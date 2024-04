Votación bipartidista para apoyar a Israel y Ucrania

Por Ricardo López Göttig

Tras seis meses de demoras, el paquete de ayuda para Ucrania, el Estado de Israel y Taiwán fue aprobado el sábado pasado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ahora pasando su tratamiento en el Senado. Una votación bipartidista, de republicanos y demócratas, que hasta hace poco hubiera sido impensable, y que durante la guerra fría y gran parte de la posguerra fría fue la norma.

Intensos meses de lobby y negociaciones terminaron en un paquete de ayudas, sumando 95.000 millones de dólares para tres escenarios diferentes: Israel, Ucrania y el Indo-Pacífico. La persona clave para destrabar esta votación fue el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el speaker que es diputado por un distrito de Louisiana y que reemplazó al desplazado Kevin McCarthy el año pasado por decisión de su propia bancada partidaria. A Johnson la votación del sábado pasado le puede significar una moción para su remoción desde los sectores de la derecha más radical, como el de la visible Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia. Un dato fundamental: la bancada republicana, que es mayoritaria por escaso margen en la cámara baja, contabilizó más votos en contra que a favor de ayudar a Ucrania. La ayuda brindada a cada uno de los países mencionados, tuvo un resultado diferente: mientras la guerra de Ucrania genera más rechazo que adhesión entre los republicanos, el apoyo al Estado de Israel despierta críticas de los sectores más izquierdistas del bloque demócrata –aunque no con el mismo peso numérico-, como es el caso con Alexandria Ocasio-Cortez, de New York. No obstante, la suma positiva de los dos bloques logró que este paquete fuese aprobado, y todo indica que su tratamiento en el Senado será rápido y efectivo.

A pesar de que Donald Trump dio su visto bueno a Mike Johnson, juega a la duplicidad en una campaña presidencial inusual, en la que el expresidente está más atento a sus demandas judiciales y su paseo por los tribunales. Hay una fractura evidente dentro del Partido Republicano sobre el alcance del retorno al aislacionismo del que fue vocero en el período de entreguerras, cuando la postura mayoritaria de la sociedad en Estados Unidos era la de la indiferencia frente a un mundo que se precipitaba a una conflagración planetaria. La segunda guerra mundial, la guerra fría y los primeros decenios de la posguerra fría, una era marcada por el protagonismo de Estados Unidos en las cuestiones internacionales y por su liderazgo de la alianza occidental, hizo que se articularan políticas de Estado de carácter bipartidista, lo que se empezó a resquebrajar con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Por ello, esta votación –además de su importancia para los países que recibirán la ayuda fundamental- puede marcar el renacimiento de la agenda bipartidista en Estados Unidos, a pesar de los tironeos de los sectores radicalizados hacia derecha o izquierda en cada partido, y que pretenden imponer sus agendas desde posiciones minoritarias en tiempos electorales.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai