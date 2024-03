Purim: Entre suertes y salvaciones

Dado el momento que estamos viviendo, la llegada de la festividad de Purim nos lleva inevitablemente a pensar y reflexionar sobre uno de sus temas centrales, si no el más nuclear de todos, que es el de la salvación, pero no aquella de orden teológico o escatológico sino la más elemental de todas, la de la vida terrenal, la única de la que podemos estar absolutamente seguros de que existe. Y, desgraciadamente, a lo largo de la historia los judíos han tenido que preocuparse seriamente por proteger sus vidas debido a un fenómeno vírico que los ha perseguido por todas partes desde que fueran exiliados de su tierra natal, Judá.

El texto estelar que se lee y acompaña la celebración de Purim es el libro de Ester, uno de los escritos que forman parte de la tercera sección de la Biblia hebrea. Si bien no podemos afirmar que se trate de un relato históricamente verídico, lo cierto es que conceptual y estructuralmente mantiene una vigencia incuestionable: sobre un telón de fondo que sí podríamos asegurar que es históricamente verosímil (el Imperio persa, un rey pródigo, el despilfarro de los recursos del estado, los eunucos del rey, el harén, propio de la época, etcétera) se desarrolla una trama en la cual quien asume las funciones de gobierno del imperio decide y decreta, en principio con la anuencia del rey, la aniquilación de todos los judíos. Hay versículos en el libro de Ester que impactan por su vigencia, porque perfectamente caben en el discurso de un sinfín de furibundos antisemitas que han existido a lo largo de la historia y que hasta el día de hoy se oye de parte de quienes les declaran la muerte a los judíos: “destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, en un mismo día” (Ester 3: 13). ¿No fue esta la intención de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023? Y pensar que los sucesos relatados en este libro habrían tenido lugar alrededor del año 460 a.E.C. ¿No es acaso perplejizante leer este libro en 2024 d.E.C. y constatar lo vigente que sigue?

El nombre de la festividad que estamos celebrando hoy tampoco podría ser más oportuno ni significativo: Purim quiere decir “suertes”, y vaya si hemos estado pendientes de la suerte que le ha tocado a Israel. Claro que queremos que el o los Amán sean colgados en la horca, como cuenta el libro de Ester, pero aún no sabemos cómo acabará la historia de Ester en 2024. También cabe señalar que por encima de Amán hay un Ajashverosh, un jefe que trata con ligereza y desenfado la vida de los demás y con especial desprecio la de aquellos que por sus orígenes o características aborrece.

Pero volviendo al tema de la salvación, y uniéndolo al de la suerte, debemos decir que al menos los judíos no creemos en las suertes echadas, en las partidas ganadas de antemano, y por eso las jugamos y las vemos con la máxima atención. En Purim festejamos la salvación de los judíos del Imperio persa y nos reímos de la suerte que le acabó tocando a quien tramó nuestra aniquilación con furia y cizaña: la estaca que Amán había preparado para ahorcar a Mordejai fue usada para ahorcarlo a él y a sus diez hijos. “Las vueltas de la vida” es el leitmotiv de esta historia, es decir, a veces los planes confeccionados con la mayor antelación y premeditación son los que fracasan más estrepitosamente, y eso se debe al hecho de que a menudo quienes están obsesionados con un plan o un objetivo no toman en cuenta un elemento determinante: los imponderables. En esta historia Amán no sabía que un integrante del pueblo que deseaba exterminar había salvado al rey de una confabulación de dos guardias reales que habían tramado asesinarlo, y ello quedó registrado en las crónicas del rey, quien se puso a leerlas una noche que, curiosamente, no lograba conciliar el sueño.

Muchas veces el pueblo judío corrió muy malas suertes, y algunas fatídicas, pero nunca dejó de reaccionar y actuar para invertirlas. ¿Qué más podía perder un pueblo que estaba condenado al exterminio? Luchar por su supervivencia se volvió un precepto, un imperativo categórico.

Por otro lado, si la suerte de un pueblo depende tanto de las palabras que dicen los líderes políticos en sus discursos, huelga decir que para un pueblo como el judío, cuya lengua ancestral es el hebreo, el significado de las palabras nunca está dado de una vez y para siempre; ergo, su suerte tampoco, y así la lengua puede volverse la peor o la mejor de sus suertes. Un dato linguístico curioso es que en hebreo “salvar”, “sobrevivir”, “explotar” (o “abusar” o “aprovechar”) y “disculparse” tienen la misma etimología (נ.צ.ל). Al parecer, en situaciones en las que un individuo o incluso un pueblo se salva o sobrevive a una amenaza existencial, nunca faltan los explotadores o abusadores que se aprovechan de los más débiles. Vaya si tendría que disculparse esa gente…

La coyuntura actual nos obliga a hacer una reflexión sobria y profunda sobre la festividad. Este año el espíritu no es demasiado alegre, pero quizás la ocasión se preste para entender y sentir más de cerca lo que tantos judíos, como aquellos de la antigua Persia, pasaron y sintieron a lo largo de la historia. Ojalá que el próximo año podamos festejar Purim con alivio y con la debida alegría, tal como dice un versículo del libro de Ester que se recita al concluir cada Shabat o festividad: “la-iehudim haitá orá ve-simjá ve-sasón vi-ikar”.

Rodrigo Varscher

14 de Adar de 5784 / 24 de marzo de 2024

