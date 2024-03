Hezbolá utiliza a los libaneses como “escudos humanos” y coloca municiones “en el corazón” de zonas civiles, dice Israel

Aviones israelíes atacaron un depósito de armas perteneciente al grupo terrorista Hezboláh “en el corazón de una zona civil” del Líbano, dijo el miércoles el ejército, junto a un video del ataque.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que el bombardeo aéreo tuvo como objetivo la infraestructura de producción de armas del grupo respaldado por Irán en una aldea en la región de Baalbek, en el sur del Líbano. Las imágenes mostraban grandes explosiones que funcionarios israelíes describieron como prueba de que Hezboláh estaba almacenando municiones en zonas residenciales.

“Hezboláh coloca su infraestructura de producción en el corazón de las poblaciones civiles en el sur del Líbano, en el valle de la Beqaa y en Beirut, y utiliza al pueblo libanés como escudos humanos”, dijo el ejército israelí en un comunicado. “Las grandes y prolongadas explosiones secundarias que se ven en el video son una prueba más del modus operandi de Hezboláh, en el que almacena explosivos y sustancias químicas peligrosas en aldeas civiles”.

El ataque se produce en medio de la escalada de tensiones entre Israel y Hezboláh. Las FDI dijeron la semana pasada que habían atacado más de 4.500 objetivos de Hezboláh desde el estallido de la guerra contra Hamas en Gaza el 7 de octubre, incluidos envíos de armas e instalaciones de producción utilizadas para fabricar cohetes y otras municiones. Hezbolá ha identificado a más de 240 de sus miembros asesinados por Israel desde el 8 de octubre, pero las FDI sitúan esa cifra en más de 300, incluidos agentes de alto rango. Los ataques israelíes también han tenido como objetivo a operativos de Hezbolá en Siria, así como a miembros de otros grupos terroristas, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

Sarit Zehavi, residente del norte de Israel y fundadora y directora de Alma, un centro de investigación que se enfoca en los desafíos de seguridad relacionados con la frontera norte de Israel, dijo que los ataques son parte de un plan más amplio para cimentar una victoria militar significativa en el Líbano que destruiría las capacidades del grupo terrorista pero al mismo tiempo evitaría una guerra total. La política de la “tercera vía”, que incluiría un elemento diplomático, señaló Zehavi, no reflejaba la opinión del público israelí. Una encuesta publicada a principios de esta semana encontró que el 60 por ciento de los israelíes apoyaba una guerra contra Hezboláh, pero Zehavi advirtió que no se deben poner las cifras en su contexto.

“A los israelíes no les interesa la guerra; La guerra no es nuestra prioridad. Se ve este número porque la gente no cree que se pueda traer de vuelta a las 60.000 personas que fueron evacuadas de sus hogares de forma segura sin guerra. Lo que vimos suceder el 7 de octubre en el sur se suponía que iba a suceder en el norte. Hezbollah tenía exactamente el mismo plan”, dijo Zehavi a The Algemeiner.

“Los israelíes de hoy ya no están dispuestos a dormir al lado del monstruo que es Hezboláh, que está dispuesto a ejecutar a la gente y tomar rehenes como escudos humanos”.

Más de 60.000 israelíes de la región norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, han sido evacuados de sus hogares en medio del fuego diario de antitanques, misiles y morteros, y viven en hoteles y otras formas de alojamiento temporal. Otras 70.000 personas siguen evacuadas de la región sur de Israel, cerca de la frontera con Gaza, donde Hamas llevó a cabo su masacre de 1.200 personas el 7 de octubre.

Según Zehavi, “tres relojes están corriendo” en paralelo con respecto a un cronograma para devolver a las personas desplazadas a sus hogares. El primero es el gobierno israelí, que está sintiendo la presión de realojar a decenas de miles de personas y también está dispuesto a devolver a la gente a sus hogares antes del comienzo del año escolar en septiembre. El segundo es la oposición de la administración Biden a otra guerra antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. El tercero es Irán, que espera ganar ventaja sobre Israel.

Pero Zehavi dijo que la falta de plazo, junto con una noción poco clara de cómo se implementaría un acuerdo diplomático, incluida la entidad que lo haría cumplir, hizo que la perspectiva de regresar a casa fuera tensa. “El acuerdo diplomático que se está discutiendo no es suficiente para que nos sintamos seguros (…) está claro que Hezboláh no cumpliría un acuerdo, como no lo hizo la última vez, en 2006”.

La Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2006 durante la Segunda Guerra del Líbano, pedía el desarme de Hezboláh y el despliegue de las fuerzas libanesas y de mantenimiento de la paz de la ONU, FINUL, en el sur del Líbano. En la actualidad, sin embargo, Hezboláh ejerce una importante influencia política y militar en el Líbano, con unos 150.000 cohetes apuntando a Israel.

“[El jefe de Hezboláh, Hassan] Nasrallah no está interesado en un alto el fuego mientras Israel esté en guerra con Gaza. Lo ha dicho muy claramente una y otra vez. Lo que significa que seguimos viviendo bajo amenaza aquí y no podemos traer a la gente de vuelta a casa”, dijo Zehavi.

El martes, dos soldados de las FDI resultaron heridos cuando un cohete disparado por Hezbollah impactó en un puesto del ejército cerca del kibutz de Menara, cerca de la frontera norte. Más del 90 por ciento de las casas en Menara han sido dañadas por el fuego de Hezboláh.

La noticia del ataque se produjo después de que las FDI anunciaran la formación de la nueva brigada “Montañas” en la frontera con Siria y Líbano que, según dijo, “se especializaría en el combate en terrenos difíciles y en la guerra en zonas montañosas”.

Zehavi también se refirió a la noticia de que un hombre libanés, Basel Bassel Ebbadi, había sido arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos mientras intentaba cruzar ilegalmente a Texas. Ebbadi confesó ser miembro del grupo terrorista Hezbollah con el plan de “fabricar una bomba”.

“No es sorprendente. Creo que hay más como él”, dijo. “Habrá más intentos en suelo estadounidense”.

Por: Debbie Weis

Fuente: The Algemeiner

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai