dijo el ministro de Justicia; el próximo 18 de julio se cumplen 30 años del ataque terrorista que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos.

A pocos días de que se cumplan 30 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron esta tarde el proyecto de Juicio en Ausencia que busca juzgar a los libaneses e iraníes prófugos por el ataque terrorista que mató a 85 personas y dejó más de 300 heridos.

La iniciativa incorpora al Código Procesal Penal la posibilidad de avanzar en los juicios por delitos graves, aún cuando los acusados no comparezcan ante el juez o el tribunal que lleven adelante el proceso. El procedimiento solo se aplicará a requerimiento del fiscal y para aquellos delitos aberrantes contemplados en el Estatuto de Roma y las convenciones para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, sobre Desaparición Forzada de Personas y sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

“En este proyecto, donde trabajaron varios colaboradores, el procedimiento que implementamos es justo y simple. Si el imputado no comparece o se fuga sigue el juicio sin su presencia y con una defensa bien resguardada. Si se resuelve el autos del procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, que es apelable ante la Cámara, si se lo procesa y llega a juicio, se celebra el debate con todas las garantías constitucionales y una amplia defensa. Se filma el juicio, se resguarda la prueba, tienen derecho a recurso, etc. Y la prueba no se pierde. Los testigos declaran, se colecta la información en plazo y la defensa puede confrontar la prueba. Al final del debate, se hacen los alegatos y se dicta la sentencia condenatoria o absolutoria”, explicó Cúneo Libarona tras una breve introducción.

Consultado por LA NACION sobre por qué este proyecto funcionaría teniendo en cuenta los anteriores que se presentaron en el mismo sentido y no prosperaron, Cúneo Libarona sostuvo: “Estudié muchos proyectos, pero todos fracasaban en algo a mi juicio que era en la garantía de la defensa de la ausente, que es el criterio tradicional que rigió en nuestro ámbito jurídico procesal durante el siglo pasado y este proyecto tiene muchas garantías de la prueba”.

Agregó que “la prueba es muy importante, tiene que recogerse y rápido, la prueba tienen que verla los jueces del Tribunal Oral rápido, porque si transcurren los años se pierden los testigos, no los encuentran, los testigos murieron, los testigos no recuerdan… y acá se documenta todo, se filma”. El proceso “se graba y se le da asistencia al imputado” y “se creó un recurso de revisión en caso de condena”.

Bullrich, por su parte, sostuvo que los proyectos que se presentaron hasta ahora siempre fueron “individuales o tenían la firma de hasta máximo 15 diputados senadores” y que, a diferencia de eso, “este es el proyecto de un gobierno y eso es un salto de calidad muy importante porque se han tenido en cuenta todos los proyectos y de todos se han sacado ideas, pero es la primera vez en la historia argentina que un gobierno decide presentar un proyecto sin tener en cuenta los pros y los contras de los que están a favor y los que están en contra, porque esto es justamente lo que va a decidir el Congreso. El gobierno está a favor y por eso lo presenta”.

Los detalles de un proyecto a presentar en vísperas de 30 años de impunidad

“Se garantizan todos los derechos a todas las partes. Finalmente, se colecta la prueba, se reconstruye la verdad con la bondad y transparencia de un juicio oral y público. Las víctimas y la sociedad y la defensa asisten, lo observan, controlaron y ejercieron sus derechos. Se respetan también el criterio de la Corte en cuanto a que deben extremarse los recaudos que garanticen el ejercicio pleno de la defensa en juicio. Se le provee al imputado un claro asesoramiento legal. No se vulnera el principio de inocencia. El imputado tiene defensa, derecho al recurso y no se destruye su estado de inocencia”, detalló a continuación el titular de la cartera de Justicia.

Más adelante, Cúneo Libarona insistió en que la norma tiene por objeto “terminar con situaciones injustas, que le producen dolor a la víctima y no permiten la reconstrucción de lo sucedido”. Y completó: “Argentina no puede ser un país al margen de la ley. Bastante impunidad hay para quienes cometen delitos. Quienes cometen delitos deben ser juzgados. Se debe dar ejemplo. La Justicia tiene que ser idónea. Tenemos que tener una Justicia mejor, que le de cada uno lo suyo y de soluciones rápidas. El juez y el fiscal deben ser un orgullo. Se debe terminar con los juicio guardados en cajones”.

Al momento de hacer uso de la palabra, Bullrich hizo mención al memorándum con Irán: “Este es un proyecto contra la impunidad y el memorándum con Irán que ya no existe más porque fue declarado inconstitucional por la Corte. Era un pacto de impunidad, así que esto no es un cambio geopolítico sino una decisión de un gobierno que va a trabajar para que en la Argentina no haya más impunidad. Lo que estamos haciendo es dar un paso importantísimo en la igualdad”.

Aclaró que si bien el proyecto hoy está direccionado a avanzar en el juzgamiento de los responsables por la voladura de la AMIA, espera que en los próximos años “también le caiga a narcotraficantes que se esconden con su plata, que viven defraudando al Estado”. “Esta es una ley que termina con la impunidad y genera justicia para todos aquellos que ven de lejos a los asesinos y sienten la impunidad de no poder responder. Haciendo esto es poner a todos en pie de igualdad, comenzando por los delitos más graves, que lesionan a un pueblo entero. Luego quizás con el tiempo, en la práctica, avanzaremos en otros delitos”, destacó en ese sentido. “Este es un cambio profundo. Pone a nuestro Gobierno en la vanguardia de los cambios en materia penal, criminal y de Justicia”, cerró.

Al final de la conferencia, Cúneo Libarona reivindicó los avances en materia judicial durante el gobierno de Javier Milei. “Este Gobierno respeta los principios de la constitución de Alberdi. El Presidente [Javier Milei] es muy claro en cuanto a la independencia y libertad judicial. En seis meses desde que estamos trabajando en materia de tribunales, jamás se vio una intervención o manifestación o interferencia como tal vez daban cuenta los medios que se existían en otras épocas. En estos seis meses no hubo escándalos judiciales sino que la Justicia trabaja libremente”.

“Tengo la concepción nuestro deber es darle a los tribunales las herramienta legales, como lo es esta ley que promovemos, y estructurales que es lo que estamos haciendo junto a la ministra en materia de implementación. Queremos reconstruir tribunales, darle medios de prueba a los fiscales, reforzar las defensas que tengan internet, conectividad, etc. Nuestro deber es dar herramientas legales y estructurales para que los jueces hagan justicia”, concluyó.

